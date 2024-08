Martín Tetaz: "Las agresiones de Milei hablan de sus valores"

Este lunes, el presidente compartió una foto del diputado provincial Germán Kiczka junto a Martín Tetaz, con el texto "Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito", burlándose de una situación delicada como el abuso infantil. El diputado nacional por el PRO declaró que la agresión no merece una respuesta porque “hablan del agresor y de sus tipos de valores”. Además, mencionó el beneficio que Javier Milei pudo sacar de las redes: "Si en una elección gana con determinados resultados, en redes gana 90 a 5". “El Presidente hace los comentarios en Twitter, que es como la barrabrava de la cancha”, comparó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Tetaz es diputado nacional de la Unión Cívica Radical en JxC (2021-2025) y referente del sector Evolución. Es economista, profesor universitario e investigador. Además, fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires (2023).

Dedicamos una crítica al lenguaje soez y a las referencias sexuales del Presidente. ¿Cuál es tu visión sobre el tema?

Como lo dije toda la semana, me parece que este tipo de agresiones no merecen ni una respuesta porque hablan solas. Las agresiones de Milei hablan de sus valores.

Además, tengo la sospecha de que hacen estas cosas para desviar la discusión de los temas que estamos intentando instalar. Justo habíamos salido la semana anterior de la aprobación del aumento de los jubilados en la Cámara de Senadores y apareció este tema.

El polémico posteo que Javier Milei compartió en su cuenta de X (ex Twitter) burlándose del diputado Tetaz y de la pedofilia.

Le dediqué toda la atención que gracias al tema tuve esta semana a hablar de las jubilaciones, de por qué el proyecto es responsable fiscalmente, de cómo se financian los aumentos y a explicar por qué vamos a insistir en el Congreso en el caso de que el Presidente vete.

¿Puede ser que haya una parte de la sociedad argentina que esté en sintonía con el mensaje del Presidente?

Me parece que es el contexto, no el tipo de sociedad. El Presidente hace los comentarios en Twitter, que es como la barrabrava de la cancha. Si en la barrabrava tratas de discutir y decir que te insultaron, te van a mirar diciendo “Sí, acá puteamos todo el día”.

La lógica de psicología de masas que tiene una cancha de fútbol es la que predomina en las redes sociales y es el tipo de comentario que genera visualizaciones. Si haces una análisis concienzudo y razonable y lo subís a Twitter, no va a rebotar. Si querés viralizarlo, tenés dos caminos: que sea una noticia fake, o que el mensaje tenga un mensaje extremo. Esto está estudiado, no lo digo yo.

Milei de hecho construyó su carrera aprovechando eso de las redes sociales y haciéndose imbatible en redes. Es muy fuerte por lejos. Si en una elección gana con determinados resultados, en redes gana 90 a 5, justamente porque entiende esa lógica de la multiplicación. Esa lógica en las redes sociales exige ese extremo, porque si no, no se logra.

Interpol emitió el alerta roja por la búsqueda del diputado Germán Kiczka y de su hermano, acusados de pedofilia

El especialista en redes sociales Pablo Boczkowski marcaba una diferencia en el uso de las redes. Decía que Macri utilizaba las redes y antes las utilizó Obama con propósitos de alegría y esperanza. A diferencia de estos dos, Trump y Milei las utilizan negativamente. Parece que se puede hacer un uso positivo de la red X.

Si, pero es muy distinto. Macri se nutrió de Obama para su campaña, y no usaron X, usaron Facebook. No lo usaron para multiplicar y viralizar, no crearon en laboratorio un contenido como si fuera un arma bacteriológica, sino que targetearon el público.

Obama fue el primero y desarrolló un algoritmo en Facebook que predecía la simpatía del público con republicanos o con demócratas para poder aislar al público que era objeto de publicidad. Dividieron la población en los que eran demócratas definitivamente e iban a votar sí o sí a Obama. A esos ni siquiera le prestaron atención, lo mismo con los republicanos definitivos. Sí se concentraron en el tercio del medio que era más flexible a recibir un mensaje. Efectivamente, ese mensaje no era extremo, era un mensaje comunicacional clásico que estaba diseñado para hacer llegar su campaña.

Javier Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó contra María O’Donnell por llamar a Lilia Lemoine

Macri hizo exactamente lo mismo: utilizó redes dentro de Facebook para llegar a un público particular al que quería llegar con un mensaje concreto. Ninguno hizo ningún intento por viralizar algo ni utilizó X como red principal.

Milei utilizó dos redes que tienen algoritmos de viralización y depende de eso. La primera es Twitter y la segunda es Tik Tok, que es todavía más fuerte en el algoritmo de multiplicación. Esas redes tienen la lógica de la viralización: necesitas un virus que sea lo suficientemente contagioso para generar ese efecto de multiplicación, y la moderación no es contagiosa.

Si querés ser exitoso en Twitter o en Tik Tok, tenés que ser extremo en algún sentido. No necesariamente tiene que ser agresivo el sentido del extremo, podría ser otro.

