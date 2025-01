El Gobierno acepta suspender las PASO luego de la reunión con la oposición dialoguista

En una reunión con la oposición dialoguista, el Gobierno anticipó que buscará tratar la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el próximo jueves 6 de febrero en el marco de las sesiones extraordinarias. De esta manera, el oficialismo resignaría su propuesta original de eliminarlas.

En el encuentro realizado en el Congreso participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Democracia Para Siempre, Encuentro Federal, Movimiento Integración y Desarrollo (MID), entre otros espacios .

"El consenso hoy está en la suspensión. Para la eliminación que quiere el Gobierno nacional no está el consenso", sostuvo el diputado oficialista del MID, Oscar Zago, ante la prensa cuando salió del Palacio Legislativo.

Por otra parte, el proyecto Ficha Limpia pasará a un segundo plano y no se tratará la semana que viene al igual que las PASO. En ese caso se lo podría tratar en los últimos días de las sesiones extraordinarias, que finalizan el 20 de febrero.

"Ficha Limpia vamos a estar dictaminando seguramente la semana que viene, pero no creo que esté en la sesión del 6 (de febrero)", completó Zago, y agregó que la Ley de Reiterancia, Juicio en Ausencia y Ley de Quebrantos "van a pasar para la semana del 11".

Si bien el oficialismo se entusiasma con la posibilidad de obtener un consenso con los dialoguistas para suspender las PASO, el camino no es fácil. Los proyectos que implican una reforma electoral conllevan una mayoría agravada, con lo que debería sumar 129 votos en Diputados.

Hasta el momento, el Gobierno contaría con los votos propios de La Libertad Avanza (39), del MID (3), del PRO (37), de los “radicales peluca” (5), que hoy anunciaron que acompañarán el proyecto del oficialismo, y de algunos sectores de la UCR y de Encuentro Federal, entre otros espacios.

La reunión se dió en el despacho del libertario, Martín Menem, y estuvieron presentes Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Pablo Juliano y Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Carlos Fernández y Daniel Vancsik (Innovación Federal) y Karina Banfi (UCR).

También concurrieron los radicales oficialistas Mariano Campero y Pablo Cervi, Agustín Fernández (Independencia), Lourdes Arrieta (FE), Paula Omodeo (CREO), Osvaldo Llancafilo (MPN), Nadia Márquez (LLA), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Luego de la reunión por las PASO la oposición dialoguista expresa “decepción”

"Estamos un tanto decepcionados porque vemos cómo hay todo un artilugio. Se colocó en el temario lo de Ficha Limpia, pero en realidad no hay ninguna vocación ni ninguna voluntad de que esto termine prosperando”, cuestionó el titular del bloque radical, Democracia para Siempre, Pablo Juliano

“O sea, nos proponen postergar el tratamiento de ficha limpia, dejarlo postergado después del tratamiento primero de la eliminación de las PASO”, explicó Juliano y concluyó: “Evidentemente, hay sólo una búsqueda electoralista, una agenda más de casta que de otra cosa".

Por el lado de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto que contiene a diputados que del Partido Socialista, el PRO, el Gen y otros espacios, expresaron: “En la reunión de hoy los escuchamos, les dijimos que no teníamos una postura unificada debido a que no sabemos cuál será la versión final”

“En la reunión hablamos de que la reforma consistiría en la suspensión y no se discutiría nada más de reforma electoral porque de lo contrario no llegaremos con los tiempos. Con eso ahora tienen que escribirlo y luego ver si están los votos", agregaron desde Encuentro Federal ante la agencia Noticias Argentinas.

"A mí no me da la cuenta de los votos, pero en la reunión ellos no se mostraron nerviosos, así que habrá que ver", sostuvo otro de los diputados opositores que participó del encuentro.

