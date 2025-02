Ernesto Tenembaum le respondió a Javier Milei por acusarlo de "defensor de pedófilos virtuosos"

El periodista Ernesto Tenembaum le respondió al presidente Javier Milei sobre las afirmaciones que hizo en una entrevista con LN+, donde lo acusó de “defender pedófilos virtuosos”.

“Pensé en algún momento que (Milei) entendía la lógica de que uno podía criticar y tener diálogo, siempre sabiendo que entre un periodista crítico y un presidente ese equilibrio es muy inestable. Nunca imaginé que podía llegar a una cosa así”, sostuvo Tenembaum al desarrollar su análisis en la editorial de su programa radial en Radio Con Vos.

Tenembaum sostuvo que, en la entrevista, el Presidente ratificó las afirmaciones que había hecho en Davos y no se retractó. Además, analizó que el programa económico del oficialismo está “en combo” con lo que llaman “batalla cultural”. “Para él (Milei), luchar contra los derechos de la comunidad LGTB es una forma de garantizar la reforma económica” dijo, y aclaró: “Yo no entiendo como se une una cosa con la otra”.

En otro tramo de su editorial, Tenembaum cuestionó las descalificaciones que Milei hizo sobre la cantante Lali Espósito y las acusaciones contra los periodistas Luis Novaresio y Pablo Dugan.

En esa línea, Tenembaum sostuvo que el Presidente se refirió de una manera muy ofensiva con él y aclaró: “Yo no defiendo a ningún pedófilo, la pedofilia me parece aberrante. Creo que quienes practican la pedofilia deben estar presos, en lo posible, de por vida. No defiendo la pornografía infantil, me parece aberrante, creo que cualquiera que participe en algún eslabón de la cadena deben tener un castigo penal grave”.

“Lo que ocurre es que hace 10 años yo hice una declaración no muy afortunada en el tono y en el contenido, que inmediatamente después de una reflexión dije que fue espantoso y no debí haber dicho eso” explicó Tenembaum. Y agregó: “Otra vez la fake news repetida, sufrí amenazas y una campaña de difamación espantosas por eso, y nunca ningún presidente habló del tema”.

Tenembaum consideró que la acusación de Milei responde a “lo que él llama falacia ad hominem, como no me gusta lo que están diciendo de mí, lo que hago es deslegitimar y poner una categoría para que después en las redes insistan, y poder para sacarlo de la cancha”.

Finalmente, el periodista sostuvo que “no puede hacer nada” respecto a la “desmesura” del Presidente y consideró que “no se va a pelear con Milei”. “No está en mi ánimo” dijo.

La acusación de Javier Milei contra Ernesto Tenembaum

En la entrevista, a la que Tenembaum evaluó de forma crítica y consideró que “no fue un reportaje” sino “un presidente hablando que se apoya en alguna pregunta o repregunta el periodista”, Milei lo había acusado de “defensor de pedófilos virtuosos”.

En ese programa, frente al periodista Esteban Trebucq, Milei sostuvo: “Hay un grupo de pedófilos que se llama pedófilos virtuosos. Son los que tienen un sentimiento de querer abusar de los menores, pero se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si los chicos en esos videos no fueran abusados. El señor Ernesto Tenembaum defiende a los pedófilos virtuosos. Él es el que vive sacando de contexto a todo el mundo. La declaración que hizo hace un par de años sobre esto es muy clarita. Hasta sus compañeros se lo señalan. Después reculó. A él no se lo sacó de contexto, él sí lo dijo”.

