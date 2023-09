A la derecha de la derecha

“Hoy vamos a hablar del resurgimiento de las fuerzas políticas de extrema derecha, por eso amenizamos esta apertura con Bella Ciao, una canción clásica que interpretaban los partisanos que enfrentaban a Mussolini en Italia y las milicias que resistían la ocupación del nazismo en distintas partes de Europa. Hoy, la canción es sinónimo de rebeldía”, afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Vamos a tratar de explicar el surgimiento de derechas a la derecha, en algunos casos directamente filo nazi.

Además, trataremos de colocar lo que sucede en la Argentina, con la reivindicación de muchas de las acciones de la dictadura militar hecha por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel , en un contexto que trasciende a la Argentina e incluso se da en países inimaginables, como los escandinavos, Noruega, Holanda, el norte de Europa, e incluso Estados Unidos, Chile y Brasil.

Nuestra intención es dilucidar cuál es la causa originaria que produce el resurgimiento de estas ideas de extrema derecha.

Hipótesis para explicar la polarización

La tesis más conocida explica estos fenómenos por el aumento de la desigualdad que produjo la crisis de las hipotecas en 2007 y 2008, que no se terminó de resolver, y luego, a suerte de segunda ola, llegó la pandemia del Covid-19.

Hace una década que el mundo está estancado, que la remuneración de la mayoría de las personas ha descendido, y se repite, de alguna manera, la misma situación que se vivió con la crisis de 1930.

En función del descontento que se produjo en aquel momento, surgieron movimientos de extrema derecha. Por un lado, el nazismo, por otro lado, el fascismo o incluso el franquismo en España.

Desde la crisis del 2008, el número de multimillonarios se ha más que duplicado. El 82% de toda la riqueza creada en 2018 fue a parar al 1% más rico de la población, mientras que la mitad más pobre no recibió prácticamente nada.

El aumento de la desigualdad en los ingresos y de la riqueza obedece a diversos factores, como el estancamiento de los salarios, la menor participación de los ingresos laborales sobre el total del producto bruto, la disminución gradual del llamado Estado del Bienestar de las economías desarrolladas, la insuficiente protección social en los países en desarrollo, los cambios tributarios, la desregulación, los mercados financieros, los rápidos cambios tecnológicos y la automatización, entre otros factores. Todo esto crea un clima de desesperanza.

En relación a las nuevas tecnologías, hay quienes analizan las “aplicaciones austeras”: empresas que se basan en emplear mano de obra sin un salario fijo ni derechos laborales, a través de plataformas tecnológicas, como Rappi o Uber. Estas plataformas consideran a los empleados colaboradores en lugar de trabajadores, pero esta mano de obra no estaría disponible si no existiera la crisis que atravesamos.

Todas estas aplicaciones surgen a partir de la crisis de las hipotecas en 2007-2008, y continúan creciendo, en la medida en que la economía global no cambia esta tendencia decreciente de la calidad de vida de las personas en todo el mundo.

Según el filósofo esloveno Slavoj Žižek , hay un magma de desesperanza, la civilización está en un dramático “punto muerto” ante la falta de alternativas morales e instrumentales. Esto genera una serie de fenómenos amenazantes, que jaquean a las democracias del mundo, según describe el filósofo en su libro “El coraje de la desesperanza”.

Žižek bucea la idea de la consagración del capitalismo como un sistema inherente a la naturaleza humana, con el uso de la mentira como principal arma política, fuente, entre otras cosas, de la presidencia de Trump , que el pensador coloca como punto de partida de esta situación.

Nosotros, en cambio, consideramos la crisis de las hipotecas como punto bisagra. Como la culminación de un proceso que se venía gestando 20 años atrás, desde la caída del Muro de Berlín.

El autor analiza el panorama actual, un mundo amenazado con la tendencia al conflicto entre Estados Unidos, por un lado, y Rusia-China por el otro, los movimientos de emancipación europeos, el drama de los migrantes, y las guerras localizadas que asedian a buena parte del planeta.

Vamos a repasar cómo surgió el extremismo de derecha en la primera mitad del siglo pasado, para tomar como referencia para analizar los fenómenos actuales.

