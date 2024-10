En medio de incidentes, Moreno celebró el Día de la Lealtad y enfatizó en que "ahora el esfuerzo le toca a la Sociedad Rural"

La variedad de actos por el Día de la Lealtad peronista en este 17 de octubre es un reflejo de la situación que atraviesa ese movimiento hoy. Uno de estos tres grandes eventos lo protagonizó Guillermo Moreno y su partido Principios y Valores, con el cual espera competir el año que viene en las elecciones legislativas. Allí, y con una previa que contó con violentos incidentes entre diversos representantes sindicales, el ex secretario de comercio fijó su mirada en una política que apunte a bajar los precios de los alimentos y de la energía, y apuntó directamente a la Sociedad Rural Argentina. "No al campo, a los dueños de la tierra", aclaró en un diálogo exclusivo con PERFIL en el que también opinó sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel y su foto con Isabel Perón.

Militancia de Principios y Valores, el espacio de Guillermo Moreno

"No quieren hacer costos de las tarifas de energía ni de la nafta. Nadie lo hace, el último que lo hizo fui yo. Es una estafa lo que están haciendo", manifestó frente a una importante convocatoria en la Plaza Presidente Juan Domingo Perón, en el barrio porteño de San Telmo.

En esa línea, también enfatizó el pedido para levantar el mercado interno que genere consumo, bajando los precios de los alimentos:"Y esta vez le toca a la Sociedad Rural, el esfuerzo no lo pueden hacer ni los trabajadores ni los jubilados".

Kicillof, Guillermo Moreno y sectores ligados a Cristina Kirchner conmemoran por separado el Día de la Lealtad

Guillermo Moreno durante un acto por el Día de la Lealtad peronista

Moreno volvió a pedir la peronización a través de una fuerte militancia y minimizó los otros actos, como por ejemplo, el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien también sin nombrarlo le recriminó la "devaluación que en 2014 hizo que luego todos los gobiernos fracasaran endeudándonos".

"La diferencia es la pasión. En el acto de Kicillof no nos vamos a encontrar con esta pasión, y en el acto justicialista porteño bueno es algo mucho más chico que esto", dijo a este medio.

Sobre las internas que vive el Partido Justicialista las últimas semanas, también tomó distancia al considerar que "nosotros somos otra herramienta electoral, la interna del PJ es otra cosa".

En declaraciones a PERFIL, opinó sobre el posteo que hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel en sus redes sociales, junto a Isabel Perón, a quien eligió destacar en una fecha sensible para el peronismo, pero nuevamente también generando incomodidad a su propio gobierno con agendas distintas e incontrolables para los hermanos Milei.

Guillermo Moreno: "Negarle la posibilidad de que Villarruel se vuelva peronista es un error de CFK"

"Me pareció un buen gesto. La historia la reivindica como la primera mujer presidenta de la historia argentina. No hay controversia, controversia tienen los progresistas, pero no los peronistas. Bueno, no le vas a pedir a un radical que opine bien de Isabel... Habría que ver si es verdad que Villarruel reivindica a los militares que tomaron el gobierno de Isabel", afirmó.

Al ser consultado de qué opinión le genera la vice de Milei y si cree que es peronista, Moreno dijo que "tiene futuro pero no presente, habrá que ver con el tiempo si es peronista, nosotros haremos el intento de peronizarla, estuvo mal Cristina (Kirchner) cuando le negó la posibilidad a que se haga peronista, está equivocada, todos tenemos que trabajar para que todos sean peronistas".

Por último, Moreno envió un mensaje a la juventud, un segmento clave para la victoria de Milei en el 2023: "Tenemos futuro, la juventud volvió a ser peronista, ante una doctrina anarcocapitalista, aparece la verdad, la doctrina peronista, y acá estamos... los pibes se enamoran".

Los incidentes y todo lo que no se vio del acto de Moreno

Uno de los videos que reveló PERFIL sobre los incidentes en la previa es bien explícito: hubo un enfrentamiento brutal entre algunos militantes que estaban disputándose el terreno donde colocar sus banderas y cantar sus canciones.

Terminó a las piñas y con algunos sangrando, y desde la voz oficial del evento, protagonizada por el periodista Diego Moranzoni, pedían calma y bajar la violencia, que durante unos 20 minutos no cesaba. Solo frenó cuando llegaron los oradores. Además de Moreno, hablaron el empresario de Florencio Varela, Francisco "Chicho" Basile, y el vicepresidente de Principios y Valores, Horacio Valdez, también secretario general del Sindicato Obrero del Vidrio.

Guillermo Moreno le dijo "bien radical" a Leandro Santoro, que lo cruzó con todo: "Sos un gorila que se asume como peronista"

Entre las banderas y los presentes se podía ver una gran presencia sindical en el apoyo a Moreno: Apops (Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social), Petroquímicos, Sindicato Obrero del Vidrio, UOCRA, el Sindicato Cervecero de Luján, entre otros.

PERFIL también dialogó con algunos militantes que se acercaron al acto para reflexionar del presente de un peronismo partido: "Hay que unirnos, y hay que escucharlo a Guillermo (Moreno), cuando habla de trabajo, eso fue la década ganada, eso fue lo que hicieron con Néstor (Kirchner). No le dan bola. A mí me emociona, y acá tendría que haber mucha más gente por lo que hizo. Yo soy de Comodoro Rivadavia y de verdad que las obras en el sur están", contó un hombre de unos 50 años que aprovechó una visita médica en Capital Federal para poder presenciar el evento.

"No hay que dejar a nadie afuera, a Villarruel tampoco", agregó otro joven militante.

El acto fue frente a la estatua de Juan Domingo Perón y previo a las palabras de Moreno, fue muy aplaudido Basile, cuando mandó el PJ "a la mierda" y destacó la "honestidad" de Moreno. Luego se entonó el clásico "vamos a volver...", un cántico que recordaba a los actos del kirchnerismo en épocas de Macri y que en los últimos meses costó escuchar tras la victoria de Milei.

Fotos: Néstor Grassi

