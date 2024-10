Ernesto Tenembaum se hartó de Guillermo Moreno: "Sos insoportable"

El periodista Ernesto Tenembaum entrevistó esta mañana en su programa de Radio Con Vos al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, con motivo de la situación económica argentina. La entrevista de este miércoles 30 de octubre se inició con una introducción de Tenembaum en la que aclaró que se comunicaron con Moreno con una única condición: “Que no sea pendenciero”.

Ya al aire, Moreno comenzó tranquilo a explicar que “el éxito de la década ganada fue haber entendido la política bimonetaria”. Esta situación, según Moreno “se mantuvo durante el último gobierno peronista, entre 2002 y 2011”.

Según Moreno, en ese año, con “el progresismo”, personificado, para Moreno, en la figura de Axel Kicillof, comenzaron los problemas porque “no entienden la relación entre la política bimonetaria y la tasa de interés”.

En el cierre de la entrevista, Moreno no pudo contenerse, y atacó a Tenembaum al decirle que deje "de invitar esos economistas progresistas que no entienden nada”, a lo que el periodista respondió que él hablaba con todos y le remarcó el hecho de que lo estaba entrevistando precisamente a él.

La respuesta no pareció conformar a Moreno, quien le retrucó que no era cierto que hablaba con todos porque a él no lo llamaban nunca y cuando lo hacían apenas le daban cinco minutos para expresarse.

Ante esto, Tenembaum se salió de su lugar y le dijo directamente: “¿Sabes por qué no te invitamos? Porque sos insoportable”.

La visión de Guillermo Moreno sobre la economía argentina

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y conocido por su estilo directo, destacó en la entrevista con Ernesto Tenembaum que el período de la “década ganada” se sostuvo gracias a la implementación de una política bimonetaria, que combinaba el peso y el dólar en la economía diaria. Según Moreno, esta estrategia permitió estabilidad y crecimiento hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner en 2011.

Para Moreno, el cambio de rumbo económico, que comenzó con el protagonismo de Axel Kicillof y sus políticas de “progresismo”, trajo complicaciones debido a su incomprensión de la importancia de la política bimonetaria en relación con la tasa de interés y su impacto en la economía.

Moreno también subrayó su visión de que el peso debe tener respaldo en el dólar, dado que esto facilita el flujo comercial en el mercado local y en la vida cotidiana de los argentinos. Esta postura forma parte de su rechazo a la idea de una economía totalmente “pesificada”, como en su momento propuso el ala más progresista del kirchnerismo.

En lugar de eso, Moreno defendió que en una economía como la argentina, donde el dólar opera como refugio frente a la volatilidad, es vital entender la “convivencia” de ambas monedas para evitar crisis recurrentes y devaluaciones.

Moreno criticó "la falta de un plan estratégico" en las políticas actuales, las cuales, según él, "no consideran la estructura económica real del país". En su opinión, es necesario retornar a una economía que aplique un sistema de tasas de interés bajas para incentivar el consumo y el crédito, pilares de lo que él considera el “modelo peronista clásico”.

Para él, el control de las tasas de interés en ese modelo no solo previene una fuga al dólar, sino que también permite el desarrollo de la industria local y un mercado de consumo sólido, base de la soberanía económica que defendió en su época como funcionario.

Por último, Moreno se refirió a la situación actual y, sin dejar de lado la ironía, aseguró que la economía es mucho más simple de lo que los economistas modernos quieren hacer creer. Argumentó que, con un modelo bimonetario adecuado y políticas orientadas a la producción, la inflación podría contenerse y el salario real podría recuperarse sin grandes sacrificios. Para él, la economía debe pensarse en función de los problemas específicos de Argentina y no replicar modelos externos que no responden a su estructura social y económica.

