La deuda pública en pesos creció más de 150% en el primer año de la era Milei

Durante el primer año de Javier Milei en el gobierno, la deuda pública en pesos dio un salto de 157,5% mientras que los pasivos nominados en moneda extranjera experimentaron un retroceso de 3,4%. A comienzos de 2025, el elenco gobernante abrió un canje para intentar patear los vencimientos y llegar a las elecciones legislativas sin ruido monetario o cambiario.

Los datos se desprenden del informe de Operaciones de Deuda Pública elaborado por la Oficina Presupuesto de Congreso (OPC). Al cierre de 2023, el stock de la deuda pagadera en pesos ascendía a $83,9 billones y al 31 de diciembre de 2024, a $216 billones, lo que refleja una suba anual de $131,1 billones.

Cuáles son los desafiantes vencimientos de deuda que debe afrontar el Gobierno

La deuda pública en pesos creció 157,5% en 2024

Según los cálculos de los economistas de la OPC, a lo largo del año pasado el Tesoro colocó instrumentos por $173,6 billones y las cancelaciones de capital totalizaron $149,6 billones entre amortizaciones, canjes y recompras.

"El stock de la deuda pagadera en pesos se incrementó en $94,1 billones por la inflación acumulada del periodo, que actualiza la deuda que ajusta por CER, y por la evolución del tipo de cambio, que impacta en la deuda que contractualmente se encuentra denominada dólares, pero sus pagos son en pesos (Bonos duales y Bonos USD linked)", suma el reporte.

Por otra parte, el capital de los títulos públicos que capitalizan intereses (LECAP, LEFI, BONCAP y PR17) se incrementó en $14,1 billones producto de la capitalización de intereses. Estos ascendieron a $1.634.255 millones durante todo el año pasado.

En cuanto al endeudamiento neto anual en moneda nacional, que resta las colocaciones y los desembolsos a las cancelaciones de capital, escaló a $23,9 billones. En enero de 2025, el equipo económico realizó un canje de instrumentos que le permitió patear para 2026 unos $14 billones y, de esta manera, despejar el horizonte de cara a las elecciones legislativas.

La deuda en dólares se redujo en 2024

Por otra parte, la deuda en dólares totalizó US$ 255.385 millones al cierre de diciembre, lo que implicó un alza mensual de US$ 1.104. Sin embargo, entre 2023 y 2024 anotó un retroceso de 3,4%, lo que implica una menor carga a futuro.

"Dicho stock se compone en 38,6% por los bonos emitidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de 2020 (Bonares y Globales), 27,1% por letras intransferibles colocadas al BCRA, 15,9% por los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el programa de Facilidades Extendidas de 2022 (EFF), 15,1% por préstamos de otros organismos internacionales de crédito y 3,2% por otras deudas (letras en garantía, otros títulos públicos, avales y préstamos de bancos comerciales)", detalla el análisis del organismo legislativo.

En tal sentido, el documento de la OPC destaca que el stock de pasivos en moneda extranjera equivalía a US$ 264.481 millones al cierre de 2023. Durante 2024 disminuyó en US$ 9.021 millones (3,4%), alcanzando US$ 255.385 millones al finalizar el año. Asimismo, se cancelaron intereses por US$ 10.071 millones.

"Durante 2024 el Tesoro colocó US$ 18.074 millones por la renovación al vencimiento de letras del Tesoro al BCRA y organismos públicos y recibió desembolsos por préstamos de organismos internacionales de crédito por el equivalente a US$ 10.056 millones", explica el informe.

Por último, el Tesoro canceló capital por US$ 35.393 millones en concepto de amortizaciones y recompras. Además, hubo un ajuste de valuación que habilitó una disminución de US$ 1.757 millones debido al efecto de las oscilaciones de las monedas de los instrumentos de deuda respecto al dólar.

MFN