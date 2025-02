Luego de anunciar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Javier Milei adelantó este miércoles que también analiza retirar al país del Acuerdo de París. Las declaraciones del mandatario se suman a las manifestaciones recientes de su par Estados Unidos, Donald Trump, quien anticipó que Washington saldría del tratado internacional.

"Creo que sí, No estoy de acuerdo con la agenda ambientalista, que me parece un completo fraude. La forma en la que hablamos del cambio climático hoy es completamente errónea", manifestó Milei en declaraciones al diario francés Le Point al ser consultado sobre esa posibilidad. Al respecto, insistió en que "el calentamiento global no tiene nada que ver con la presencia humana".

Por el contrario, sostuvo que el cambio climático se trata de un "problema relacionado con los ciclos de temperatura del Planeta". "Es un problema relacionado con los ciclos de temperatura del planeta. Actualmente, estamos viviendo el quinto ciclo de temperaturas elevadas, y en los cuatro ciclos anteriores el ser humano no existía”, profundizó.

El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante y su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Bajo el mandato de Mauricio Macri, la Argentina ratificó el convenio en 2016 y forma parte desde entonces. De retirarse, el país se unirá a Estados Unidos, Irán, Libia y Yemen, los únicos integrantes de las Naciones Unidas que no forman parte.

"Esta agenda está inspirada en el marxismo cultural, que cree que el opresor son los seres humanos y el oprimido es el medio ambiente. Hoy en día, si uno no habla de cambio climático, lo tachan de terraplanista o de un teórico de la conspiración y, como resultado, te censuran y silencian. Esta es la censura del wokismo que nos amordaza y que denuncié en el Foro de Davos", sentenció.

Acto seguido, elogió a Trump por sus políticas ambientales y apuntó contra la cultura "woke": "En este sentido, creo que es fantástico que el presidente Donald Trump haya dejado de financiar artículos académicos sobre el cambio climático con dinero público. Hoy en día, si uno no habla de cambio climático, lo tachan de terraplanista o de un teórico de la conspiración y, como resultado, te censuran y silencian. Esta es la censura del wokismo que nos amordaza y que denuncié en el Foro de Davos”.

Sumado a esto, en la entrevista opinó que muchas de las organizaciones internacionales deberían ser eliminadas. Entre ellas, mencionó a la OMS, de la cual también se retiró Estados Unidos, siendo que Argentina confirmó este miércoles que tampoco seguirá entre sus miembros. “Es una organización criminal. Y elijo mis palabras con cuidado. La OMS fue responsable de crímenes de lesa humanidad a gran escala durante la pandemia de Covid, según lo definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, indicó al respecto.

Y agregó: “Los confinamientos impuestos en numerosos países fueron atentados contra la libertad y la propiedad privada que pudieron haber llevado a la desaparición de la humanidad. Hoy el mundo sigue pagando el precio de esas políticas. Piensen en quienes diseñaron la Agenda 2030, un supuesto programa de desarrollo sostenible que ahora se transforma en el Pacto por el Futuro. ¿Quién votó a esos burócratas hijos de p… para que tengan el derecho de decidir sobre la vida de más de 8 mil millones de personas? ¡Nadie! Y basta con decir esto para que te llamen antidemocrático. Sin embargo, ¡la Agenda 2030 es la cosa más antidemocrática del mundo!".

"Make Argentina Great Again": las políticas en las que Trump y Milei coincidieron

Además de los halagos hacia su par estadounidense, el presidente dejó en claro su admiración por Trump al coincidir en la implementación de distintas políticas. En ese sentido, Argentina anunció este miércoles que seguirá los pasos de Washington en su salida de la OMS, haciéndose eco de las reiteradas quejas de Trump sobre lo que llamó el mal manejo de la pandemia de Covid-19 por parte del organismo.

En ese sentido, Andrea Oelsner, profesora de relaciones internacionales en la Universidad de San Andrés (UdeSA), calificó la salida de Argentina de la OMS como "otra señal" del regreso del país a la política iniciada por Carlos Menem en la década de 1990 de "alineamiento automático" con Washington. Además, indicó que la afirmación de Milei de que la OMS afectó la soberanía de Argentina "sirve para acercarse a Trump".

Sin embargo, no se trata de la primera vez que el mandatario siguió el ejemplo de su homólogo estadounidense. Durante la campaña, Al igual que Trump, que ha prometido "perforar, perforar, perforar", Milei es un escéptico climático que declaró durante la campaña que "las políticas que culpan a los humanos por el cambio climático son erróneas".

En esa línea, después de la reelección del republicano en noviembre, Argentina se retiró abruptamente de las conversaciones sobre el clima de la ONU en Azerbaiyán, lo que generó temores de que Milei pudiera imitar la retirada de Washington del Acuerdo de París sobre la reducción de las emisiones de carbono.

El desaire a las conversaciones coincidió con una visita de Milei a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, siendo el primer líder extranjero que visitó al magnate después de su victoria electoral. No obstante, el libertario firmó una declaración de los líderes del G20 en una cumbre en Río que reconoce la necesidad de "aumentar sustancialmente la financiación climática".

Otra de las aristas en las que coincidieron es respecto a la guerra contra la "cultura woke". Al respecto, Milei ha criticado repetidamente lo que él llama "ideología woke", más recientemente en el Foro Económico Mundial en Davos, donde la describió como un "cáncer".

Sumado a esto, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles que se prohibirá la cirugía de reasignación de género y la terapia hormonal para niños transgénero, días después de que Trump anunciara restricciones a los procedimientos de transición de género para menores. Tampoco se les permitirá a los menores hacer ningún cambio en sus documentos de identidad, incluido su género, hasta que hayan alcanzado la edad adulta.

Asimismo, Milei y Trump comparten una profunda admiración por el empresario Elon Musk, siendo que el economista elogió al consejero de su homólogo, que recorta el presupuesto como el "Thomas Edison del siglo XXI". Musk, a su vez, defendió la economía de "motosierra" libertaria y declaró que Argentina está "experimentando una mejora gigantesca" desde que Milei asumió el cargo.

Ambos mandatarios también coinciden en su apoyo férreo a Israel. Milei, que ha profesado un profundo interés en el judaísmo y ha estudiado las escrituras judías, es uno de los defensores más acérrimos de Israel. Durante una visita a Israel el año pasado, anunció planes para trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, una medida controvertida que se hizo eco de la sorprendente decisión de Trump en 2017 de reconocer unilateralmente a Jerusalén como la capital de Israel. También comparó los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 con el Holocausto.

Finalmente, ambos líderes han sido acusados ​​de avivar el discurso de odio y la intolerancia al insultar copiosamente a los críticos y oponentes políticos en las redes sociales. En ese sentido, Milei ha etiquetado a los economistas que cuestionan sus políticas como "econochantas", a los sindicalistas como "garcas" y a los oponentes políticos como "mandriles", "ratas" y "parásitos".

Al igual que Trump, él y sus tropas de choque en línea también atacaron repetidamente a los medios y a los críticos calificándolos de "corruptos", un lenguaje que recuerda la promesa de Trump en 2017 de "drenar el pantano" de personas con información privilegiada y traficantes de influencias en Washington.

