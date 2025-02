Comienza el tratamiento para la suspensión de las PASO: cuál es la postura de cada bloque

La Cámara de Diputados trata este martes en un plenario de comisiones el proyecto para suspender las elecciones PASO (Primerias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), en lo que representa el inicio del trabajo legislativo en el período de sesiones extraordinarias. El oficialismo aún no tiene los votos que necesita para aprobar esa ley en la sesión citada para el próximo jueves, mientras que algunos bloques ya definieron su postura frente a esta reforma electoral y otros no lograron unificar un mismo criterio.

La Libertad Avanza (LLA )convocó para esta jornada a las 14 a las comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera), que preside el legislador Nicolás Mayoraz; de Justicia, Manuel Quintar; y de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert; con el objetivo de emitir el dictamen que se busca debatir en la primera sesión extraordinaria.

LLA cuenta votos en Diputados para suspender las PASO: Milei dijo que fueron un "invento siniestro de Kirchner"

Hasta ahora, el Gobierno de Javier Milei tiene el respaldo del PRO, el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), los tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Innovación Federal, Creo, Fuerzas del Cielo-Fuerza Liberal, y el Movimiento Popular Neuquino.

Sin embargo, por el momento el oficialismo tiene asegurado solo 90 votos y necesita al menos unos 129 para alcanzar la mayoría simple que le permita darle media sanción de la medida que ya tendría influencia en las Elecciones Legislativas de este año. Por este motivo, el rol del peronismo será clave, y distintos dirigentes especulan en la importancia que tendrá la decisión de los gobernadores y los legisladores que les responden.

El fin de LLA es derogar las PASO, a las cuales Milei definió en una entrevista como "un invento siniestro de (el expresidente) Néstor Kirchner". Pero en las reuniones previas con las bancadas de la oposición "dialoguista" dio cuenta de que no consigue las voluntades para avanzar en ese sentido, por lo que bajó sus expectativas y aceptó ir por la suspensión de las primarias.

El primer obstáculo que debe superar hoy es tener las firmas de la mitad de los miembros de cada comisión, aunque sea en varios dictámenes, lo que hasta anoche no tenía asegurado. En este punto, los libertarios dependen de la postura que definirán este mediodía la UCR (Unión Cívica Radical) y Encuentro Federal.

Unión por la Patria no dará quórum

Luego de que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deslizara que el Gobierno podría avanzar en un presunt acuerdo con Unión por la Patria (UxP) para llevar a cabo esta reforma, el bloque kirchnerista confirmó que no presentará ningún despacho hasta no tener la certeza que entre LLA y los bloques dialoguistas tienen los números requeridos para que se obtenga ese dictamen.

De hecho, el que conduce el santafesino Germán Martínez decidió que no dará quórum para la sesión ni firmará ningún dictamen. "Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto. Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus "amigos") las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar", fue el mensaje en la cuenta oficial de X de UxP, publicado tras una reunión.

El propio Martínez insistió acerca de esta idea en las redes sociales: "Es inconcebible un temario de Extraordinarias que no incluya al Presupuesto. Otro insulto más de Milei al Congreso. El Presidente no quiere Presupuesto porque no quiere debatir jubilaciones, universidades, fondos a provincias, obra pública, remedios de PAMI, etc", sostuvo el legislador opositor.

Sin embargo, este fue el único punto de acuerdo ya que la suspensión o no de las PASO impacta de lleno en la interna que mantiene el Partido Justicialista, entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Además del mandatario bonaerense, a otros jefes provinciales la eliminación de las primarias los beneficiarían para evitar competidores y controlar el espacio en sus territorios, como Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). De hecho, los primeros dos ya han tenido guiños hacia la gestión libertaria en otras oportunidades. En ese sentido, también pesa el gasto que implica la organización de los comicios, teniendo en cuenta el ajuste y reestructuración que Milei ha realizado los recursos que reciben las provincias.

Cabe señalar que los diputados chaqueños, Juan Manuel Pedrini, Aldo Leiva y María Luisa Chomiak, presentaron una iniciativa, en noviembre pasado, solicitando la suspensión.

La UCR, sin definición

En tanto, la bancada radical también, presidida por el cordobés Rodrigo De Loredo, se reunió en la previa a la realización del plenario y no pudo consensuar una postura única, por lo cual pasó a cuarto intermedio hasta el mediodía de este martes, ya que hasta ahora solo la mitad de sus diez legisladores iban a respaldar la suspensión de las PASO.

Por otro lado, es previsible que los diputados Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier, denominados como "radicales con peluca" por su cercania con el oficialismo, inisistan con la derogación de las elecciones primarias y, en todo caso, apoyen sus supensión.

Entre los diputados del radicalismo que no están de acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno se encuentra Julio Cobos, que a través de un hilo en la plataforma ex Twitter dio sus argumentos. "Suspender las PASO (nacional o provincial) es casi eliminarlas; es como los impuestos 'temporales', termina siendo para siempre... No hay justificación alguna para suspenderlas, de hecho todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia", manifestó.

“Dicen que las PASO no sirven, pero la realidad es que los que circunstancialmente ocupan el poder, buscan evitar la competencia y fuerzan listas únicas y no debería ser así; por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla", agregó al insistir que esta herramienta electoral da representatividad a las distintas expresiones partidarias, permiten una mayor participación por afuera de la estructura a ciudadanos independientes y promueven la competencia transparente dentro de los partidos, entre otros motivos.

Encuentro Federal dio libertad de acción

Por su parte, Encuentro Federal dio libertad de acción a sus diputados debido a que consensuaron una posición sobre las PASO, pero antes de ingresar a comisiones iban resolver si firmaban o no el despacho.

El bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto cuenta con 16 integrantes con visiones muy heterogéneas con respecto al tema. El exsenador nacional optaría por mantenerlas, al igual que Emilio Monzó, Nicolás Massot, y Mónica Fein, entre otros, quienes no ven con buenos ojos cambiar las reglas de juego en pleno año electoral

En el lado contrario están, por ejemplo, Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez, Ignacio Garcia Aresca, Juan Brugge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota, mientras que el cordobés Oscar Agost Carreño todavía no definió su posición.

Randazzo, exministro del Interior en el 2009 cuando se sancionaron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias posteó en las redes que, “las PASO fueron desvirtuadas por los partidos mayoritarios y no son una prioridad para los argentinos. Hay temas como la educación, la salud y la seguridad en los cuales destinar esos fondos. Por eso estoy a favor de su suspensión para el 2025”.

El Frente de Izquierda, en tanto, mantiene su postura de la vigencia de las primarias, así lo reflejan los cinco integrantes de este interbloque, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer.

Finalmente, el bloque de Democracia para Siempre, que encabeza Pablo Juliano mayoritariamente se inclinarían por la suspensión de las primarias.

