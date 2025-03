Martín Menem y Guillermo Francos le restaron importancia al incidente Manes-Caputo: "Intrascendente"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le quitó importancia al incidente ocurrido el pasado sábado por la noche en la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias entre el diputado nacional del radicalismo Facundo Manes y Santiago Caputo, asesor presidencial. Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Fue algo intrascendente. Manes tuvo una actitud provocadora por asistir a la apertura de sesiones con la Constitución e interrumpir varias veces al presidente. Además, no hubo ninguna agresión física", remarcó Menem en una entrevista concedida a LN+.

La declaración se contradice con la denuncia penal presentada contra Santiago Caputo, donde Manes aseguró que tras la “amenaza coactiva” del asesor, se dirigió “al despacho de la Presidencia de la Cámara, donde su titular el diputado nacional Martin Menem, ante mi estado de shock por los hechos relatados, me dijo ‘esto no puede pasar’, palabras que fueron asentidas y avaladas por el propio presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni”.

Por otra parte, consultado acerca de los últimos hechos de inseguridad ocasionados por menores de edad en la provincia de Buenos Aires, el titular de la Cámara baja ratificó este martes la intención del Gobierno de llevar al recinto la próxima semana el proyecto que pretende modificar la legislación penal.

"Tenemos que trabajar rápidamente. Recordemos que no hemos tenido apoyo por parte del kirchnerismo, no nos han acompañado en reiterancia ni en ley antimafias. Esperemos que nos puedan acompañar en la baja de la edad de imputabilidad. Acá el que las hace, las paga, no importa la edad", indicó.

"Como hemos podido observar en todo este tiempo, la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal ha sido la verdad bastante lamentable", ratificó Menem, ante la consulta de si se debería discutir cuanto antes la modificación en la legislación penal.

Asimismo, el excandidato a gobernador de La Rioja cargó además contra el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, en medio de la ola de delitos en ese distrito. "Ya ha sido un fracaso como ministro de Economía, ahí salió el tema de YPF, son 16 mil millones de dólares. Si empezamos a contar los fracasos que suma este muchacho como ministro de Economía y le sumamos los que tiene en sus espaldas como gobernador, son innumerables", señaló.

Guillermo Francos defendió a Santiago Caputo y apuntó contra Manes

Al igual que Martín Menem, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al tenso episodio entre el asesor estrella del presidente y el diputado radical, asegurando: "Creo que fue preparado para hacer un acto de campaña el diputado Manes".

Según Francos, el hecho de que Manes le recriminara al presidente el escándalo del criptogate y la designación de los jueces a la Corte por decreto "molestó a Caputo, que le contestó". “Pero todo lo demás que dijo de la intimidación, la violencia, la amenaza me parece una cosa totalmente ridícula y fuera de lugar”, opinó.

Además, el jefe de Gabinete dijo que conoce al diputado desde hace “muchos años” y señaló que su denuncia contra el asesor presidencial “no se corresponde con la trayectoria que él tenía". “Demostró no ser lo serio que yo pensaba. Lamenté mucho la interrupción que hizo del discurso del presidente”, sostuvo en comunicación con A24.

Francos cree que los hechos que Manes denunció como amenazas coactivas se "agrandaron muchísimo". “Creo que el propio diputado Manes generó estas repercusiones, fue a hacer un acto de campaña, está iniciando un proceso electoral. Me pareció desubicado”, insistió.

