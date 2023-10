Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) y antigua colaboradora de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, pidió hace unas semanas "una solución" para las fuerzas de seguridad detenidas por los crímenes de lesa humanidad. Sus dichos le valieron el repudio por parte de organismos de Derechos Humanos.

"Urge solucionar este tema porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden", aseveró Pando en un mensaje publicado en sus redes sociales el pasado 19 de octubre.

La presidenta de AFyAPPA comenzó su mensaje dirigiéndose al "futuro candidato de la Nación". aludiendo a Javier Milei aunque sin mencionarlo explícitamente. En ese sentido, le encomendó una "tarea ardua" que consiste en "devolvernos el estado de derecho que perdimos años atrás con la llegad de Néstor Kirchner al poder".

"Como primera medida va a tener que buscar una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales", afirmó Pando, conocida por su apoyo a los genocidas de la última dictadura.

La esposa del mayor del Ejército Rafael Mercado sostuvo que a los militares detenidos "se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes al momento de los hechos, se le aplica la ley penal de forma retroactiva, se les viola la igualdad ante la ley" y criticó que muchos llevan "más de 20 años" cumpliendo prisión preventiva cuando "nuestra ley manda como máximo tres".

Para ella, la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas no va a ser posible "si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas". "En la década del '70 los militares si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales terminaron todos presos. ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?", expresó.

La reacción de los organismos de Derechos Humanos

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, afirmó este lunes que las declaraciones de Pando están "en sintonía con las de Villarruel" y hacen pensar en un país que "ya no existe, por suerte". "Las políticas de derechos humanos se consolidaron y no son de un partido político, sino que es del Estado argentino", indicó el funcionario en declaraciones para Télam.

En este sentido, recalcó que el Poder Judicial se expresó en materia de Derechos Humanos a través de sus condenas ratificadas a genocidas, el Poder legislativo a través de sus leyes contra la impunidad, y el Poder Ejecutivo con sus políticas de Estado consolidadas y todo ello muestra que "hay que seguir fortaleciendo y elevando los estándares en materia de Derechos Humanos".

"Hay que seguir elevando los estándares en materia de derechos humanos, porque están muy lejos de la nostalgia que tienen estos personajes que se llaman libertarios y apoyan un movimiento que claramente no tiene nada que ver con la libertad porque expresan públicamente que van a cercenar derechos", subrayó.

"Por eso repudiamos todo hecho y toda promoción de la violencia institucional, pero también la reivindicación a delitos de lesa humanidad que, como bien sabemos, ya no son contra las víctimas solamente, sino contra toda la humanidad, en nuestro país y en el mundo", concluyó.

En el mismo sentido se pronunció la senadora del Frente de Todos (FdT) Juliana Di Tullio, quien advirtió : "Dice que si Milei y Macri no liberan genocidas (si son gobierno, claro), cuando necesiten reprimir para aniquilar al pueblo argentino las fuerzas de seguridad no se van a animar porque van a tener miedo de ir presos".

MB / Gi