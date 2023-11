Agustín Rossi, candidato vicepresidencial de Unión por la Patria, aseveró que "ya llegará el momento en donde Alberto Fernández tenga su reconocimiento como presidente de los argentinos". Lo que dejó el debate de vicepresidentes, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Quiero que me ayudes en un punto que me parece crucial de cuál es el debate. Obviamente, cuando se plantea un balotaje se opta, no se elige. Por lo tanto, es muy importante entender cuál es el significante central sobre el que se opta: si es por kirchnerismo o antikirchnerismo, o por democracia o autoritarismo.

Es totalmente diferente lo que cada uno cree entre qué está optando, es decir, cuál es el significante de cada uno de los candidatos.

Agitar el terror

En el caso de Unión por la Patria, el calificativo siempre es “kirchnerista”. Entonces, quiero tratar de entender o decodificar qué porcentaje de kirchnerismo hay en esta fórmula que vos, junto con Sergio Massa, encabezan.

¿Recuerdo mal o vos te peleaste con el kirchnerismo o La Cámpora en Santa Fe? ¿Te sacaron del Ministerio? ¿Cuál es tu relación con La Cámpora?

No, tengo una buena relación, nunca fui militante de La Cámpora. Y tengo una muy buena relación con Cristina Kirchner también. Massa, por sobre todas las cosas, encabeza una coalición que expresa muchas más cosas que las que tradicionalmente expresó el kirchnerismo.

Estoy convencido de que el significante mayor, sobre todo, este miércoles después del debate, cuando sobre el final Victoria Villarruel admitió que pensaba liberar genocidas, que la consigna es democracia o autoritarismo, el futuro o el pasado.

Si volvemos al pasado imaginarnos una Argentina en la que personajes como el “Tigre” Acosta o Alfredo Astiz pueden estar caminando libremente por la calle. Es retornar a los principios de la dictadura o la década del ‘90. De esto es lo que se trata.

La campaña permitió ir mostrando y perfilando lo que son los libertarios, una fuerza con todas las características de la ultraderecha y que se expresa de la misma manera que la ultraderecha en otros lugares del mundo.

El chivo alfonsinista y la libertaria macrista

Cabe recordar que, en el primer debate, Villarruel, cuando yo le digo “vos hablás de las víctimas, de las organizaciones armadas de la década del ‘70, pero en realidad no te juntás con las víctimas, te juntás con los torturadores”, respondió “pero estoy detrás de una investigación académica, detrás de un libro”. Y después vimos que apareció una foto en donde ella se movilizaba pidiendo la libertad de los genocidas.

Ayer, cuando la respuesta fácil ante mi pregunta de “¿estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?” era “no, que cumplan la condena de la Justicia”, no lo dijo. Por lo tanto, ese eje está cada vez más claro por la descalificación de los organismos de derechos humanos, de las figuras políticas, como el caso de Raúl Alfonsín, o figuras sociales como Estela de Carlotto.

Ella hasta retuiteó un tuit que decía que la película "Argentina, 1985" tenía un mensaje a favor de las organizaciones terroristas. Seguramente debe haberla vista y pensado que Julio Strassera era el malo.

A vos creo que te consta mi campaña para que haya una ley que penalice el negacionismo y cuál es mi posición sobre el tema, específicamente sobre Villarruel. Creo que podría ser útil y más didáctico para la audiencia, frente a la votación que habrá en breve, tratar de entender lo que te plantea el adversario, que es acusarlos de "kirchneristas" y ahí es donde podemos encontrar un punto más interesante para profundizar.

Lo otro queda absolutamente claro, es vergonzoso que haya negacionismo. Ayudame a entender una frase de Juan Carlos Torre, sociólogo, que siguiendo a George Hegel o a la "Vulgata de Hegel" de tesis, antitesis y síntesis, decía "Carlos Menem-Néstor Kirchner, tesis-antitesis" y "Sergio Massa-síntesis".

A vos te consta que nunca voté a un peronista en mi vida, no lo soy, lo cual no me impide tener amigos peronistas, como en tu caso, que te respeto y valoro mucho, pero nunca voté el peronismo.

Siempre me costó entender cómo un partido podía tener por un lado a Menem y por el otro a Néstor, y me lo expliqué diciendo que "los hombres son lo que las condiciones de posibilidad permiten". Entonces, si Kirchner hubiera sido presidente 1989, privatizaba; y si Menem hubiese sido presidente en el 2003, estatizaba.

