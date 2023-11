"Embalsamado" y "vende humo": las frases más picantes de Villarruel contra Rossi en el debate de vices

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, se mostró contenta tras el debate vicepresidencial contra su rival de Unión por la Patria, Agustín Rossi. La compañera de fórmula de Javier Milei se mostró a la ofensiva y atacó constantemente con chicanas al vice de Sergio Massa que buscó bajar el tono y no confrontar demasiado. "Hoy estaba embalsamado", señaló Villarruel tras el debate.

Entrevistada en TN tras el debate de vices en A Dos Voces, la candidata siguió con su tono ácido contra Rossi al hacer una análisis de la performance del postulante a vicepresidente de Unión por la Patria.

La libertaria consideró que en relación al debate anterior, Rossi había estaba más tranquilo, por lo que afirmó -con ironía-: "Hoy estaba embalsamado. Literalmente estaba irreconocible, evidentemente lo coachearon o le tiraron un dardo tranquilizante para que no se exaltara".

Las frases más picantes de Victoria Villarruel contra Agustín Rossi

Ya en el inicio del primer eje temático fue Economía y Trabajo, que fue iniciado por Villarruel, quien arrancó con una crítica a Rossi. "A partir de ahora todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira, cada una de las cosas que él y Massa te proponen simplemente lo podrían haber realizado en los últimos 4 años. Tenemos 100 mil nuevos pobres mensuales desde que Massa es ministro de Economía", aseguró la libertaria.

"Rossi te cuenta otra vez sobre una galaxia desconocida. No van a poder aplicar sus medidas y tuvieron cuatro años y no lo hicieron. Definitivamente, ¿qué estás ofreciendo más que una simple mentira?", interpeló.

Agustín Rossi y Victoria Villarruel. FOTO: Sergio Piemonte

En ese arranque, Villarruel reiteró varias veces que Rossi "mentía". "Dejá de mentir. Veo que estudiaste muchos temas, pero son cifras vacías porque después la realidad nos pega una piña", señaló.

"Separemos bien las cosas, una es que nos representemos como ciudadanos y otra es que ustedes entreguen Argentina amordazada a otros países"., insistió.

Villarruel a Rossi: "No te vengas a hacer la Madre Teresa"

Uno de los cruces más fuertes se dio cuando Villarruel interrumpió al candidato oficialista por el tema de relaciones internacionales, diciendo "no te vengas a hacer la Madre Teresa, cuando ustedes se han llevado como el traste con medio planeta para alinearse con Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Seamos sinceros si vamos a hablar de relaciones internacionales", Rossi protestó y ella repuso: "Bueno, es un debate, Rossi. Si viniste a un monólogo, lo siento".

"Estoy indignada con el nivel de pobreza que hay en este país, tenemos 40% de pobres, 20% en la indigencia, gente que hoy no va a comer. ¿Cómo no voy a estar indignada? Sangre de pato tenés si no te indignás", respondió Villarruel.

Los mejores memes del debate vicepresidencial entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel

El segundo tópico fue Seguridad y Defensa. Cuando luego de que Rossi enumerara las propuestas del oficialismo, Villarruel lo cruzó: "¿Vos dónde querés a los delincuentes: presos o libres?".

La diputada nacional recriminó la muerte de militantes en un accidente en un camión y Rossi la acusó de "caranchear" con la muerte de soldados.

En otro momento del tópico, Villarruel lanzó una frase que fue viral en redes: "En la Antártida (donde los que votan son mayormente militares) note quiso votar nadie, pero en las cárceles sí".

Villarruel a Rossi: "Sos un funcionario serial, un comodín de cargos públicos"

"Represento la indignación del pueblo argentino. Nosotros estamos representando dos tercios de la población, están hace casi dos años, sos un funcionario serial, un comodín de cargos públicos", subrayó Villarruel.

El tercer punto a tratar fue Educación, salud y políticas públicas y la candidata libertaria señaló: "En este Gobierno la educación no educa, adoctrina. Y el Gobierno usa de rehenes a los chicos, hoy egresan y no saben resolver operaciones matemáticas simples".

"Rossi y el kirchnerismo creen mucho en revalorizar a la mujer pero es solo una declamación, la violencia no cesa pese al ministerio pero a la única mujer que le va bien es a CFK que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. Ella sí puede decir que ustedes la han privilegiado y ayudado", enfatizó.

Victoria Villarruel. FOTO: Sergio Piemonte

Villarruel: "No fueron 30 mil desaparecidos"

El último eje fue el de Justicia, Derechos Humanos y Transparencia. Tras los cuestionamientos de Rossi por la postura de Villarruel sobre la dictadura militar, la candidata de La Libertad Avanza recalcó: "Le interesa hablar del pasado pero la realidad es que violencia es que un gobierno como el tuyo que nos encerró durante toda la cuarentena, el miedo es que la gente los vote por un bolsón de comida".

"Difícilmente los derechos humanos y un gobierno como el de ustedes puedan estar en la misma frase. Dejá de vender humo", señaló Villarruel.

Luego, cuando Rossi habló de 30 mil desaparecidos, Villarruel respondió: "No fueron 30 mil y lo dice tu propio gobierno. Señor deje de mentirle a la gente. En el parque de la Memoria hay 8751 nombres, dónde están los demás. Deje de mentir. Deje de hacer carancheo con los desaparecidos. Deje de usar a los desaparecidos".

La chicana con el espionaje ilegal

Uno de los momentos más picantes de los cruces durante el debate se vivió cuando la libertaria le recordó a Rossi la investigación judicial que se sigue por espionaje ilegal y que salpica al oficialismo.

"Después contanos Rossi cómo es espiar jueces", lo chicaneó Villarruel.

En el momento de las preguntas directas, lanzó: "Cuando eras ministro de Defensa mataron a Nisman, y años después titular de la AFI y hace pocos días nos enteramos de una red de espías dedicados a espirar a políticos y jueces ¿vos no te enteraste por cómplice o incompetente?".

Victoria Villarruel. FOTO: Sergio Piemonte

La reacción de La Libertad Avanza al debate de Villarruel: "Victoria es buenísima"

Mientras que desde el lado de La Libertad Avanza recalcaron el desempeño de su candidata: "Victoria es buenísima, te guste o no es muy buena. La vimos muy bien".

Tras el debate, al ser consultada sobre si estudió antes, Villarruel comentó: “Leí un poco ayer y hoy pero no más, no me gusta que salga tan preparado”. En diálogo con TN, le tiró fuerte a Rossi: "Hoy estaba embalsamado. Literalmente estaba irreconocible, evidentemente lo coachearon o le tiraron un dardo tranquilizante para que no se exaltara". Luego, la candidata se fue en un Uber, sentada adelante.

Uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de dirigentes de Juntos por el Cambio. Solo dijeron presentes voceros de Patricia Bullrich. En ese marco, Villarruel, en el debate por la seguridad, usó una frase de la exministra de Seguridad: "El que las hace las paga".

En cuanto a La Libertad Avanza, se destacó la presencia de Ramiro Marra, Marcela Pagano, Bertie Venegas Lynch, Carolina Píparo y Lucia Montenegro. Venegas Lynch se sentó lejos del resto de la tropa, al lado de Leandro Vila, jefe de prensa de Milei. Todos los demás, en la primera fila.

ED