Horacio Pietragalla se refirió a la carrera política de la candidata a vicepresidenta de Javier Mieli, Victoria Villarruel: "Organizaba visitas con jóvenes para ir a verlo a (Jorge Rafael) Videla en su arresto domiciliario", contó. El secretario de Derechos Humanos de la Nación habló sobre qué significa el ascenso de la dirigente para los organismos de derechos humanos.

Pietragalla sostuvo que la información sobre las visitas a Videla es algo sabido: "No lo contamos nosotros. Lo cuenta el marido de (Cecilia) Pando", dijo y agregó que los encuentros con los jóvenes tenían el objetivo de que el militar "les dé formación".

Invitado al ciclo Opinión Pública, por El Nueve, el funcionario se metió en uno de los temas que siempre rodea a Villarruel: su posicionamiento con respecto a la última dictadura militar. "Ella no (la) reivindica, pero relativizar es una estrategia. Hasta hace muy poco lo reivindicaba", sostuvo Pietragalla. "Ahora no encontrás un archivo de ella. Borraron lo que había en la nube, hicieron un trabajo muy profundo para que no quede nada", subrayó.

De todas formas, cuando le preguntaron si cree que en un eventual gobierno de la oposición podría dar marcha atrás con las condenas, Pietragalla aseguró que no y recordó las marchas sociales contra el 2 por 1 para los genocidas.

Además, Pietragalla insistió en el pasado macrista de Villarruel. "Era de Cambiemos. (Mauricio) Macri había prometido que iba a trabajar para la impunidad. Lo intentaron. Viajaron abogados y miembros de la asociación civil a Estados Unidos, donde presentaron denuncias por violaciones de derechos humanos en el proceso de juzgamiento", detalló.

El funcionario hacía referencia a la presentación que hizo el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la organización que preside la candidata, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta falta de garantías en el proceso de juzgamiento a los militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Pietragalla sostuvo que es fundamental comprender que no se trató de una "caza", como planteó Villarruel, y que en los juicios hubo militares absueltos por falta de pruebas. El funcionario reivindicó la política de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas y cuestionó la posición que adoptó Claudio Avruj, cuando ocupó la secretaría en la gestión de Cambiemos y recibió a Villarruel.

Pietragalla sobre los organismos de derechos humanos

El funcionario también se refirió a los permanentes cuestionamientos que reciben los organismos de derechos humanos. En particular, a Pietragalla le preguntaron si hacía algún tipo de autocrítica y le consultaron sobre Sergio Schoklender y Sueños Compartidos y sobre la partidización de las asociaciones.

"Lamentablemente, (fue) un personaje nefasto que abrazó a una madre de Plaza de Mayo como Hebe (de Bonafini), que confió en Schoklender y todos sabemos lo que significó Schoklender para Hebe. A mí nunca me cayó bien. Mi compañera trabajó con él en Madres y salió espantada. Y, sin embargo, Hebe confiaba ciegamente. Era una mujer grande, fácil de engañar, con un tipo perverso alrededor. Pero es un caso muy individual y en los otros organismos no tenés un ejemplo de eso", declaró Pietragalla.

Sobre la partidización, respondió: "Desde que asumimos llevamos adelante una política contra la violencia institucional muy grande, son los pibes que mata la Policía en los barrios. Nosotros actuamos en la provincia de Buenos Aires, (donde) hemos acompañado a las familias con la secretaría de Derechos Humanos, hemos actuado en Formosa y con el gobernador llevamos adelante una capacitación a las fuerzas policiales".

