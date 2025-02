Martín Tetaz: "El objetivo de Milei es ponerle el último clavo al cajón del PRO y no al kirchnerismo"

Martín Tetaz dijo que el Presidente "está haciendo todo lo posible para destruir al PRO" y que el proyecto de Milei de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo "fue una pantalla". Además, el exdiputado por la Unión Cívica Radical (UCR) afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que su desafío es "construir una alternativa republicana y liberal" fuera del kirchnerismo y el oficialismo, aunque reconoció que el radicalismo no podrá hacerlo solo.

Martín Tetaz es diputado nacional de la UCR por Juntos por el Cambio entre 2021 y 2025. Además, es economista y profesor universitario.

—Además de expresar el rechazo a la decisión del oficialismo, vos afirmaste que el gobierno se está acercando a los antivacunas. ¿Crees que el gobierno busca extender la discusión hasta el punto de poner en duda la importancia de las vacunas y de la inmunización colectiva?​

—El gobierno, esencialmente, está desarrollando una estrategia de construcción de un populismo de derecha. No es algo que tenga nada que ver con la CLO (Coalición por la Libertad y la Oportunidad), es básicamente la idea que planteaba el propio Murray Rabinowicz en un artículo que tiene ese mismo título: "Hacia un populismo de derecha". Y plantea la idea de cómo construir un espacio libertario, pero que al mismo tiempo sea un espacio triunfante electoralmente. Para eso, esencialmente, plantea la idea de reconstruir, como está haciendo el gobierno, buscando lugares comunes. A esta altura de campeonato, todo el mundo sabe que la cuarentena fue un desastre. A esta altura, también hay una confabulación de sectores antivacunas muy grande que está poniendo en duda la eficacia de las vacunas, a pesar de que las investigaciones son muy claras en este tema. Entonces, el gobierno se sube a esa ola también para tratar de construir sobre la base de ese público que tiene tanta facilidad para viralizar en redes sociales. O sea, busca, esencialmente, el gobierno con esto, y lo mismo hizo la semana anterior con la cuestión de las minorías sexuales: busca, esencialmente, construir una identidad. Y esa identidad tiene que ver con una identidad que lo que le permita es un triunfo electoral contundente en la próxima elección.

—Contame tu propia perspectiva después de las elecciones de octubre. ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves actuando en política? ¿Cómo imaginas que va a actuar el radicalismo y vos mismo dentro de Evolución?

—Yo creo que hay un problema para los espacios que no son ni kirchneristas ni de Milei o del gobierno ni oficialistas, para plantear su identidad clara. Pero al mismo tiempo, creo que la sociedad necesita una opción que no sea kirchnerismo. Creo que hay un desafío de construir una alternativa republicana y liberal en Argentina, y que ese desafío, a mi juicio, ojalá pudiera encararlo el radicalismo, pero no le va a alcanzar. Va a tener que ser una construcción bastante más amplia que esa, y voy a estar trabajando en tratar de construir esa alternativa.

—¿Te imaginas la posibilidad de que se recree algo parecido a Juntos por el Cambio, y que el PRO, finalmente, al no formar alianza, si así fuera, con La Libertad Avanza, crearía las oportunidades para que se juntaran el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, como fue en 2015?

—Conceptualmente me parece más parecido a lo que fue la construcción de UNEN allá por 2013 en la Ciudad de Buenos Aires. Vos lo recordarás, ese proceso donde, claro, no gobernaba la ciudad el kirchnerismo, más parecida a esta situación. Entonces, la posición opositora del centro era al mismo tiempo no peronista, o no kirchnerista al menos. Y entonces esa construcción, que no parecía tampoco haber lugar en ese momento, fue muy exitosa porque logró mostrarle a la sociedad que se podía mejorar la gestión de la ciudad sin necesariamente volver a lo que había sido Aníbal Ibarra o a lo que habían sido los desastres de otras gestiones anteriores. Entonces, ese mismo tipo de construcción, que fue tan exitosa en 2013, me parece que es el tipo de construcción que nosotros tendremos que tratar de ir a buscar ahora.

Me gusta más esa analogía que la de Juntos por el Cambio, porque en ese entonces, para Juntos por el Cambio, el desafío era terminar con la hegemonía del kirchnerismo y darle una salida republicana a la Argentina. Y no... Mira, yo estoy yendo para el Congreso. Está funcionando bien el Congreso, el gobierno tiene dificultades para formar el quórum para avanzar en su proyecto de ley, no tiene mayoría, tiene que construirla consensuando con otros espacios políticos. No hay hegemonía política hoy en Argentina, y ciertamente no parlamentaria. Entonces, la raíz o la razón de ser de Juntos por el Cambio en 2015 no tiene sentido hoy. Por eso no se me ocurriría plantear Juntos por el Cambio.

—¿Y qué imaginas que va a pasar con el PRO?

