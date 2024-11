La exmilitante libertaria Mila Zurbriggen se fue del estudio después de un cruce con Guillermo Moreno: qué se dijeron

El líder del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, y la exmilitante libertaria Mila Zurbriggen protagonizaron una pelea en vivo luego de que la joven le consultara sobre una declaración del exfuncionario acerca de la respuesta de la oposición frente al Gobierno.

“Esto va a terminar muy mal y deseo que termine rapidito dentro de la ley y el orden. El último día, cada uno va a ser responsable de lo que dijo”, había declarado el exsecretario de Comercio en referencia al Gobierno en el programa Duro de Domar, por C5N.

“Vos dijiste que cuando esto termine nos haremos cargo de lo que decimos. ¿Vos te sentís preparado para hacerte cargo de decir que si ellos crean los colorados, vos creás los blancos?”, le preguntó Zurbriggen a Moreno.

“Contestale, por favor”, le dijo el exfuncionario a Pablo Duggan, el conductor del programa. “Es muy fuerte lo que dijiste. No me ningunees porque te estoy hablando”, reaccionó la exlibertaria. Guillermo Moreno volvió a mirar a Duggan y lanzó: “Contestale vos a esta chiquita”.

Como respuesta, Zurbriggen le reclamó que la estaba “ninguneando”. “Si, te ninguneo. Tenés la mitad de la edad de mi hija”, respondió el dirigente peronista, y agregó: “No le voy a responder por irrespetuosa. Cada vez que se ponga así no le voy a contestar”.

Ante la actitud de Moreno, la presidenta del partido Nueva Generación decidió quitarse el micrófono y abandonar el estudio. “No me voy a quedar en un lugar en donde no me dejan hacer preguntas con respeto. Le hice la pregunta porque es muy pesado lo que dijo, no fue una chicana”, explicó angustiada.

Por su parte, Pablo Duggan intentó evitar que Zurbriggen se retirara y le pidió al exfuncionario que respondiera su pregunta, pero este se negó: “Irrespetuosos, no. Soy un hombre grande para estas estupideces. El que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen”.

Luego de dejar el estudio, la exlibertaria publicó un descargo en redes y criticó el comportamiento de Guillermo Moreno. “No me puedo quedar como si nada ante el hecho de que otro panelista habilite la violencia desde un medio de comunicación”, escribió Zurbriggen en su cuenta de X.

Publicación de Mila Zurbriggen en la red social X luego del episodio.

“Quiero aclarar que esto no es culpa del canal, ni de Pablo Duggan que es un excelente conductor, son los dichos del señor Moreno y ojalá él entienda que la violencia no es el camino en ninguna de sus formas”, sostuvo.

