Villarruel vs Rossi: "Sangre de pato tenés si no te indignas", acusaciones de "mentiras" cruzadas en el arranque del debate

El debate de vicepresidentes comenzó con chispazos entre el candidato de Unión por la Patria, Agustín Rossi y la de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Este miércoles por la noche, en el primer eje temático, Economía y trabajo, Rossi acusó a su rival de parecerse a Javier Milei, diciendo: "La simbiosis con Milei te penetra cada vez más". Por su parte, la vice del libertario postuló que su enojo estaba justificado por los niveles de pobreza en Argentina y lanzó: "Sangre de pato tenés si vos no te indignás".

Desde la primera exposición de Villarruel, que comenzó asegurando: “A partir de ahora todo lo que vas a escuchar por parte de Rossi es mentira”, el primer eje temático estuvo cargado de acusaciones cruzadas sobre mentiras, principalmente por parte de la libertaria, por su argumento contra las propuestas de Rossi, sobre las que insistió, como oposición: “Simplemente las podrían haber realizado en los últimos cuatro años”.

Villarruel planteó: “Argentina es el país en el que los jubilados son la moneda de cambio, la vávula de ajuste, 1 de cada 3 trabajadores en blanco es pobre. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, no importa si sos inquilino, dueño o inmobiliaria. Los jubilados lloran porque comen un churrasco por semana, en el 2003 estamos peor que en el 2001. Nosotros vamos a estabilizar la economía, bajar la inflación de un hondazo, frenar el gasto público y la emisión monetaria. Cuando estés por elegir tu boleta, elegí continuidad o cambio”.

Rossi, en cambio, resaltó que “llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado, privado, registrado. Dos actividades lo traicionaron: la construcción y la hotelería y gastronomía, con políticas públicas que desaparecen si Milei gana las elecciones”. También destacó que “Massa ha tomado decisiones trascendentes para el destino de los argentinos para recuperar poder adquisitivo”, como la devolución del IVA, la quita del impuesto a las ganancias y un plan para promocionar el nuevo empleo.

En respuesta a lo dicho por Villarruel, Rossi dijo que “la inflación no se baja de un hondazo”, ni de maneras "no virtuosas, que son las que propone Milei: mayor endeudamiento y venta de empresas públicas. Nosotros proponemos una revolución exportadora potenciando todas las actividades comerciales y, con eso, fortalecer las reservas en el Banco Central. Así podemos estabilizar el tipo de cambio, bajar la inflación y mejorar los salarios".

"La realidad nos pega una piña" y "me alegra que reconozcas la importancia del Estado"

La candidata a vice de La Libertad Avanza retomó la frase que repitió durante el primer debate, afirmando que "Rossi te cuenta otra vez sobre una galaxia desconocida". "En el presupuesto para el 2024 planean gravar con más IVA los alimentos, como el pan y la carne y aumentar los bienes personales a quienes tienen propiedades rurales, de eso se hacen cargo los que tienen el cuerpo en el campo y hoy sufren la sequía. No van a poder aplicar sus medidas y tuvieron cuatro años y no lo hicieron. Definitivamente, ¿qué estás ofreciendo más que una simple mentira?", interpeló.

Luego, volvió a acusar a Rossi de mentir, ya que "dice que recorrió Argentina", pero que ella hace dos semanas estuvo "en el distrito más pobre de Salta, donde no hay insumos médicos. Hay colas larguísimas para cargar combustible, la gente come cada vez menos carne, dejá de mentir. Veo que estudiaste muchos temas, pero son cifras vacías porque después la realidad nos pega una piña".

Agustín Rossi y Victoria Villarruel cara a cara en el debate de candidatos a vicepresidente

"Los únicos que mienten son ustedes", la cruzó Rossi y dio como ejemplo el vínculo de Javier Milei con la excandidata presidencial Patricia Bullrich. "Me alegra que reconozcas la importancia del Estado en cada lugar que estás visitando, hay un montón de temas a resolver. Hoy lo escuché a Milei diciendo que no iba a tener relaciones con Lula y China, dos destinos comerciales que van a complicar a las provincias que comercializan con ellos. ¿A quién se le ocurre ser tan obtuso?", chicaneó.

Villarruel lanzó: "Una cosa es tener relaciones y otra es perder soberanía. Nosotros vamos a impulsar el libre comercio, pero eso no significa que permitamos la intromisión de otros países en nuestros asuntos internos. Separemos bien las cosas, una es que nos representemos como ciudadanos y otra es que ustedes entreguen Argentina amordazada a otros países". En respuesta, Rossi opinó: "Me gustaría preguntarle eso a los productores agropecuarios, no creo que se sientan atados ni piensen eso sobre la República Popular China. Es una mala idea, como sería una mala decisión de Massa llevar al límite la relación con Estados Unidos".

"Sangre de pato" y "la simbiosis con Milei le penetra"

Cuando Villarruel interrumpió al candidato oficialista por el tema de relaciones internacionales, diciendo "no te vengas a hacer la Madre Teresa, cuando ustedes se han llevado como el traste con medio planeta para alinearse con Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Seamos sinceros si vamos a hablar de relaciones internacionales", Rossi protestó y ella repuso: "Bueno, es un debate, Rossi. Si viniste a un monólogo, lo siento". "Ya sé que es un debate, no sé qué decís", se defendió el vice de Massa.

"Todo lo que dice Villarruel, lo dice equivocada. Se enoja, se pone un poquito violenta. La simbiosis con Milei parece que cada vez le penetra más, entonces intenta interrumpir porque está molesta con lo que dije sobre las relaciones diplomáticas". Inmediatamente, Villarruel elevó la voz y repuso: "Estoy indignada con el nivel de pobreza que hay en este país, tenemos 40% de pobres, 20% en la indigencia, gente que hoy no va a comer. ¿Cómo no voy a estar indignada? Sangre de pato tenés si no te indignás".

ML