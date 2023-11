Debate vicepresidencial: Agustín Rossi acusó a Villarruel de "querer liberar a los genocidas"

Durante el tercer eje del debate de candidatos a vicepresidente, Justicia, Derechos Humanos y transparencia, Agustín Rossi comenzó con un repaso de la construcción democrática, a partir de la resistencia contra la última dictadura militar y reivindicando el trabajo de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. Por ello, acusó a Villarruel de tener "el mismo discurso que los militares" y de "querer liberar a los genocidas". La compañera de fórmula de Milei negó la cifra de los desaparecidos y pidió derechos humanos para las "víctimas de Montoneros".

Rossi marcó que “durante la última dictadura militar se ejerció un plan de exterminio masivo. No fue una guerra, tampoco hubo excesos, y tampoco hubo errores. La construcción de Memoria, Verdad y Justicia es colectiva, nos pertenece a todos los espacios políticos democráticos de Argentina. Todavía hay más de 300 argentinos a los que robaron del vientre de su madre y se lo dieron a alguien de la familia militar”. Por su parte, la compañera de fórmula de Milei lo acusó: "Estás vendiendo humo porque necesitás hablar del pasado para esquivar el presente".

"Violencia es que ustedes les hayan negado la seguridad a los cordobeses cuando se acuarteló la policía provincial, miedo es que la gente los vote a ustedes por un bolsón de comida, eso usar el poder del Estado para torcer la voluntad popular", argumentó Villarruel y Rossi respondió: "No, miedo tiene la gente de votarlo a Milei". La candidata de La Libertad Avanza continuó asegurando que el oficialismo quiere "cercenar la libertad de expresión en todo momento, entonces difícilmente los derechos humanos y un gobierno como el de ustedes puedan estar en la misma frase".

"Yo no vine a vender humo", se defendió Rossi y recordó que "la única dirigente política que trajo al pasado rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas fuiste vos, empezaste a reivindicar la dictadura, tendríamos que estar mirando hacia adelante. La Argentina tenía un pacto democrático alrededor de lo que significa la política de derechos humanos", expresó Rossi.

"No hiciste ninguna propuesta, Victoria, ¿cómo vas a resolver la pobreza y el trabajo?", le consultó Rossi a su rival, luego de que lo acusara de llevar el debate al pasado y la invitó a "salir un poco más de la Billiken". Ella acusó al gobierno de tener interés por los pueblos originarios "sólo cuando son mapuches" y él señaló que tanto Villarruel como Milei repiten "el mismo discurso que los militares" al referirse a la dictadura.

Villarruel afirmó que el espacio político que integra no avala las propuestas incluidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que incluye poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo. "No estamos con la Agenda 2030 porque privilegiamos la soberanía del Estado argentino por sobre la imposición de otros países", postuló.

El negacionismo de Victoria Villarruel: "No fueron 30.000"

La vice de Javier Milei anunció que no le "interesa hablar del pasado", dijo que el gobierno actual no puede hablar de derechos humanos luego de la gestión realizada durante la pandemia y lanzó que el "acuerdo democrático" no es "de todos los argentinos" y que "hay víctimas de Montoneros y el ERP que no tienen derechos humanos". "Pero vos no querés derechos humanos, sólo querés que se les den a tus amigos", acusó Villarruel.

"30.000 detenidos desaparecidos en Argentina", postuló Rossi, a lo que ella repuso rápidamente: "No fueron 30.000 y lo dice tu propio gobierno, dejá de mentir" y argumentó que "en el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres, ¿dónde están los demás?". También le pidió a Rossi que "deje de hacer carancheo con los desaparecidos".

En el bloque de preguntas y respuestas, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa le consultó a Villarruel si está de acuerdo con la liberación de los genocidas presos y la acusó de haber participado de las marchas a favor de su libertad y de haber mentido cuando dijo que sus visitas a la cárcel de personas como Jorge Videla no fueron estrictamente académicas. "Cuando voy a las marchas, lo que hago es reconstruir la parte de la historia que ustedes borraron", exclamó Villarruel.

"No me contestaste, me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad", concluyó Rossi, al no recibir respuesta y Villarruel reclamó por los genocidas en prisión sin sentencia y lanzó: "Yo quiero que se respete la ley y eso implica que paguen personas como Taiana, que integra tu gobierno".



