Rubén “Pollo” Sobrero, referente de Izquierda Socialista, aseguró que, a diferencia de 2015, cuando la izquierda votó en blanco, ahora hay una corriente con tendencias fascistas. “Villarruel dice lo mismo que decía Videla, niega el terrorismo de Estado”, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de inclinarse en el balotaje por Sergio Massa? ¿Qué dilemas se le plantearon?

En primer lugar, en el balotaje hay dos candidatos que a nosotros no nos representan, ni nos gusta ninguno de los dos.

Massa está gobernando, ya vimos lo que es, ¿por qué podría hacer algo distinto a lo que ya está haciendo? Desde ningún punto de vista le vamos a dar un respaldo político ni nada por el estilo. El problema es que del lado de enfrente hay una persona muy peligrosa.

Nosotros nos tomamos el tiempo de charlar con todos los compañeros, hicimos plenarios. Tenemos una caracterización del sector de Milei como un sector ligado al fascismo. Inclusive su vicepresidenta, que participó de un mitin hace pocos días en el barrio militar de El Palomar, el centro de la discusión era decir “a los zurdos los vamos a correr como en el ‘76”.

Las declaraciones de Cecilia Pando, que dijo que las Fuerzas Armadas actuaron heroicamente en el ‘76 defendiendo a la Patria, y que había que darles amnistías a los jefes militares, que solamente recibieron órdenes durante una guerra, y que va a haber que poner orden en la República Argentina.

Si hay algo que no se puede negar de La Libertad Avanza es que no ocultan lo que van a hacer, como Menem. Ellos dicen lo que van a hacer: el plan motosierra, la venta de órganos, la portación de armas. Llegan al ridículo de que una diputada como Lilia Lemoine dice que la tierra es plana, y esa persona es la que va a discutir las leyes que van a salir en el Parlamento.

Nosotros vemos un panorama muy peligroso con la llegada de Milei al gobierno. Entonces, obviamente, sin darle ningún respaldo a Sergio Massa, porque seguimos siendo opositores, llamamos a votarlo críticamente, solamente para que Milei no gane, porque de verdad, las cosas están muy mal, pero pueden estar peor. Eso fue lo que nos llevó a tomar esta decisión.

Fue muy comentado que en 2015 la izquierda llamó a votar en blanco en el balotaje. Por ello, numerosas personas del arco político atribuyeron una responsabilidad a la izquierda por el triunfo de Mauricio Macri, en aquella diferencia de votos que obtuvo. Más allá de su decisión personal, ¿le parece que la izquierda no debería repetir aquel error del año 2015?

Primero, no fue un error. Segundo, no es una decisión personal, es una posición de Izquierda Socialista, que fue votada en el plenario que tuvimos.

En el balotaje entre Scioli y Macri la culpa no la tuvimos nosotros, la tuvo el peronismo, que perdió 5 millones de votos. A nosotros ninguno de los dos candidatos nos representaba, y no vamos a votar a alguien que no nos representa.

Esta elección es distinta. Porque si nosotros caracterizamos que hay un movimiento que es fascista, con el fascismo nosotros no discutimos bajo ningún punto de vista.

Creemos que es muy peligroso que Milei llegue al gobierno, darle el poder a una señora como Victoria Villarruel, que ya planteó lo que va a hacer. Es una persona que niega el terrorismo de Estado. Villarruel dice lo mismo que decía Videla, que hubo una guerra, que hubo excesos, que no hubo terrorismo de Estado.

La polémica en la izquierda por el voto en blanco

¿Le parece que toda la izquierda debería tomar la misma posición?

Yo estoy convencido de esta política. Algunos compañeros tomaron otro camino y lo respeto, porque la verdad que es muy pesado votar a Massa. Yo me voy a tener que tapar la nariz para votar a Massa, pero creo que es más peligroso lo otro.

Esta es una elección donde hay un fascista, y no podemos darle el poder. ¿Se imagina un gobierno de Milei, que dice que está bien contaminar los ríos, que hay que privatizar las ballenas? ¿Se imagina los despidos masivos que van a venir en nombre de un anarco-libremercado que en realidad sólo existe en su cabeza?

No estamos hablando de un "loquito psiquiátrico", sino de una fuerza política que plantea un cambio de régimen. No estamos hablando de una elección entre dos políticos que pueden no representarte, pero están dentro de las reglas del juego que estamos jugando. Son personas que dicen que van a tirar para atrás todos los derechos que consiguieron las mujeres. Dicen que no va a haber más derechos para los trabajadores, que los empresarios tienen derecho a echarte si quieren y no tienen por qué discutir con vos vacaciones ni nada.

Modelo UOCRA, vos te pagás tu indemnización. Modelo Rappi, te pongo una bicicleta y a trabajar, no pidas nada. Modelo privatizaciones de los años ‘90. ¿Para el ferrocarril que plantea?, lo mismo que planteó Menem. Milei admira a Menem, Cavallo y Macri, ¿cómo nos fue con ellos?

En el ferrocarril, la masacre más grande que hemos tenido fue bajo una gestión privada, no estatal. Hubo más accidentes en diez años de gestión privada que en 100 años de época estatal. El año pasado, en 365 días tuvimos 435 descarrilamientos. ¿La discusión es esa? Nosotros creemos que no.

Alejandro Gomel: ¿Se discutió la posición con otros sectores de la izquierda? En estos días hablamos con gente del PO que planteaban otra posición, que votaban en blanco o impungaban el voto…

Vamos a reunirnos la semana que viene. Lo que pasa es que las distintas organizaciones, me da la impresión, de que tomaron un camino, y no sé si podremos llegar a un acuerdo.

A mí no me asusta esta discusión, porque esta vez la izquierda está reflejando la discusión que hay en la sociedad. Eso me plantea que no es una izquierda elitista, sino que está discutiendo los problemas reales que está discutiendo la sociedad y eso me tranquiliza, y es lógico que haya distintos posicionamientos.

El Frente de Izquierda lo vamos a seguir manteniendo, porque es un gran logro. Cada uno planteará lo que tenga que plantear y será la base.

Con todo respeto hacia todos los compañeros, lo que veo en la base de nuestros votantes es que la propuesta ultra mayoritaria es la que tomamos nosotros, pero no quisiera entrar en ese debate, porque respeto todas las posiciones.

La persona que votó al Frente de Izquierda va a hacer todo lo necesario, en el marco de las elecciones, para que no gane Milei, de eso no me queda ninguna duda.

