El periodista Ernesto Tenembaum y el estratega digital libertario Fernando Cerimedo protagonizaron un durísimo cruce al aire este viernes 22 de noviembre, que terminó con fuertes insultos y descalificaciones.

El contexto de la entrevista fue el pedido de acusación en Brasil contra Cerimedo por su presunta participación en una conspiración para lograr el "derrocamiento violento del estado democrático" e impedir que Lula Da Silva asumiera el gobierno El operador digital del presidente Javier Milei es uno de los 37 apuntados por la Policía brasileña, con el exmandatario Jair Bolsonaro a la cabeza.

Discutían fuerte y Tenembaum lo calificó como "el rey de las fake news". Cerimedo reaccionó: "Yo nunca pedí una intervención militar, yo nunca pedí que corten rutas", se defendió. "Decime una fake news mía, decime una fake news mía", empezó a repetir en forma casi mecánica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tenembaum, ya con la paciencia agotada, le dijo: "Vos sos un golpista, te acusa la Justicia de formar parte de una conspiración para hacer un golpe de Estado. Andá a explicarlo en la Justicia.

Cerimedo retrucó: "Vos explicá en la Justicia la mentira que estás diciendo de mí. Después no te quejes porque yo no soy 'el rey de las fakes'. No me podés probar ninguna de las fake news a mí".

Ernesto Tenembaum se hartó de Guillermo Moreno: "Sos insoportable"

Las voces se superponían, ya ninguno de los dos escuchaba al otro, cuando el periodista con un "chau Fernando" intentó cortar la conversación.

Y se cortó, pero antes Cerimedo le lanzó un "chau, pedófilo". Se supone que fue una chicana por un comentario sobre la pornografía infantil que en su momento hizo Tenembaum y por el que luego se retractó y pidió disculpas.

Ya con Cerimedo fuera de la linea. Tenembaum cerró: "Ah, qué pedazo de hijo de puta".

LT/ff