Pero me parece muy importante si se pudiera hacer una explicación. Es decir, sí realmente Massa es una síntesis y, por lo tanto, si lo es queda en el pasado el kirchnerismo porque la síntesis supera. Si Massa es presidente, ¿el kirchnerismo entra en la historia?

Es interesante y atractivo mirarlo de la manera que lo planteó Torre, de síntesis, tesis y antitesis con esa mirada.

Massa dice que "empieza una nueva etapa" y una nueva fase tiene elementos nuevos y cosas que vienen existiendo desde antes y que siguen existiendo, quizás, con otros niveles de protagonismo o con otra situación. Entiendo y me siento más cómodo con esa definición.

Empieza, si ganamos las elecciones, un nuevo periodo en Argentina con Massa de presidente: un gobierno de unidad nacional, será de esta forma. Es cierto lo que dice él de que será o tratará de construir un gobierno de los mejores, independientemente de dónde provengan, es decir, que la convocatoria no es solamente a los partidos políticos, sino a los sectores, los económicos y los sociales, y que empezará una nueva etapa.

Entonces, ante el inicio de una nueva fase los distintos actores políticos, económicos y sociales, se deberán posicionar. Nadie puede predeterminar previamente si esa nueva etapa alguno de los actores que están hoy no tendrán los niveles de protagonismo en los años subsiguientes o si un actor que hoy tiene un nivel 100 de protagonismo tendrá un nivel 70 o 50. Dependerá de cómo se acomode y cómo se va conformando un nuevo periodo.

Ahora, que inicie una nueva etapa en el país con la idea de un gobierno de unidad nacional es claro, será así.

El debate vicepresidencial

Alejandro Gomel: Me quedó una pregunta sobre el debate de ayer, si se quiere, casi de la trastienda, porque había momentos donde se decía que tenían que dialogar libremente pero se veía ahí como que no había un acuerdo. Se la vio a Villarruel gritando y vos te quedabas en silencio.

¿Cómo era ese momento en el que tenían que dialogar? Porque fue raro lo que pasaba en ese instante, en una ocasión se quedaron los dos callados. ¿Qué pasó ahí?

No estuvieron bien logrados esos cuatro minutos. Porque en realidad son cuatro libres, en los cuales no hay una coordinación de los moderadores, pero estaba o al menos nosotros habíamos sobrentendido que los moderadores trataban de actuar no tajantemente, pero sí para que el uso de eso cuatro minutos sea equilibrado.

Lo que pasó fue que, sobre todo, en el primer bloque y en gran parte del segundo no fue equilibrado, porque cada vez que yo intentaba tener una intervención ella hablaba sobre mí y empezaba a hablar ella, yo intentaba retomar y me volvía a cortar, que fue lo ocurrió en algunas oportunidades.

Previamente, tenía la decisión de no caer en este juego porque, de lo contrario, era caer en la trampa. Si yo también levantaba la voz y gritaba, seguramente después sería acusado de intolerante e intenté que no sucediera eso.

Luego, en el tercer y cuarto bloque estuvo más equilibrado, por decirlo de alguna manera, pero lo que pasó fue eso fundamentalmente. Es un mecanismo que tiene la gente de TN (Todo Noticias), que le agradezco la organización de los debates y que en general salen razonables, pero esos cuatro minutos quedan en una situación en el aire y, en realidad, se dio lo que podía darse, que era que uno hable sobre el otro y que, en algún momento, no se entendía nada.

O si no yo me quedaba callado y ella hablaba y gritaba, como yo no reaccionaba, seguía hablando y gritando.

Los pronósticos para el balotaje

AG: Quedan 10 días para las elecciones y la mayoría de las encuestan dan unos puntos por debajo a la fórmula Massa-Rossi. ¿Cómo se revierte esto? ¿Dónde hay que ir a buscarlos esos votos? ¿Cómo se piensan estos 10 días para revertir lo que, por lo menos, las encuestas hoy dan como que están abajo?

Vamos a trabajar en todo el país. Tengo previsto, no tengo completa la agenda, pero mañana estoy en San Luis, la semana que viene en Corrientes y Santa Fe, estaba por ir a Comodoro Rivadavia, pero finalmente irá Massa. En potencial, las recorridas son en la mayor cantidad de lugares y con la agenda de prensa y de sectores también.

Sin ninguna duda, en una elección tan pareja uno tiene que poner el esfuerzo casi equitativamente en todas las provincias, tratando de conseguir ese voto. Es una elección que se gana o se pierde por un voto.

