El chivo alfonsinista y la libertaria macrista

“Ayer, Victoria Villarruel y Agustín Rossi protagonizaron el intenso y último debate de candidatos a vicepresidentes. Solos, los dos compañeros de ambas fórmulas presidenciales se dedicaron a confrontar en un espectáculo que podríamos comparar con Joaquín y Lucía Galán. Para analizar este último round institucional, abrimos el programa de hoy con Solo hay un ganador, de Pimpinela” explicó el conductor en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 9 de noviembre de 2023.

El debate de anoche entre vicepresidentes fue una pelea por el centro político. Por el tercio que no votó a ambos. Cada candidato entendía que el electorado más intenso de su espacio ya estaba ganado y pudieron ensayar ciertos giros hacia al centro en búsqueda de una llegada más amplia.

De esta manera, Villarruel negó propuestas antes esbozadas como la privatización de la educación y la salud pública y dio a entender que no romperían relaciones comerciales con China y Brasil. Rossi trató de mostrarse sereno, con propuestas propositivas y aludió permanentemente al voto radical aunque con cierto tono inseguro.

Por su parte, Villarruel trató de asegurar el voto macrista. Por momentos pareció que el actual jefe de Gabinete quiso mostrarse moderado y que la candidata de La Libertad Avanza tomaba más consignas del macrismo que las de su propio espacio.

El candidato a vicepresidente de Sergio Massa recordó que Javier Milei hacía boxeo con la golpeando una bolsa con la cara de Raúl Alfonsín, y criticó la falta de respeto por parte del espacio libertario al ex mandatario radical. “Vos tenés el mismo discurso que los militares que mataron abogados radicales y Milei replicó el discurso de Massera en el Juicio a las Juntas", manifestó duramente el “Chivo” Rossi.

Villarruel vs Rossi: "Sangre de pato tenés si no te indignas", acusaciones de "mentiras" cruzadas en el arranque del debate

Los dos buscaron ese voto desde dos estrategias antagónicas. Podríamos decir que Rossi usó el judo, mientras que Villarruel usó el taekwondo. La candidata de La Libertad Avanza se encargaba de pegar enérgicamente y el vice de Massa de utilizar esos ataques para mostrar las contradicciones, la propuesta violenta y el programa extremo que tiene fuerza encabezada por Milei.

Los candidatos no dejaron de cruzarse, Agustín Rossi le reprochó, de alguna manera, a Villarruel la alianza de La Libertad Avanza con Juntos por el Cambio: "El que miente es tu candidato a presidente, que Bullrich era una montonera asesina y a los dos días se abrazó con ella y le aseguró que coincidía con el 90% de sus propuestas”.

En cuanto a las relaciones comerciales de Argentina con países como China o Brasil, la candidata libertaria sostuvo que “una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es entregar nuestra soberanía a China”.

Por momentos Villarruel dio duros golpes relacionados a la corrupción y errores de los gobiernos kirchneristas y del Frente de Todos y en otros Rossi logró mostrarla desestabilizada y la sacó de escena con citas negacionistas.

“No hiciste ninguna propuesta de cómo vas a resolver la pobreza, de cómo se va a generar trabajo”, sostuvo Rossi, y la abogada manifestó que “hay que hacer lo contrario a lo que hicieron ustedes”, por lo que el candidato oficialista replicó con “tenés que salir del Billiken”. “Vos querés a todos los genocidas en libertad”, sentenció el jefe de Gabinete.

“No se puede discutir con alguien que no quiere discutir”, aseguró Jorge Fontevecchia, “para que haya debate, requiere un pacto del otro lado”. Eso no quiere decir que en un intercambio no pueda haber contestaciones inmediatas, pero la técnica de Villarruel era interrumpir desde el comienzo y abusando de una situación clara, de algo políticamente incorrecto y es que si el hombre era el que interrumpía a la mujer podía lucir machista.

En cualquier caso, un debate que no aporta mucho, y será el del próximo domingo el que verdaderamente tendrá sentido.

