En el marco de las protestas universitarias, la concejal libertaria de Quilmes, Estefanía Albasetti, aseguró este jueves que "el nazismo es de izquierda", a la par que afirmó que "los zurdos de mierda son violencia y muerte". Sus dichos tuvieron lugar luego de haber expresado días atrás que "no lleven niños" a la marcha "porque vamos a repartir palo y gas pimienta".

"Obviamente voy a avalar que la policía use palo y gas pimienta para reprimir a los violentos que están buscando un muerto. Cuando maten a alguien y ese alguien si no tenía un gas pimienta en el bolsillo y entonces ahí sí sea una víctima, ¿qué van a decir? Vivimos en una sociedad que juzga al que se defiende del agresivo y no al agresivo", expresó este jueves en Radio con Vos.

Además, aseguró que "la izquierda ha sido muerte en el mundo históricamente". "No es verdad que un día alguien empezó a decir 'zurdos de mierda' a pobres chicos que estaban sentados en el pasto tocando la guitarra. ¿Para dónde escapó la gente cuando se cayó el muro de Berlín? Con la izquierda no fue", manifestó.

Siguiendo esa línea de pensamiento, la concejal aseguró que "el nazismo es de izquierda, es autoritarismo, eliminar al que piensa diferente y anular completamente al que pone en peligro tu ideología". "Eso es nazismo, fascismo y la izquierda, por más que quieran contar la historia al revés", subrayó.

Al respecto, afirmó que "no van a permitir" que "dejen de lado que los terroristas que ponían bombas en los jardines de infantes no tenían ideología libertaria, tenían ideología de izquierda", a la par que recalcó que "eso es la izquierda, es violencia y muerte históricamente".

Por ese motivo, justificó tildarlos de "lacras". "En nombre de esos muertos, no vamos a llamarlos de otra manera ni decir que la violencia empezó cuando se los empezó a calificar de lacras, porque son unas lacras violentas y porque merecen el juicio social por la cantidad de muertes que han generado en la historia y siguen generando", precisó.

Sumado a esto, tomó el caso de los venezolanos como ejemplo, mencionando que "escaparon de la muerte de la izquierda en Venezuela, del autoritarismo y violencia que sufrieron". A raíz de esa situación, indicó que "merecen, aparte de que les brindemos calidez, que contemos la verdad", haciendo referencia a las críticas hacia la izquierda.

"Los zurdos de mierda son violencia y muerte, y se merecen ser señalados como el daño que han hecho en la historia. Los muertos que perdieron la vida en sus manos se merecen que hagamos justicia y que digamos las cosas como son. No son amor ni paz, son violencia y muerte", cerró.

Sus dichos no pasaron desapercibidos para el periodista Ernesto Tenembaum, quien estaba realizando la entrevista y aseguró que puede "discutir con 20 mil cosas" sus argumentos. "Después de lo que dijiste, ¿vos pensás que alguien puede pretender que sos pacifista, no violenta, que no querés venganza? Escuchate después tranquila y vas a ver la furia y el odio que transmite todo lo que dijiste", expresó.