Andrei Roman, especialista en opinión pública, analizó el impacto de la incipiente alianza entre el macrismo y Javier Milei. "Los electores más duros del macrismo migran con facilidad hacia Milei", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teniendo en cuenta que un mes antes habías vaticinado el triunfo de Massa por sobre Milei con el mismo porcentaje que se dio y que Juan Schiaretti iba a duplicar sus votos, te quiero hacer una pregunta de tono personal: ¿cómo cambió tu percepción con Argentina en las últimas dos semana, desde que se difundió que fuiste el que más acertó en las encuestas?

Mi vida no cambió en nada, sigo trabajando como siempre. Evidentemente fue una elección muy importante para nuestra empresa pero es una parte chica de nuestro trabajo, a decir verdad.

¿Te llaman mucho más los políticos argentinos?

Es la cuarta elección que cubrimos a nivel nacional en Argentina y en todas tuvimos la precisión más alta en las encuestas. Por tanto, me alegra que hayamos podido construir tanta consistencia en su país a lo largo de los años.

Cuando nos contabas que Massa estaba por arriba de Milei y nosotros no te creíamos, también sostuviste que en un balotaje el candidato oficialista tenía menos chances de ganarle al libertario que Bullrich. En tu última encuesta se ven 4 puntos a favor del candidato de La Libertad Avanza, lo cual es consistente con lo que mencionabas.

Como esto es una tendencia, ¿sentís que Massa repunta y que esta diferencia sea menor o incluso pueda revertirse?

Es una situación peculiar la de Argentina hoy: tiene un gobierno con una aprobación del 10% y su candidato tiene chances de erigirse como continuidad. No es algo común en las elecciones del mundo democrático.

Esto sucede a partir de una batalla de rechazos, ya sea al continuismo del Gobierno o al proyecto de Milei en términos culturales o civilizatorios. Estructuralmente es una elección muy difícil de perder para la oposición por la baja aprobación de la actual gestión.

Si hubiera cualquier otro candidato con un nivel de rechazo menor que Milei, por ejemplo Bullrich, las chances serían tan altas que no habría nada para discutir.

En este contexto es que la campaña de reconstrucción de Milei está dando resultados, por eso la distancia se queda en 4 puntos. En nuestro último estudio Javier Milei tiene una ventaja que está fuera del margen de error, en consecuencia, si la elección fuera hoy sería electo.

Pero, aún faltan dos semanas, esta diferencia puede disminuir a partir de ahora. El debate será sumamente importante, al igual que los padrones de movilización de electores. Una cosa es decir en una encuesta que vas a votar a Milei, siendo elector de Patricia Bullrich, pero otra es muy distinta es que lo haga efectivo en el cuarto oscuro.

Lo mismo para Massa, quien vio en las primarias una crisis de desmovilización del electorado peronista. Para mí van a tener un grado de movilización alta, como se vio en la primera vuelta.

Los analistas de opinión pública siempre dicen que es tan importante el dato como las modificación, es decir, la tendencia. Por ejemplo, si un candidato viene subiendo es proyectable que lo siga haciendo.

¿En las últimas encuestas que has hecho, la diferencia entre Massa y Milei se ha reducido en favor del primero? Y de ser así, ¿es un elemento predictor de que pueda seguir reduciendo a futuro o no?

No me parece que haya una tendencia consolidada de ninguno de los dos candidatos, ni de baja ni de alta. Hubo una tendencia alta de Massa, luego de la primera vuelta. A su vez, también dio una gran discurso en la noche de la elección y se proyectó un liderazgo mucho más fuerte.

Es decir, Massa había mejorado después de la primera vuelta, pero la crisis de la nafta le hizo perder votos. Ahora, la cosa se estabilizó un poco y el punto principal será el desempeño de los candidatos en el debate.

Revisando en detalle tu encuesta, colocaste que el 84% de quienes votan por LLA votó por Macri en el 2019, lo cual no quiere decir que el mandatario tenga la misma aprobación que hace 4 años atrás. Entonces, ¿ayuda a Milei el apoyo de Macri o el fracaso de su gobierno termina por restarle al libertario?

Un punto favorable de Milei es que no es exactamente del campo político de Macri. Por tanto, los votantes de Macri no abandonaron a Macri en la elección que él no ganó. Entonces, se trata del electorado más duro del macrismo, que lo eligió incluso en su punto máximo de desaprobación. Estos votantes duros del macrismo migran con facilidad hacia Milei.

Pero lo que sucede también es que Milei supo avanzar en rincones del país que eran reductos del peronismo, como Salta o Jujuy. Es decir, veo positivo para Milei la asociación con Macri, ya que logra transferir los votos de él pero no hereda su rechazo social.

El nivel de imagen negativa de Macri es mucho más grande que el de Milei. Esta aproximación entre ambos puede llegar a crear algún costo político para el libertario, por más que aún no sucedió. Depende de la intensificación de este vínculo.

Las razones objetivas y subjetivas detrás de los aciertos de Atlas Intel

Sócrates decía que el verdadero intelectual siempre era un extranjero en su patria. Todas las empresas que hacen lo que vos haces tienen un filial en el país en donde trabajan, pero vos trabajás a la distancia.

¿Qué efecto tiene la distancia en la posibilidad de acertar? ¿Sentís que trasladándote y estando en el lugar te podés contaminar de la subjetividad?

Hay dos puntos importantes para hacer este tipo de análisis. Trabajando en tantos países distintos, ganás mucha experiencia en términos de entender los fenómenos políticos, sociales y culturales.

Por caso, Milei es un fenómeno nuevo para la cultura política argentina, pero no tan distinto al que vivimos con Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos o Marine Le Pen en Francia.

Todos son ciclos electorales que hemos analizado antes y vemos que hay un patrón de movilización política y de capturas de nuevas demografías que es semejante a lo que están viviendo ustedes.

El segundo punto es que es muy difícil quedarte frío y objetivo cuando este tipo de fenómenos afecta directamente a tu sociedad. Hay demasiadas emociones fuertes en este contexto, es imposible que no te impacte, por más que seas un profesional experimentado.

