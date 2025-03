Facundo Manes denunciará a Santiago Caputo por las amenazas: "No soy el primero al que patotean"

Este domingo, el diputado nacional de Democracia para Siempre, Facundo Manes, se refirió a su tenso cruce son el asesor presidencial Santiago Caputo y aseguró que no fue el "primero al que patotean" desde el Gobierno de Javier Milei y pidió "frenar antes de que sea tarde la pulsión antirepublicana" de la gestión libertaria.

"NO SOY EL PRIMERO AL QUE PATOTEAN. TAMPOCO SERÉ EL ÚLTIMO", advirtió el legislador radical a través de su cuenta de X y señaló: "Ayer en el Congreso no se 'sacaron': esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su descargo, sostuvo que se debía asistir a la Asamblea Legislativa "para poner el cuerpo y no dejar que se lleven todo puesto". "Defendamos a la sociedad. La Constitución, la igualdad ante la ley, la soberanía nacional y el Estado de Derecho nos costaron demasiado a todos como para entregarlas frente a un grupito de fanáticos", advirtió.

"Frenemos antes de que sea tarde la pulsión antirepublicana de Milei y Caputo", pidió el neurocientífico un día después de su cruce con el asesor presidencial y agregó: "Que toda esta ridiculez de Milei emperador quede para los memes y no se convierta en una realidad".

Vinculado al reclamo que le hizo al presidente libertario este sábado, tras mostrarle la Constitución Nacional, sobre los nombramientos por decreto en la Corte Suprema, agregó: "Que el Senado revea con carácter urgente las designaciones por decreto de García Mansilla y Lijo".

Ritondo criticó a Manes: "Ningún diputado puede estar todo el discurso del Presidente provocando"

"El debate de fondo de este país es cómo salir de la pobreza y la inseguridad. De cara a los trabajadores y los empresarios. Sin discusión 'estadística'. Cómo reconstruir una economía productiva y cómo insertar la Argentina en este nuevo mundo", concluyó el legislador.

El diputado radical lanzó su descargo tras el cruce que tuvo con Caputo en los pasillos del Congreso, con quien sostuvo una discusión cara a cara luego de que este lo enfrentara por mostrarle tanto a él como al presidente un ejemplar de la Constitución Nacional.

Tras lo ocurrido, Manes dijo que el asesor presidencial amenazó con tirarle en contra a "todo el Estado" y denunció que tanto él como uno de sus colaboradores, el youtuber Fran Fijap, lo golpearon en el pecho.

Cruce y denuncia entre Facundo Manes y Santiago Caputo

El diputado Facundo Manes y el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, denunciaron cerca de la medianoche del sábado al asesor presidencial Santiago Caputo por "violencia y amenazas agravadas", al cabo de los sucesos que se viralizaron tras el discurso de Javier Milei en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso.

Todo ocurrió cuando la Asamblea había concluido, Manes y el principal asesor presidencial ya habían discutido a la distancia en el recinto, y terminada la Asamblea, el principal asesor del presidente Javier Milei bajó raudamente para enfrentar a Manes, cuestionando sus participaciones durante el discurso de Javier Milei, y además dejando una frase que el neurólogo consideró amenazante: "Ahora me vas a conocer...".

"Lo pasó es gravísimo, tomemos conciencia de que por bajar la inflación, no podemos perder la República", enfatizó Manes luego de haber estado cara a cara con Caputo en los pasillos del Congreso, en imágenes que se viralizaron y que terminaron llevándose buena parte de la atención que, sin esas escenas, se hubieran centrado en las palabras del discurso presidencial.

"Si un asesor presidencial amenaza a un diputado en el mismo Congreso, imagínense lo que harán con los periodistas o la gente común, que no tiene esta exposición", recalcó Manes cuando dejaba el Congreso hacia la sede policial en que junto a Juliano radicaron la correspondiente denuncia contra Caputo por "amenazas agravadas por tratarse de un funcionario público".

Facundo Manes denunció "dos piñas" de un allegado a Santiago Caputo tras el cruce con Javier Milei

"Voy a seguir la denuncia hasta la última instancia, porque me pegaron dos trompadas, esto es gravísimo", agregó Manes, precisando que "al lado mío estaba una periodista de Clarín, y había como 10 personas, todos vieron como Santiago Caputo vino enfurecido, directamente a amenazarme".

Juliano y Manes estuvieron cerca de la medianoche en el área policial que funciona en Diputados para acusar formalmente a Santiago Caputo, señalando que las palabras del asesor presidencial tras la Asamblea "indica claramente que me van a mandar la SIDE o la AFIP, yo no tengo nada que ocultar, dono mi sueldo y vivo de lo que gano como médico, pero no puede permitirse que funcionarios del Gobierno se comporten así, como patoteros".

AS.