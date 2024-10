Nydia Lirola, líder de Los Inorgánicos Organizados (LIO) y presidenta del Congreso de Capital Federal de Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno, expresó su preocupación sobre los cambios culturales que atraviesa la sociedad y por lo que condera una pérdida de valores tradicionales. "Ese cambio es parte del folklore de la sociedad", afirmó Lirola, cuestionando ciertos aspectos que, según ella, impactan negativamente en la estructura familiar y los valores.

En una entrevista, Lirola, madre del famoso "ex niño K" Casey Wonder, manifestó tristeza ante la baja tasa de natalidad, una realidad que atribuye a un cambio en los valores de la familia. "En los últimos años, se hizo un trabajo sobre la idea de familia y de felicidad donde se desplazaron algunos valores. Como madre y abuela, ver la baja natalidad realmente me entristece", comentó. Para ella, “lo más importante en la vida es tener una familia”.

Lirola también mostró su desacuerdo con decisiones que muchos jóvenes hoy en día toman, como evitar la paternidad y la maternidad. “Me da pena escuchar argumentos de personas de 25, 27 o incluso chicas de 21 años que deciden ligarse las trompas porque creen que un hijo tiene un costo. Es un pensamiento que me resulta extraño”, expresó la dirigente de LIO, quien considera que tales decisiones son precipitadas.

Preocupación de Lirola por decisiones de los jóvenes

Nydia Lirola destacó su preocupación por la facilidad con la que algunos jóvenes toman decisiones irreversibles, desde procedimientos médicos hasta tatuajes. “Ese tipo de cosas se facilitan muy rápido, y creo que en algún momento las personas pueden arrepentirse de lo irreversible”, señaló Lirola, quien mencionó como ejemplo su propia política con sus hijos: “A mis hijos no les permitía tatuarse antes de los 18 años”.

Para Lirola, existen formas menos drásticas de evitar la paternidad. "La sociedad actual es tan líquida que te hace pensar que podés ser cualquier cosa en cualquier momento, pero siempre existen manos dispuestas a ayudar, como cuando hay hambre y siempre hay una olla para cocinar”, reflexionó.

Por último, se mostró optimista sobre la capacidad de la sociedad para resistir las influencias negativas de la posmodernidad y afirmó: “Creo que somos mucho mejores de lo que la posmodernidad nos quiere decir que seamos”.

