Milei volvió a pelearse con una periodista: ahora trató de "mentirosa" a María O'Donnell

Diez días atrás, Javier Milei comenzó a pelearse desde las redes sociales con el periodismo. Llamativamente lo hizo con la periodista Silvia Mercado, que ni siquiera está emparentada con medios opositores precisamente. Ayer jueves hizo lo mismo con una periodista de La Nación que cubría el Foro Económico de Davos, y ahora le tocó a la periodista María O'Donnell, a quien trató de "mentirosa".

Cómo surgió la pelea entre Milei y O'Donnell

Todo comenzó cuando su cronista en Ezeiza para su programa de radio Urbana Play le dijo que Milei iba a volver en helicóptero a Olivos. Y O'Donnell comentó que era algo "inusual", porque "en esto de mostrar austeridad", como cuando viaja en vuelo de línea o saca su propio pasaje, Milei "venía evitando usar el helicóptero".

La apreciación desató una furiosa reacción inmediata del presidente: acusó a la periodista citando el posteo de uno de sus seguidores, con un video donde se escuchaba el comentario errado de la periodista y se veía al Presidente subiendo a una camioneta para salir desde Ezeiza. Sin embargo, lo que el mandatario no vio o no quiso considerar es que antes de responderle, la propia O'Donnell había rectificado la información y reconocido el error.

Luisa Corradini: "Javier Milei va a terminar siendo el Joker de la verdadera casta"

"María O'Donnell, el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que has mentido con el objetivo de ensuciar. 'Periodistas' mintiendo... un clásico de la progresía argenta", posteó Milei en X (exTwitter), citando al usuario @ElPelucaMilei, cuyo comentario a ese video era: "Se cayó en tiempo récord la operación de María O'Donnell contra Milei".

El Presidente escribió entre comillas la palabra "Periodistas", con la intención de descalificar a la periodista, además de politóloga e integrante de la Academia Nacional de Periodismo.

La decena de retuits de Milei contra la periodista

El jefe de Estado después retuiteó ese mismo mensaje de @ElPelucaMilei y agregó otros que tenían el mismo video, como el de @NegroCensurado, que decía "Después los periodistas, como María O'Donnell lloran cuando les dicen que son unos mentirosos", u otro de @don_scruffy, que aseguraba: "OPERETA CAIDA EN VIVO || La periodista de ultraizquierda, Maria O'Donnell, anunciaba con algarabía el fin de la conducta austera de Javier Milei, pero la realidad le tapo la boca".

María O'Donnell

El mandatario insistió retuiteando más mensajes contra la periodista, como el de @diegomac227, que decía "No termina de llegar cuando la militante K ya empezó a operar".

Milei agradeció el apoyo “caliente” de Elon Musk y trató de “mentirosa” a una periodista

También otro, con un video parecido, donde @BunkerMilei sostenía: "OPERETA CAIDA ┃ La mitómana serial de O'Donnell quiso instalar que el Presidente Milei usaría el helicóptero para ir a Quinta de Olivos después de su llegada al Aeropuerto de Ezeiza. La opereta se cayó por si sola. BYE BYE CERRUTI LOW COST".

Todo esto derivó en una catarata de insultos contra O'Donnell por parte de algunos usuarios, lo que llevó a la respuesta de la periodista: "En efecto, informamos de manera errada (por fuentes del Aeropuerto) que iba a viajar en helicóptero a Olivos, pero en cuanto supimos que no era así, lo rectificamos en el mismo programa y admitimos el error al aire pocos minutos más tarde, quizás no le hayan pasado ese corte", dijo O'Donnell.

Y agregó: "Señor presidente ⁦⁦Javier Milei⁩ aquí podrá escuchar cómo rectificamos e informamos correctamente. Ojalá lo pueda compartir con sus seguidores para que no me sigan insultando. Gracias".

Asimismo, en una respuesta a un comentario de su colega Jorge Rial, la periodista aclaró que se rectificó "al aire antes de que Milei me acusara de mentirosa: es mi práctica habitual cuando me equivoco. Lo subí a redes con la ilusa esperanza de que otros puedan hacer lo mismo, actuar de buena fe".

Quién es Silvia Mercado, la periodista que se cruzó con Milei y Adorni

En ese caso, Milei no le respondió más, pero sí continuó reposteando gente que igual seguía criticándola hasta reconociendo el error: "Cuando dieron la información errónea de que Milei usaría el helicóptero, hicieron un juicio de valor sobre la austeridad y ética del presidente, pero cuando rectificaron no hicieron lo mismo reivindicando y enalteciendo su figura. Jugar políticamente no es hacer periodismo", dijo @HippiesConOsde, en el mensaje que difundió Milei.

Y el otro mensaje que retuiteó el Presidente fue el de Marcelo Duclós, en respuesta a las críticas le hizo la escritora Claudia Piñeiro por sus comentarios sobre O'Donnell: "La sra @claudiapineiro considera que si una periodista mujer miente, que por su condición no se les pueda decir mentirosa. Decirle mentirosa a alguien que miente es equivalente para ellos a un hecho de 'violencia'”.

Las peleas de Milei con otras dos periodistas

En los últimos 10 días, Milei se peleó con tres periodistas. Ayer ya había calificado de "mentirosa" a la corresponsal en Davos, Luisa Corradini, de quien dijo que trabaja para "los operadores de La Nación".

El mandatario escribió en sus redes que "la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí".

La indignación de Javier Milei con una periodista por información cruzada sobre sus perros: "Operan mentiras"

Debajo de ese texto mostró dos imágenes en donde se ve que el auditorio está lleno de gente escuchando su discurso en el foro.

Diez días atrás había tenido otro cruce con otra periodista de LN+, Silvia Mercado. “Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras”, lanzó el Presidente contra ella cuando confirmó la llegada de los perros del mandatario a la Quinta de Olivos.

Javier Milei y Silvia Mercado

“Falso. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, aseguró aseguró entonces. “Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada”, lanzó Milei, en referencia a sus proyectos de DNU y ley “ómnibus”.

Ante esto, Mercado contestó: “Presidente, ¿cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. Exactamente. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas por este tuit”.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ya salió a manifestar nuevamente su "preocupación" y repudió los "agravios del presidente Javier Milei" contra la prensa. A la vez, advirtió, "una vez más, que el tenor de esas críticas contribuye a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra el periodismo. Como lo hemos expresado hace pocos días a raíz de un episodio similar contra otra colega (Silvia Mercado), todo funcionario público tiene derecho a opinar y a disentir con el contenido de una nota pero no a insultar y descalificar a un periodista".

JD / CA