La semana pasada estuve en Catamarca y San Juan, ya no venimos haciendo actos grandes. Eso, de alguna manera, terminó en la primera vuelta, son actos por sectores. En los dos lugares estuve yendo a la universidades y fueron muy buenas actividades con docentes y estudiantes de las instituciones.

El balance de la gestión de Alberto Fernández

Voy a ser políticamente incorrecto. Siempre molestó los que castigan al caído, que se hacen fuertes con el caído y, al revés, con el que está en la cresta de la ola son condescendientes. Que la fórmula que vos integrás con Massa haya salido primera en la primera vuelta, que es la elección en la cual la gente tiene la chance de elegir y no de optar solamente entre dos, ¿es un reconocimiento a Alberto Fernández de que no es tan malo, es decir, que hizo algo positivo o regular, si se quiere?

Cuando normalmente uno escucha a los periodistas en todos lados diciendo que "es el peor gobierno de la historia", y a mí me parece que el de Mauricio Macri fue el peor de la historia de la democracia, me pregunto si el hecho de que vos estés integrando la fórmula, independientemente de que Massa sea el ministro de Economía de Alberto, y haya decenas de integrantes del gobierno de Alberto siendo candidatos a lo largo de todo el país, tácitamente es un reconocimiento, más allá del resultado, de que no fue el peor gobierno de la democracia.

Y, al mismo tiempo, una crítica a Cristina Kirchner cuando dije que este no es su gobierno.

El tiempo a veces tiene, no siempre, la particularidad de poner las cosas en su lugar, te da una perspectiva distinta y generará una perspectiva diferente a la que puede tener una gran parte de la sociedad hoy sobre el gobierno de Alberto. Esto es así, es un buen gobierno.

O regular, pero no el peor...

Pero ha hecho una cantidad de políticas y muchas de esas las dije ayer en el debate. Sin ninguna duda, me parece que eso es así.

Estoy en la fórmula a propuesta de Alberto, soy el jefe de Gabinete del Gobierno, defendí al Gobierno en varias oportunidades, indistintamente a la Cámara de Diputados y en el Senado, para dar el informe. Para nada creo en esa descalificación. Ya llegará el momento en donde Alberto Fernández tenga su reconocimiento como presidente de los argentinos.

El rol de La Cámpora

Estoy haciendo esta pregunta, más allá del ánimo de la respuesta, para compartir con la audiencia la información que la pregunta lleva implícita.

Hay quienes dicen conjeturalmente, no tengo elementos para decir si resulta cierto o no, de que un sector de La Cámpora cree que lo mejor sería que gane Javier Milei para que sea un desastre y pueda retornar una versión, si se quiere, de peronismo más de izquierda, donde ellos se sienten más representados.

Además, que hay un fuego interno, "fuego amigo" en el caso de los buques con petróleo, que los buques estaban allí (tardan 15 días, no llegan de un día para el otro), y que un gerente financiero de YPF y La Cámpora, a propósito, hizo que no se hiciera el pago, y que la demostración de que era hecho algo a propósito es que inmediatamente dio la orden de Massa que si no se solucionaba, no salía ningún buque.

En el sentido opuesto, se hizo el pago, apareció la nafta en la Ciudad y el Interior en algunos días y eso le costó cuatro puntos, por lo menos, es lo que dice la consultora Atlas Intel en las encuestas, a la fórmula que vos integrás.

En el terreno de la conjetura, ¿es plausible que algún compañero tuyo, con buena intención, creía que lo mejor para la historia Argentina era que Milei fuese presidente para que quede demostrado definitivamente que esas ideas no funcionan?

Lo descarto absolutamente. La realidad es que tengo contacto permanentemente con la mayoría de los dirigentes y militantes de La Cámpora y los veo muy consustanciados, comprometidos. La Cámpora tiene una fortaleza muy importante en Buenos Aires, en la Provincia y en otros lugares en donde la mejor elección la hicimos en la primera vuelta.

Seguramente será uno de los lugares en los que haremos de las mejores elecciones en esta segunda vuelta, así que lo descarto absolutamente, no tengo dudas de eso.

Es una elección bisagra para la historia contemporánea argentina y nosotros podemos tener diferencias y disputas entre nosotros, ahora, todos tenemos responsabilidades como dirigentes políticos y clara dimensión de lo que pasaría, no para nuestro movimiento y espacio político solamente, sino para la Argentina si gana Milei.

Sabemos también que cada vez que gana la derecha en el país tenemos que empezar a volver a reconstruir cuando volvemos al gobierno desde puntos más bajos desde que lo dejamos.

