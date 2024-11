Luego de llamar "irrespetuosa" y "chiquitita" a la exmilitante libertaria Mila Zurbriggen en elprograma de televisión en el que conviven como panelistas, Guillermo Moreno volvió a protagonizar un tenso cruce. En este caso, fue con los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum.

En una entrevista en el canal de streaming Cenital+, Tenembaum le consultó a Moreno por su reacción en el intercambio con la Zurbriggen. “¿Qué hizo mal esa piba? Te preguntó algo”, le planteóel conductor. “¿Qué hizo mal ella? Faltarme el respeto”, respondió el exsecretario de Comercio.

“¿Vos te sentís preparado para hacerte cargo de decir que si ellos crean los colorados, vos creás los blancos?”, le había consultado Mila Zurbriggen al líder de Principios y Valores, el lunes en Duro de Domar.

“Ese tema se había agotado en el debate. Mi posición sobre el brazo armado de Milei es que si ellos van a ser el ejército rojo, nosotros vamos a ser el blanco. En ese momento, ella pide la palabra y me pregunta si me voy a hacer cargo de lo que digo. ¿Cómo vas a pensar que no me voy a hacer cargo de algo que digo hace seis meses?”, manifestó el exfuncionario este martes.

Ante la explicación, Ernesto Tenembaum insistió: “Pero te preguntó tranquila”. “Como todo progre, sacas conclusiones de un recorte. No es un problema de formas porque me ofendió igual”, le reclamó Moreno.

Por su parte, al ver el recorte del cruce, O’Donnell observó: “Me parece parecido a …”. Guillermo Moreno la interrumpió, la periodista le pidió que la deje terminar de hablar y repitió: “Me parece muy parecido a Milei en los modos”.

“No me ofendas porque no tengo nada parecido. Él es anarcocapitalista y yo soy peronista. Puede ser que él tenga algo parecido conmigo, porque es más jovencito, pero no voy a discutir los modos. Los modos discutilos con Kicillof”, subrayó. El gobernador bonaerense Axel Kicillof es habitual destinatario de las críticas de Moreno y no pudo evitar mencionarlo.

La periodista también remarcó “la relación de poder desigual” entre el peronista y la libertaria y le recordó las palabras que usó para referirse a Zurbriggen: “Le dijo estúpida y chiquita”.

“No, estúpida no. Faltarle el respeto a un hombre mayor es una estupidez, lo que no significa que sea una estúpida”, y agregó: “Estoy lleno de mensajes que me dicen que estuve bien en ponerle un límite. Basta de faltarle el respeto a los mayores. Ya bastante con Milei que le falta el respeto a los jubilados”.

Ernesto Tenembaum se hartó de Guillermo Moreno: "Sos insoportable"

Al final de la entrevista, Ernesto Tenembaum insistió con que la actitud hacia la libertaria le pareció “una falta de respeto”, y Moreno arremetió: “Vos de la gente no opines porque sino, pareces neutral. Te falta un poco más de inteligencia en todo caso. Generalmente está mal lo que decís”

“El día que crea que sos el dueño de la verdad, me interno en un manicomio”, le contestó el periodista.