El ascenso de Hitler en los años ‘30

En el video Ted “ ¿Cómo ascendió al poder Hitler? ”, de Alex Gendler y Anthony Hazard, se explica que durante la Alemania de entreguerras, los nazis difundieron teorías conspirativas contra los judíos. Estas teorías surgieron del miedo, el enojo y la intolerancia y no basadas en hechos empíricos de ningún tipo.

No obstante, Hitler tuvo éxito con ellas. Cuando se sumó a un pequeño partido nacionalista, su discurso público manipulador lo catapultó al liderazgo y atrajo a una multitud cada vez más grande.

Combinando antisemitismo con resentimiento populista, los nazis denunciaron tanto al capitalismo como al comunismo como conspiraciones judías globales para destruir a Alemania.

Tras un primer intento fallido por derrocar al Gobierno, el partido fue prohibido y Hitler encarcelado por traición. Pero tras su liberación, un año más tarde, comenzó a reconstruir rápidamente el movimiento.

En 1929 ocurre la gran depresión, que llevó a los bancos estadounidenses a retirar sus depósitos de los bancos alemanes, lo que desató un colapso económico. Hitler aprovechó la ira de la gente ofreciéndoles chivos expiatorios convenientes y la promesa de recuperar la antigua grandeza de Alemania.

La crisis económica y la extrema derecha actual

La Relatora Especial de la ONU observó que la actividad neonazi sigue estando presente en los discursos mayoritarios en países de Europa y América del Norte, debido, en parte, a la persistencia de ideologías etnonacionalistas y supremacistas blancas.

En los Estados Unidos, desde 2014, el número de grupos que fomentaban el odio había aumentado en un 30%. Mientras que en 2018, cuando asumió Trump, el aumento había sido del 7 % en sólo un año.

En ese sentido, el informe indicó que en EEUU había 1.020 organizaciones que incitaban al odio. Además, señaló que la propaganda relacionada con la supremacía blanca había aumentado en un 182% en el año 2018.

La Relatora Especial recibió denuncias sobre casos en los que se había glorificado a regímenes nazis y fascistas del pasado en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Lituania, Suiza y Ucrania, erigiendo monumentos y cambiando los nombres de las calles para glorificar a antiguos dirigentes nazis o fascistas.

En Alemania el festival “Rock gegen Überfremdung” (Rock contra la dominación extranjera), celebrado en julio de 2018, reunió a más de 6.000 neonazis y fue uno de los mayores conciertos en favor de la supremacía blanca jamás organizado en Alemania. En ese país, la música neonazi tiene un gran alcance: se celebran más de 150 conciertos cada año y unas 15.000 personas participan.

Según la relatora, históricamente, el ejército ha sido una plataforma de captación para los grupos que fomentan el odio. Los medios de comunicación han documentado la preocupante relación que existe entre estos grupos y las fuerzas armadas en algunos países de América del Norte y Europa.

Según el mismo informe, en estos países, los seguidores de las ideologías neonazis y otras ideologías afines son cada vez más jóvenes y violentos, deseosos de encontrar un sentido de identidad y de pertenencia a un grupo.

Los líderes de los grupos neonazis centran sus esfuerzos en los adolescentes que van a comenzar la universidad. En los Estados Unidos se documentaron alrededor de 300 casos de distribución de octavillas racistas en más de 200 campus. Tras las elecciones presidenciales de Trump, los líderes de los movimientos nacionalistas blancos intensificaron su labor de captación de estudiantes universitarios.

Los grupos que incitan al odio se han ido infiltrando en el mundo de los videojuegos, Twitter, YouTube y Twitch, entre otras plataformas, a fin de llegar a nuevos miembros potenciales, entre ellos niños de tan solo 13 años.

El agravamiento tras la pandemia

Este informe es del 2018, es decir, previo a la pandemia mundial del Covid-19. Como vimos anteriormente en el caso de la Alemania de entreguerras, fue la crisis económica la que causó el contexto propicio para el surgimiento de la extrema derecha .

La pandemia mundial aumentó la desigualdad, enriqueciendo a los ricos y empobreciendo al resto. Según un informe de la ONG Oxfam, el evento generó un aumento de la brecha social. Los 10 hombres más ricos del planeta han visto duplicada su riqueza durante los últimos dos años, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se han visto reducidos.

