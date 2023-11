A pocas semanas del balotaje, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reveló que habló con el presidente Alberto Fernández. La charla no tuvo motivos electorales y la dirigente destacó que "lo institucional" tiene mayor importancia que lo "meramente político", mientras que reiteró que no concurrirá a votar en el balotaje.

La ex diputada y referente de Juntos por el Cambio contó que participó en la intervención de la artista cordobesa Dolores Cáceres, llamada La estrategia del eclipse, que se llevó a cabo el lunes en la plaza General San Martín, de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, hizo el corte de la tela negra que cubría el monumento al prócer y proponía "invisibilizar para volver a mirar" para tener en cuenta sus valores.

Lilita Carrió y Jonatan Viale al rojo vivo: Milei, Hitler mentiras y patoteadas

“Hablé con él a través de una persona muy querida. El Presidente pidió hablar conmigo, dialogué con él por teléfono, y le pedí a los granaderos, porque la obra necesitaba a los granaderos”, expresó "Lilita" en diálogo con el programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre).

En ese sentido, agregó que la conversación "le pareció bien" y sostuvo que, en su opinión, "lo institucional es más importante que lo meramente político". "Él es el Presidente de la Nación, aunque le hayan hecho un golpe de Estado interno, prácticamente”, afirmó.

Elisa Carrió estuvo en la intervención en Plaza San Martín.

A través de su cuenta oficial en la red social "X" (conocida anteriormente como Twitter), Carrió había destacado la intervención que realizó Cáceres y que forma parte de la conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de la democracia y que tuvo curaduría de Guillermo Alonso.

"La estrategia del eclipse propone invisiblizar para volver a mirar. Debajo de la tela, está la historia con sus valores de heroicidad, libertad, gloria, valor representados en el padre de la patria. Gracias Dolores de Argentina", escribió.

Carrió asegura que no va a ir a votar en el balotaje

En otro tramo del reportaje, la co-fundadora de Juntos por el Cambio reiteró que no concurrirá a las urnas el próximo 19 de noviembre, en el balotaje que enfrentará al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"No voy a ir a votar, no voy a ser extorsionada por las mentiras, pero cada uno tiene que hacer lo que su conciencia le mande. Respeto a los que votan a uno o a otro, pero no nos coaccionen a los que dimos la lucha contra la corrupción”, argumentó.

"Lilita" Carrió en el búnker de Juntos por el Cambio.

Después, se refirió al actual Ministro de Economía y advirtió que su espacio "jamás podrá estar junto" a él. "Todas las únicas denuncias que existen contra el círculo de Massa, no son del PRO, no son de la Unión Cívica Radical, son de la Coalición Cívica”, añadió.

En tanto, apuntó contra su gestión al frente del Palacio de Hacienda: “Han logrado arruinar a la clase media, porque el salto que va a haber en el dólar va a ser un golpazo que nos dejará afuera del sistema. Cuanto mayor sea el dólar, menos van a ganar los jubilados".

"La diferencia con otros países que dolarizaron es que allá no había clase media, sino ricos y pobres”, concluyó.