—Yo creo que el proyecto de Milei de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo me parece que fue una pantalla. En realidad, el objetivo de Milei es ponerle el último clavo al cajón del PRO. Está haciendo todo lo posible para destruir al PRO el presidente... Y, bueno, el posicionamiento del PRO también es complejo, porque una parte del PRO está dentro del gobierno, y otra parte quiere acompañar, pero al mismo tiempo con algún acompañamiento crítico, pero después se despegan las principales banderas, hasta te diría la votación de las universidades y la votación de las jubilaciones. Todavía había algún espacio para que el PRO pudiera independizarse de la gestión del presidente en ese acompañamiento que hicieron y el sostenimiento del veto presidencial. Me parece que, identitariamente, se desdibujó mucho. Ojo, te lo digo desde una perspectiva autocrítica. Nosotros también tenemos problemas identitarios.

—Alejandro Gomel: Decías que estabas yendo para el Congreso. ¿Cómo ves la sesión? ¿Hay número? ¿Va a tener el oficialismo el número finalmente para esta media sanción para la suspensión del las PASO?

—Creo que el gran ticket de contención era la comisión. Me parece que una vez que el oficialismo consiguió el dictamen de comisión, que le costó, pero lo consiguió, está más cerca, bastante más cerca de aprobar, al menos en Diputados. Después está la otra discusión en el Senado, pero me parece que, al menos en Diputados, está bastante más cerca de lo que parece. No obstante, como esto es como en el fútbol, los partidos hay que ganarlos, bueno, acá el quórum hay que construirlo primero, luego hay que avanzar en la sesión. Yo creo que, particularmente, no voy a acompañar el quórum, y voy a hacer lo posible para que el gobierno no consiga esto que le sirve solamente al peronismo y al gobierno. Pero creo que, lamentablemente, el gobierno está más cerca de conseguirlo.

—AG: Hubo un desfile de varios gobernadores peronistas estos días en la Casa Rosada...

—Sí, lamentablemente, no son solamente los peronistas. En general, la lógica de los gobernadores, sobre todo de aquellos que desdoblan elecciones, es conservar el máximo control que tengan sobre el proceso electoral. Y por eso prefieren que no haya una alternativa de articulación de la oposición, porque, esencialmente, la PASO, ¿qué es? Es una tecnología institucional que permite que la oposición se agrupe mejor, punto número uno. Punto número dos, es un filtro que permite que opciones no competitivas no pasen a la elección final. Punto número tres, garantiza, esto es muy importante, la simultaneidad y evita que los tipos de otros partidos políticos se te metan en tu interna. Eso históricamente pasó con el peronismo, sobre todo en el conurbano. Claro, si vos sos un gobernador interior y tenés pleno control de los procesos electorales, naturalmente no tenés miedo de que se te meta alguien en la interna. Pero eso es lo que pasa en los lugares donde no conduce el peronismo y no conduce la oposición.

—Claudio Mardones: En lo político el debate está en si el PRO y La Libertad Avanza siguen separados en la Provincia de Buenos Aires o se unen, y en esa encrucijada, ¿qué lugar le ves al radicalismo?

—A ver, primero hay que entender que la elección de la Provincia de Buenos Aires, en general, las del país, pero particularmente la de la Provincia de Buenos Aires, cambió dramáticamente con la aprobación de la boleta única papel. Ha diluido mucho el poder de los intendentes, y esto, obviamente, en el conurbano, era vital para la Provincia de Buenos Aires. Entonces, la elección ya no importa tanto si la elección está desdoblada, de hecho lo está, porque vas a tener al menos una elección concurrente en dos urnas por separado: una boleta única papel para la elección de diputados y una boleta común, la tradicional, para la elección de los cargos locales. Pero eso cambia mucho y, en ese contexto, dado eso, entonces la elección es bastante más nacional. Y en la característica de la elección nacional, me parece que hay más facilidad de polarizar en la Provincia de Buenos Aires, todavía, que la que hay en la Ciudad de Buenos Aires.

De hecho, son los dos distritos exactamente opuestos en esa posibilidad, porque en la Provincia de Buenos Aires es donde más claramente identificas, además, una figura kirchnerista, que es la figura del propio gobernador. En la Ciudad de Buenos Aires, eso no está. Y si vos tratas de construir una opción del medio en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se te podrá discutir algo, pero nunca puede ser funcional al kirchnerismo. De hecho, nadie en su sano juicio piensa que el kirchnerismo puede ganar la ciudad, pero sí en la Provincia. En la Provincia, alguien que quiera construir una opción que sea ni ni, que sea ni oficialista ni kirchnerista, va a tener problemas porque se va a enfrentar con la denuncia de funcionalidad y la elección va a tender a polarizarse. Entonces, el argumento de "bueno, juntémonos todos porque hay que ganar en la Provincia de Buenos Aires para frenar al kirchnerismo" tiene verosimilitud, que no la tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Y por lo tanto es mucho más difícil esa construcción.

