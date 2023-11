Lo que no se vio del debate de vices entre Rossi y Villarruel: ausencia de JxC, público más calmado y cábalas

En el estudio de A dos voces (TN), más allá de los cruces que protagonizaron en el debate vicepresidencial los candidatos a vicepresidentes de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, detrás de escena se observaron varios detalles como la ausencia de Juntos por el Cambio en el estudio y un público más calmado en relación al debate anterior con los cincos candidatos.

PERFIL estuvo presente en el mano a mano entre Rossi y Villarruel en la llegada del candidato oficialista que arribó junto a su esposa y sus hijas, mientras que la compañera de fórmula de Milei lo hizo junto a sus colaboradores.

Uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de dirigentes de Juntos por el Cambio. Solo dijeron presentes voceros de Patricia Bullrich. En ese marco, Villarruel, en el debate por la seguridad, usó una frase de la exministra de Seguridad: "El que las hace las paga".

Por el lado de Unión por la Patria hubo cierta presencia del "albertismo" con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus y el diputado Eduardo Valdes.

Sin embargo, la más participativa desde la tribuna fue Victoria Donda quien minutos antes de empezar el debate le gritó a Rossi: "Agustín, la cábala" y le mostró el pañuelo de “Nunca Más”.

En un momento del debate, cuando el candidato oficialista se quejó porque su contrincante de La Libertad Avanza lo interrumpía y lo dejaba hablar. “Es un debate Rossi, si viniste a un monólogo lo siento”, fue el comentario de Villarruel. "Poca acostumbrada a la democracia”, comentó Donda desde la tribuna.

De todas maneras, el público se mostró mucho más calmado en relación al debate anterior cuando se enfrentaron los cincos candidatos.

Entre Rossi y Villarruel hubo un saludo frío al inicio, dejando en evidencia que se iban a sacar chispas durante el debate.

A diferencia del primer debate, hubo cambios en la organización: políticos en una sala y periodistas en otra, antes estaban todos en la misma y se podía dialogar entre ellos.

El momento que más risas generó fue cuando empezaron a alzar la voz ambos postulantes y Villarruel le afirmó que no lo había votado dos tercios de la población y Rossi señaló: "A ustedes no los votó el 70%". Eso provocó risas en la tribuna pero Delfina Rossi, su hija, le hacía gestos de calma, que no entrara en el griterío.

