El Gobierno nacional anunció este miércoles la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que el presidente Javier Milei definió como "ideólogos de la cuarentena cavernícola". En medio de las repercusiones, comenzaron a reflotarse diferentes videos y publicaciones del mandatario durante la época de la pandamia de Covid-19, donde inicialmente apoyaba las medidas tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández e incluso insultó al expresidente Mauricio Macri por mostrarse en contra del aislamiento obligatorio.

Los primeros casos de coronavirus fueron detectados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, y el 19 de marzo de 2020 la gestión de Fernández anunció el inicio de la cuarentena con el objetivo de “planchar la curva” de contagiados. Con el paso de los meses, algunos sectores organizaron marchas en contra del aislamiento, siendo una de las más convocantes la del 17 de agosto de ese año, que llevaba las consignas "17A Salimos Todos" y "17A Banderazo por la Libertad", y de la que participaron dirigentes como Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad.

Tras la movilización, el fundador del PRO publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -que en ese entonces se llamaba Twitter- apoyando la protesta. "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", fue su mensaje.

Uno de los detractores de su publicación fue el propio líder de La Libertad Avanza (LLA), que tres años después se convertiría en uno de sus principales aliados políticos. "No puede más de hijo de puta", sostuvo sobre los dichos de Macri. Y agregó: "Vos estás ensuciando a la palabra libertad".

En un fragmento de video que también circuló en las redes sociales, el libertario celebró la aplicación del Código Penal para aquellos que no cumplieran con el aislamiento obligatorio. “Fue brillante lo que hizo el gobierno. ¿Vieron el caso del italiano? Bueno ese caso es brillante", señaló acerca de un turista que fue expulsado por no cumplir con la cuarentena obligatoria.

"Eso es lo que debería hacer el Gobierno: mostrar que aquellos irresponsables que enferman y ponen en riesgo al resto que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. ¿Entonces, qué va a hacer? Y... se va a cuidar", expresó en ese entonces en una entrevista con el canal Crónica HD. También apuntó contra "los irresponsables que andan por la ruta", en relación a quienes no cumplían con las recomendaciones de la OMS.

En otra serie de su archivo de declaraciones, Milei incluso reveló que se vacunó con la vacuna china Sinopharm. "Me tuve que vacunar para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior. No soy antivacunas, soy re provacunas, así que aquellos que me tildaron como antivacunas quedan expuestos como mentirosos y quieren cargar el tema como una contradicción mía", dijo en un reportaje con La Nación.

Incluso en las redes sociales también se difundió un mensaje de su vocero, Manuel Adorni, que instaba a la población a cumplir con la medida decretada por el Gobierno: "En el mundo, el 19 de Enero había 100 casos de Coronavirus. El 19 de Febrero, ya había 76.000 casos. Hoy 19 de Marzo, los casos llegan a 242.000. Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por todos los demás. Muchas gracias".

Milei, la OMS y la "cuarentena cavernícola"

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni explicó la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud: “El presidente Milei instruyó el canciller Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina". La decisión que se tomó en consonancia con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, se sustenta por “las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia", acorde al anuncio.

Tras la noticia, el propio Milei hizo un posteo en X celebrando la medida, dijo que la OMS es un organismo “nefasto” y sostuvo que durante la pandemia tuvo el rol de ser el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”. “Nunca nos olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k) cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia”, sumó.

A pesar de las acusaciones de Milei, ya en septiembre de 2020 la OMS había pedido a los países que “dejen de utilizar el bloqueo como método de control principal” del coronavirus y advirtió sobre los efectos negativos de los confinamientos masivos y prolongados, por lo que pidió minimizarlos.

"Los encierros sólo tienen una consecuencia que nunca se debe menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre”, había expresado el delegado especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el COVID-19 en Europa, David Nabarro, que al mismo tiempo solicitaba ampliar el sistema sanitario y aumentar la capacidad de los test.

