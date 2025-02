El estratega digital de Javier Milei y propietario de Derecha Diario, Fernando Cerimedo, generó controversia tras participar en un debate radial con el diputado socialista Esteban Paulón. En la entrevista en Radio con Vos, Cerimedo no solo defendió el discurso del presidente en el Foro Económico de Davos, sino que también afirmó que los casos de abuso en la Iglesia Católica respaldan las palabras de Milei. "Estoy totalmente de acuerdo", declaró, refiriéndose a la afirmación de Milei de que la ideología de género, llevada al extremo, conduce a la pedofilia.

"Parafraseando al Presidente. Hace unos días tuvimos conocimiento del caso del padre Grassi, que abusó de varios niños. En su forma más extrema, el catolicismo es abuso sexual infantil. Son pedófilos. ¿Estás de acuerdo con esa frase?", consultó Paulón en el programa radial de Romina Manguel que se emite en Radio Con Vos. "Estoy totalmente de acuerdo", sostuvo Cerimedo. "Estás de acuerdo con que el catolicismo expresa la pedofilia", continuó el diputado, ante los dichos del libertario. Sus declaraciones generaron críticas en redes sociales.

En redes sociales, Cerimedo se defendió de las acusaciones. "La pregunta fue referida a los curas", sostuvo para matizar sus palabras. El usuario de X Hagov Adorni le respondió: "Claro, dice que si como el padre Grassi abuso de niños te parece bien afirmar que el catolicismo llevado al extremo fomenta el abuso infantil y decís que si porque además hay otros casos. Que querés negar Fer?? Si ahí está el vídeo. Fin". Finalmente, Cerimedo expresó: "No. Es exactamente lo que dije en referencia a esos casos. No hay curas pedofilos? Cual es tu objeción?".

El gobierno sigue intentando defender las declaraciones de Milei sobre las mujeres y la comunidad homosexual en Davos, las cuales provocaron una masiva marcha "antifascista" el último fin de semana.

Milei habló de Luis Novaresio: "Es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde del wokismo"

Para desactivar la protesta en su contra, Milei intentó explicar que sus palabras fueron sacadas de contexto y el video que se hizo viral con sus declaraciones había sido "editado". Sin embargo, su comparación entre los homosexuales y los pedófilos fue textual.

El propio presidente reforzó esa postura el domingo, al responder a un usuario que le preguntó sobre su mensaje para la comunidad LGTB tras la marcha. "Me apena que hayan sido usados con un video editado", sostuvo Milei.

El blindaje a Milei luego de sus dichos en Davos

No obstante, la explicación presidencial no fue suficiente para los seguidores en redes sociales, quienes, tras difundir fotos de los manifestantes con la intención de deslegitimar la protesta, hicieron tendencia el hashtag "MileiTeníaRazón". De esta manera, confirmaron que la interpretación de sus declaraciones en Davos no había sido manipulada.

Entre los funcionarios que respaldaron a Milei, Patricia Bullrich se sumó a la defensa de sus declaraciones. La ministra de Seguridad publicó en redes sociales una imagen de un manifestante subido a la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo y escribió: "Profanan a nuestros próceres".

"Chirolita de Trump" y "los gérmenes no respetan ideologías": la reacción opositora a la decisión de Milei de salir de la OMS

"Otra marcha de los grupos militantes que desprecian a la Argentina que trabaja y progresa. Los que niegan nuestra historia. Los que insultan a nuestros próceres. Los que profanan nuestros monumentos y niegan nuestra bandera", agregó Bullrich, acompañando el mensaje con el hashtag "MileiTeníaRazón".

En una entrevista con LN+, Milei acusó a los medios de haber editado sus declaraciones y atacó a los dirigentes que participaron de la marcha. "Inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso", aseguró.

Según el mandatario, se tomó un fragmento de 14 segundos de su discurso en Davos y se lo manipuló con una parte final fuera de contexto. También señaló que los medios reaccionaron así porque "están desesperados porque les suspendí la pauta oficial" y que "son odiadores del gobierno".

No obstante, al intentar aclarar sus dichos, Milei repitió la misma idea que causó la controversia: "Si vos no adherís a la ideología de género, sos un homofóbico. No, no sos homofóbico ni transfóbico. O sea, vos fijate que la frase que yo digo: la ideología de género, llevada al extremo, conduce al abuso. O sea, son pedófilos".

