"Soy maricón y me la banco": el descargo del diputado Paulón contra el discurso de Milei en Davos

En el recinto de la Cámara de Diputados, mientras se debatía la suspensión de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) el legislador santafesino Esteban Paulón protagonizó un encendido discurso en respuesta a las reacciones que generó la última Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, desatada luego de la intervención del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

Durante su discurso, Paulón denunció la difusión de información falsa sobre la movilización y cuestionó a miembros de La Libertad Avanza por sus declaraciones al respecto.

El diputado apuntó directamente contra su colega Santiago Santurio, a quien exigió explicaciones sobre la publicación de un medio afín al oficialismo, La Derecha Diario, que vinculó la marcha con una supuesta defensa de la pedofilia. "Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha. Que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso", reclamó Paulón.

También dirigió críticas hacia la diputada Lilia Lemoine, quien ha manifestado reiteradamente su postura contra lo que denomina "ideología de género". Paulón cuestionó estos dichos y enfatizó que el colectivo LGBTIQ+ no permitirá ser invisibilizado. "Nos manda el caballito de Troya diciendo que dentro de la falsa idea de una ideología de género viene la pedofilia", expresó con ironía.

En un momento clave de su discurso, el legislador reivindicó su identidad y desafió a quienes buscan deslegitimar la lucha del colectivo. "Soy maricón y me la banco", afirmó, remarcando que su militancia no responde a una postura partidaria. "No soy kirchnerista. Fui a la marcha a convocar a la sociedad democrática argentina, porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes", agregó.

Por otro lado, apuntó contra el discurso de Milei en Davos: “El presidente de la Nación decidió elegir un caso de una condena de una pareja de Estados Unidos para mostrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia”, lamentó.

Efectivamente, durante su intervención en la conferencia de la ciudad suiza, el jefe de Estado usó un ejemplo puntual de una pareja homosexual abusadora de menores para reforzar su teoría de que el feminismo “en su forma más extrema” desemboca en la pedofilia.

"¿Por qué no usó el ejemplo del padre Grassi para demostrar que el catolicismo en su forma mas extrema es pedófilo?", se preguntó Paulón para marcar la endeblez del razonamiento.

La intervención de Paulón se produjo en el marco de una sesión clave en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo y sectores dialoguistas de la oposición lograron alcanzar el quórum necesario para tratar diversos proyectos legislativos. Entre los temas en debate, figuraban la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los próximos comicios legislativos, así como iniciativas referidas al Juicio en Ausencia y la Ley de Reiterancia.

A las 12:23, el presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmó la presencia de 129 legisladores y dio inicio a la sesión, que se prevé de larga duración. La discusión sobre estos proyectos se desarrolla en un clima de alta tensión política, con posiciones marcadas tanto dentro del oficialismo como en la oposición.