Según Oxfam, la brecha es tan grande que si estos 10 hombres perdieran el 99% de su riqueza seguirían siendo más ricos que el 99% de los ciudadanos del planeta. El informe, titulado “Las desigualdades matan”, recuerda que, durante la pandemia, más de 160 millones de personas han pasado a ser catalogadas como pobres, y que la desigualdad social contribuye a la muerte de, al menos, 21 mil personas cada día, por razones como la violencia de género, la falta de acceso a la sanidad y el hambre.

La nueva ultraderecha reivindica a la vieja

En las nuevas derechas, encontramos habitualmente la reivindicación de los movimientos extremistas del siglo pasado.

En España, un diputado de Vox se reconoció “heredero del franquismo”. “Nuestra democracia actual es resultado de un proceso de transición desde el propio régimen, de manera que, en la medida de que siguen elementos como el código penal y otros del franquismo, condenar el franquismo no tiene ningún sentido, porque somos herederos, nos guste o no, y no se puede cambiar al gusto ideológico del gobierno de turno”, afirmó el parlamentario.

En Chile, estos sectores organizaron un homenaje al dictador Augusto Pinochet. Las más de cinco mil personas congregadas en el acto cantaban: “así es como ladran los perros comunistas”, y arengaban “viva Chile, Pinochet”, enalteciendo al genocida.

En Brasil, durante su presidencia, Bolsonaro llamó “héroe” a un coronel acusado de torturas durante la dictadura militar. “Un héroe nacional que impidió que el país cayera en el tipo de cosas que a la izquierda le gustaría todavía hoy”, afirmó el, entonces, primer mandatario.

En Alemania, con símbolos neonazis nuevos, debido a la prohibición penal que existe en dicho país, se muestran modernos, jóvenes y positivos, cuando en realidad representan una visión del mundo cerrada y nacionalista. En Berlín en 2016, exigían medidas contra los refugiados. Además, banalizan los crímenes realizados por los nazis, hablando de un “culto a la culpa”, de los políticos elegidos democráticamente.

En Noruega, Behring Breivik fue un neonazi que causó una terrible masacre, asesinando a 77 personas. Ante el tribunal noruego, sin verguenza ni remordimiento por sus atroces actos, realizó el saludo nazi y emitió varios mensajes a favor de los blancos. “Renuncio a cualquier tipo de violencia y terror, pero eso no significa que no seguiré luchando por el nacionalsocialismo de Noruega”, afirmó el apodado “Carnicero de Oslo”, quien hizo explotar una bomba cerca de la sede del gobierno, causando 8 muertos, y luego mató a otras 69 personas, disparando contra los asistentes a un campamento de verano del Partido Laborista.

En Suecia, ocurrieron violentos disturbios en una concentración neonazi. Cerca de 30 personas fueron detenidas al oeste de Suecia. Cientos de personas participaron de la convocatoria, mientras que miles se movilizaron para repudiar el acto de los derechistas. La marcha había sido autorizada por el Gobierno tras una modificación en su recorrido.

La situación en Argentina

En septiembre de este año, la televisión pública alemana registraba el discurso negacionista al cubrir la vandalización de baldosas ubicadas frente al colegio Carlos Pellegrini en conmemoración a 34 alumnos y 2 docentes desaparecidos durante la dictadura. Las pintadas decían “terroristas asesinos”, y llamaban a votar a Javier Milei .

Hace unos días, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, causó una gran polémica al criticar a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto .

“Ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena ha justificado al terrorismo”, dijo la referente en la defensa de los militares genocidas de la dictadura, y agregaba: “por supuesto puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”.

Evidentemente, lo que antes quitaba votos y era políticamente incorrecto, pasó a generar una mayor convocatoria.

El coraje de la desesperanza

En su interesante estudio, Žižek parte de una frase del filósofo veneciano Giorgio Agamben, para quien el pensamiento es el coraje de la desesperanza, una proposición que, llevada a un extremo, hasta puede dar lugar a la idea de que “siempre hay una luz al final del túnel”.

Pero, como advierte Zizek, “el auténtico coraje no consiste en imaginar una alternativa, sino en aceptar el hecho de que no existe ninguna alternativa clara (…) El auténtico coraje consiste, por tanto, en admitir que la luz que hay al final del túnel probablemente es el faro de otro tren que se acerca en dirección contraria”, y aún así hay que tener coraje.

