Ritondo criticó a Manes: "Ningún diputado puede estar todo el discurso del Presidente provocando"

Como eco de los roces que se produjeron en la Asamblea Legislativa entre el presidente Javier Milei y el diputado radical Facundo Manes, el legislador del PRO Cristian Ritondo cuestionó el accionar del neurólogo durante la sesión, señalando que "ningún diputado puede estar durante todo el discurso del Presidente provocando".

"Cuando uno es diputado y viene el Presidente sabe que va a escuchar, no a parlamentar, y si no le gusta mucho tiene la oportunidad de levantarse e irse", manifestó en el programa "Si pasa, pasa", conducido por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia sobre el tenso episodio ocurrido durante la Asamblea Legislativa.

Las declaraciones de Ritondo hacen referencia a la actitud del legislador Manes, quien, ante la presencia del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa, comenzó a levantar la Constitución Nacional, en señal de reproche por el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema por decreto.

"Haber interrumpido tantas veces el discurso del Presidente con la Constitución, discutir tantas veces con la barra, no es bueno", consideró el legislador del PRO, aunque remarcó: "De esto no tenemos que hacer show. Lo importante estaba en el discurso del Presidente, ahí debe ahondar en el análisis".

A partir de la denuncia por violencia y amenazas presentada por Manes contra el asesor presidencial y el youtuber Fran Fijap, Ritondo indicó que en las grabaciones difundidas del momento no se ve ni se escucha la agresión denunciada por el diputado radical.

"Se ve una discusión, un cruce, pero no se ni se escucha lo que Manes dice. No tengo por qué creer o no creer. Lo importante estaba ayer en otro lado", sostuvo y añadió: "Martín Menem estuvo reunidos con ellos, va a revisar las cámaras, pero no es la primera vez que esto pasa. Había momentos que las barras del kirchnerismo nos agredían".

En torno al mismo tema, el legislador del espacio amarillo, amplió: "No vi provocación del oficialismo, el Presidente le contestó, pero nosotros estábamos lejos. Vimos que se dio vuelta y le respondió a Santiago Caputo, pero más que eso no vimos".

Por otra parte, el diputado del PRO rechazó la intervención de la provincia de Buenos Aires y aseguró que "no hay causales" que justifiquen dicho accionar. Asimismo, postuló al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para debatir sobre intervenciones en materia de seguridad.

"Debe haber una política conjunta. La mirada de la seguridad no se puede hacer parcialmente, hay una mirada de integración con la Nación, los municipios e inclusive con la Ciudad de Buenos Aires que debe seguir adelante desde las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires", señaló.

Ritondo pidió "trabajar en colaboración" en torno a una mesa de coordinación y concluyó: "La provincia de Buenos Aires debe dejar de echarle la culpa a los demás. No se hacen cargo. El responsable de la política de seguridad de la provincia es Kicillof. De lo bueno y lo malo, hoy es muy malo, pero debe hacerse cargo de esto".

