Javier Milei: "Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado"

El diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei confirmó que recibió las dos dosis de vacunas Sinopharm, después de haber planteado su negativa a ser inmunizado contra el Covid-19 durante la reciente campaña electoral.

"Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior", señaló. "No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos. Y como prometí en campaña, tampoco cobraré mi dieta, ya que sortearé la misma entre los ciudadanos".

Elecciones en Chile: Javier Milei felicitó a José Antonio Kast por "alejar al socialismo empobrecedor"

"¿De qué viviré? Como también prometí en campaña se creará un mecanismo para que sean los mismos ciudadanos quienes decidan cuánto cobre cada mes. Esto será con un proceso absoluto de transparencia y en el marco de la ley de ética pública. No le saldré un peso a los argentinos", dijo Milei en declaraciones a Infobae. "Son los costos que tengo que pagar para seguir defendiendo las ideas de la libertad más allá de la Argentina".

"No soy antivacunas, soy re provacunas", dijo a La Nación. "Aquellos que me tildaron como antivacunas quedan expuestos como mentirosos y quieren cargar el tema [de la vacunación] como una contradicción mía. En esa costumbre de poner todo en formato binario, lo más fácil para la progresía es decir que era antivacunas".

Milei le respondió a Alberto: "No me siento con tiranos, ni con inmorales"

El economista tiene previsto brindar conferencias en Miami, Nueva York y Washington DC, como así también dará charlas en Uruguay, Chile, México, Colombia, Ecuador y España.

"Ahora entro en el Congreso, voy a renunciar a mi dieta, el 10 de diciembre me desvinculo de mi trabajo, tengo que ir a dar charlas a Uruguay, Estados Unidos, Chile y España y no puedo entrar sin las vacunas. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin ingresos? ¿De qué vivo?", explicó. "Alguien tiene que pagar las cuentas y yo no quiero ser mantenido por nadie".

ds