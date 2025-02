Luis Brandoni sobre los exabruptos de Javier Milei: "La poca previsibilidad me preocupa"

Luis Brandoni expresó su preocupación por la falta de previsibilidad en el discurso de Javier Milei. Según el actor, la comunicación del mandatario puede generar riesgos innecesarios en la gestión del país. “Me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar”, advirtió.

El reconocido actor y referente cultural compartió sus impresiones sobre el gobierno de Javier Milei. En una reciente entrevista destacó la incertidumbre que le producen las declaraciones del mandatario y la falta de previsibilidad en sus expresiones públicas.

“La personalidad del Presidente es algo que me inquieta. La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones”, sostuvo en diálogo con el periodista Paulino Rodrigues en LN+. Sus palabras surgen en un contexto de controversia en torno a las declaraciones de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde criticó a la “ideología de género” y llegó a comparar a la homosexualidad con la pedofilia, despertando una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en la sociedad civil y la comunidad LGBT, que salió a las calles el sábado pasado en una multitudinaria movilización.

Brandoni hizo alertó sobre los riesgos de una comunicación política basada en afirmaciones abruptas. “Podemos imaginar un futuro más promisorio, pero los errores que puede cometer o las actitudes de las cuales es afecto el Presidente, sus manifestaciones muy poco diplomáticas… me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar”, advirtió el actor, resaltando la necesidad de un modo de liderazgo más mesurado y estratégico.

El actor también expresó sus dudas sobre la noción de “batalla cultural” que Milei menciona con frecuencia. “Me gustaría que alguien me explicara qué es la batalla cultural. Creo que no lo estoy viendo con toda precisión”, señaló. No obstante, reconoció que “sé que hay cosas que se están modificando y algunas son justas, por ejemplo, en el tema del cine, lo cultural”, dejando entrever que ciertos cambios pueden resultar positivos. En este ámbito, el actor ha salido a apoyar la gestión de La Libertad Avanza, que tiene una política de recorte de subsidios y fondos de fomento, mientras otros referentes del cine, el arte y la cultura han salido a criticarla duramente.

En otro pasaje de la entrevista, Brandoni destacó la actitud de la sociedad argentina frente a los desafíos actuales. “Nosotros tenemos una sociedad muy inquieta en el mejor sentido de la palabra, atenta a lo que puede pasar. No me parece que sea negativo”, comentó, sugiriendo que el debate público y la reacción social ante medidas del Gobierno forman parte de un proceso de maduración democrática. En ese sentido, agregó que, si bien hubo momentos de polarización extrema, “la sociedad argentina ha sabido diferenciar lo bueno de lo malo. Es más madura”, una afirmación que contrasta con la visión de un país completamente dividido.

En el tramo final de la entrevista, Brandoni subrayó la importancia de fortalecer la democracia y puso el foco en la educación como una deuda pendiente del país. “Tenemos que insistir en la democracia como sistema y mejorar su calidad”, enfatizó, remarcando que el fortalecimiento institucional es clave para superar la incertidumbre política. Por otra parte, alertó sobre el estado crítico del sistema educativo argentino: “Tenemos un tema pendiente muy complicado pero que no podemos demorar un minuto más, que es la educación. En eso estamos muy deficientes, y fue el orgullo de este país”.