—CM: Especialmente para el radicalismo.

—Especialmente para cualquier espacio del medio. Porque, fijate lo que pasa. Que es lo tan difícil, y por eso en la Ciudad de Buenos Aires puede ser más fácil, sobre todo si se desdobla la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate que el tipo que está parado en el kirchnerismo cuando nos mira a nosotros, dice: "No, estos tipos no están con nosotros. Entonces están con Milei". Le votan toda a Milei. El tipo que está parado con Milei que defiende al gobierno, nos mira a nosotros, dice: "No, estos tipos no están con nosotros. Entonces están con el kirchnerismo". Le votan todo en contra a Milei y la verdad que ni le votamos todo en contra ni le votamos todo a favor. Ciertamente, no estamos ni con el kirchnerismo ni con Milei, pero ese posicionamiento en el mapa mental del argentino promedio, bueno, no tiene un lugar muy grande. Es un monoambiente, para decirlo claro.

—Vos decís que todavía no está la hegemonía como estaba en la época de la primera presidencia de Cristina Kirchner. Mi pregunta es: ¿es posible que esa polarización se dé en octubre, cuando La Libertad Avanza gane en la mayoría del país? ¿No crees que dentro de unos meses, la polarización ya no será con el kirchnerismo, sino con La Libertad Avanza?

—Ciertamente no, porque por varias razones. La primera es que La Libertad Avanza es un espacio que recién llega al poder. Nadie le puede adjudicar ni que haya comprado medios de comunicación ni que haya infiltrado la justicia ni que haya designado jueces...O sea, desde el punto de vista de sentido republicano, no hay prácticamente ningún avance de La Libertad Avanza, o ningún tipo de control ni de la justicia, ni de los medios de comunicación, ciertamente. Ni tampoco lo va a haber del parlamento. Aun cuando fuera buena la elección, es decir, en una elección buena del oficialismo, supongamos, una elección del 40-42, como Macri en 2017, para hacerla más clara, el oficialismo implica la cantidad de diputados un poco más. Se va probablemente 80-82 diputados, que de todas maneras es una tercera parte del Congreso. O sea, lo único que va a resolver es que probablemente va a salir de la zona del riesgo de juicio político. Entonces, no es poca cosa. O sea, es algo importante en términos de la aspiración a construir una hegemonía, eventualmente. Yo no digo que no sea un espacio que aspire a construir una hegemonía.

—¿No crees que la esencia de todo populismo es ser hegemónico, sea de derecha o sea de izquierda? Nada más que a veces lo logran, como lo logró Chávez, a veces no lo logran, como no lo logró el kirchnerismo, porque Argentina tenía anticuerpos que Venezuela no tenía. Pero que la naturaleza de todo populismo es ser hegemónico.

—La aspiración, sí, no tengo ninguna duda, aspiracionalmente, por supuesto. Además es un tema objetivo. La penetración del kirchnerismo designando la mayoría, de los jueces, metiéndose en las organizaciones sociales, en los gremios, en los clubes de fútbol, en todos los espacios políticos de la Argentina... El "vamos por todo" de Cristina, era un grito de guerra hegemónico.

—¿No escuchas un grito de guerra cuando hablan de batalla cultural?

—Absolutamente que lo escucho, pero es un aspiracional. Yo también quiero que Gimnasia salga campeón, pero entiendo que los refuerzos que hemos comprado no son lo que por ahí permiten esa posibilidad.

— ¿No crees que las herramientas para construir hegemonía han cambiado? Antes se utilizaban cosas como la compra de medios, pero ahora, con las redes sociales, se pueden lograr resultados similares sin necesidad de recurrir a decisiones judiciales como hacía el kirchnerismo con la Corte Suprema.

Han cambiado dramáticamente la lógica de los medios de comunicación. No te voy a dar lección sobre eso a vos, justamente probablemente seas el decano en este tema, pero sí son mucho más democráticas las redes sociales. ¿Qué está haciendo con éxito el oficialismo? Bueno, apalancarse en los lugares comunes, en los prejuicios que da vergüenza reconocer, pero que son grandes. Y entonces, está construyendo sobre esa verdad incómoda pero bastante masiva. Luego, ¿qué puede hacer un espacio alternativo para crecer? Bueno, si empieza a construir sobre irrealidades, no va a crecer, pero si empieza a construir sobre alternativas, sí. Yo estoy convencido de que cuando finalmente el gobierno consiga la estabilidad y Argentina termine con el problema de la inflación, en el debate sobre qué Argentina queremos y cuál es el proyecto de gobierno, el gobierno se va a quedar sin elementos para proponerle nada a la sociedad, y nosotros vamos a tener una posición mucho mejor.

