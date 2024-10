Paro de transportes: “Al Gobierno le sirve tener enfrente a los gremios que tienen una imagen pública desgastada”

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre el paro de transportes que se efectuará en 2 días distintos y adjudicó que eso se debe a una interna que hay dentro del sector sindical. También se refirió a que al Gobierno le sirve que los gremios cesen sus actividades para desgastar aún más su imagen frente a la sociedad.

“Esta división de que hay un paro y luego se efectuará otro, que podría haber sido una estrategia de escalonamiento, es por internas dentro de un sindicalismo que no está totalmente alineado”, comentó Ariel Maciel. “Eso hace que por ahora Javier Milei tenga en todos los frentes una oposición dividida, menos en el movimiento universitario”, agregó.

Cómo se beneficia el Gobierno con el paro de transportes

Posteriormente, Maciel planteó: “La realidad es que el Gobierno no iba a anunciar algo para tratar de desactivar este paro, en la Casa Rosada no estaban pensando absolutamente nada de eso sino que lo dejaban correr”. Luego, manifestó que, “hasta ahora al Gobierno le sigue redituando que el paro esté vinculado con una cuestión institucional o gremial”.

El Gobierno dio a conocer quiénes son los responsables del paro a la sociedad

“Hubo un mensaje, mediante la aplicación Mi Argentina, en donde ponían nombre y apellido de los responsables del paro de transportes que no dejaban ir a trabajar a la gente”, sostuvo el entrevistado. “Esto muestra que no es inocuo el paro, pero lo que se está buscando es que se haga pero que la gente se entere quiénes son los responsables”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Esa iniciativa política que tiene el Gobierno de parte de la comunicación es algo característico de Javier Milei que encuentra y que vive oponiéndose o buscando su oponente”. A su vez, remarcó que, “al Gobierno le sirve tener enfrente a los gremios que tienen una imagen pública desgastada, generalmente con poco respaldo”.

“Lo que sucede en los hechos en la calle hace que no haya una decisión conjunta de todos los gremios, no está el consenso interno como para llevar adelante este tipo de medidas”, expresó Maciel. “El hecho de cómo está la calle, en otro momento quizás había cierto malestar social con algunos gremios, hoy no hay adhesión social”, concluyó.