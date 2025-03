Piden explicaciones a Manuel Adorni por "apilar" jefes y lo acusan de tener un director cada seis empleados

El diputado nacional Esteban Paulón, integrante del Partido Socialista de Santa Fe, presentó un proyecto de resolución exigiendo explicaciones al vocero Manuel Adorni, a quien acusa de crear un cargo directivo cada seis empleados.

Se trata de un texto que también es acompañado por Mónica Fein, legisladora del mismo espacio que Paulón, donde piden que a través de la Secretaría General de la Presidencia se informe "acerca de las designaciones en planta transitoria y permanente realizadas por el Secretario de Comunicación y Medios, con rango de Ministro, Sr. Manuel Adorni, para ocupar diversas funciones en el área a su cargo (...)".

El parlamentario nacional compartió el proyecto en su cuenta oficial de X, donde acusó a Adorni de hablar de eficacia pero de "apilar" jefes. "En la super estructura de Manuel Adorni hay UN CARGO DIRECTIVO cada 6 empleados. Qué funciones cumplen? Rindieron examen? Depende la Oficina del Presidente o el troll center del área? Queremos que den explicaciones en Diputados. FIN", expresó Paulón, culminando el posteo con la reconocida frase del vocero en redes sociales.

Hay siete puntos que para los diputados deben ser explicados. El primero de ellos es consultar cuál es la dotación de la secretaría que encabeza Adorni, con fecha final al 28 de febrero del 2025. También exigen saber cuál fue el proceso de evaluación de idoneidad, en referencia a la "Evaluación general de conocimientos y competencias" que anunció con pompa y puso en marcha Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Proyecto de resolución que pide explicaciones a Manuel Adorni por designaciones en el Estado

En el punto cuatro, piden que se les faciliten las denominaciones de 18 direcciones y "la justificación de la necesidad de contar en promedio con 1 (un) Director o Directora cada 11,5 integrantes del equipo".

"Si puede facilitar las denominaciones y funciones de las 16 (diecisésis) coordinaciones, que implican 1 coordinador o coordinadora cada 13 integrantes del equipo", exigen Paulón y Fein.

El sexto punto consulta si la Oficina de Presidencia se encuentra dentro del organigrama del área a cargo de Adorni, y que en caso afirmativo, informen de qué funcionario depende. Finalmente, se pide conocer qué porcentaje total de la secretaría se destina al manejo de redes y comunicación digital.

Desde que inició su campaña presidencial y en los meses contiguos donde ya ocupaba el cargo más importante del Poder Ejecutivo, Javier Milei se encargó de remarcar que pasaría la motosierra por diversos organismos del estado e incluso se vanaglorió de haber realizado el ajuste más grande de la historia a la sociedad argentina.

Esteban Paulón, diputado nacional, pide explicaciones a Manuel Adorni por designaciones en el Estado

Bajo esta premisa es que Paulón, filoso, le achacó a Adorni hablar de eficiencia mientras en la práctica (según acusa) realiza distintos nombramientos en planta permanente y transitoria, lo que sumaría más trabajadores estatales.

El vocero fue cuestionado en febrero del 2024, a dos meses de que el gobierno libertario llegara a la Casa Rosada. En ese caso, fue apuntado por la designación de su hermano como asesor del Ministerio de Defensa.

Fuentes allegadas a Adorni insistieron entonces a PERFIL que el nombramiento del nuevo asesor nada tenía que ver con el parentesco, sino que fue el propio ministro quien lo convocó por ser una persona de su confianza que "está encargada del control de gestión de proyectos estratégicos de la defensa". También había trascendido que el sueldo de Francisco Adorni era de 2,6 millones de pesos mensuales.

“Mi hermano hace veintipico de años que trabaja en la administración pública, le ha ido muy bien, hizo carrera. De hecho, es de los pocos que tienen posgrado en la administración pública. Pero es un tema de él, en el cual yo no intervine. No salí a aclararlo porque no es un tema mío", explicó Adorni sobre la polémica.

Sonia Cavallo fue echada luego del enojo de Javier Milei con su padre, el exministro de Economía, Domingo Cavallo

Otra designación que le generó críticas al gobierno libertario fue la de Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había sido elegida como embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Luego de que Cavallo marcara discrepancias con la gestión económica de Milei, el Presidente no solo calificó de "impresentable" a quien había caracterizado como su ídolo y el mejor funcionario económico de la historia, sino que decidió pedirle la renuncia a su hija.

Sonia Cavallo había desembarcado en la OEA a principio de la gestión, con Diana Mondino al frente del Palacio San Martín y, al no pertenecer al cuerpo diplomático, su nombramiento fue "extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado".

Sin embargo, luego de que Milei se enfrentara a su padre y decidiera echarla, se le cuestionó si el cargo de Cavallo había sido ofrecido por simpatía y no por su idoneidad. El Gobierno no ofreció explicaciones al respecto.

