Eliminar las PASO es funcional a Milei

El gobierno de Milei está desesperado por eliminar o suspender las PASO. Utiliza un argumento demagógico: el costo económico que implica organizarlas. En cualquier momento van a proponer eliminar directamente la democracia y nos ahorraremos más plata. Nada más barato que una buena dictadura. Pero la verdadera razón no es esa, sino la búsqueda de forzar la unificación bajo el mando de la Casa Rosada de todo el espectro para-oficialista y auspiciar la fragmentación de la oposición. El peronismo y Unión por la Patria -más que ningún otro espacio- deberían rechazar esta iniciativa. Quiero ser muy claro en por qué.

1. En muchas provincias del país no existen candidaturas que sinteticen cabalmente al principal espacio opositor al gobierno que hoy constituye Unión por la Patria. Esto vale para las próximas legislativas y por supuesto también para las ejecutivas de 2027, en las provincias y en las presidenciales. En el caso de las legislativas es evidente que al no contar con la herramienta democrática de las PASO podrán proliferar listas que fragmenten la oferta electoral y, aun si esto no fuera un problema para la representación institucional del espacio, garantizará que el oficialismo sea la fuerza más votada. Peor aún, imaginemos lo que implicaría no contar con las PASO para enfrentarnos a un posible intento de reelección por parte de Milei.

2. Hoy Unión por la Patria representa la principal oposición al gobierno, pero sería deseable ampliar aún más nuestra coalición sumando otros actores. Si bien es posible hacerlo sin la herramienta de las PASO, es evidente que sin ella habrá más obstáculos ya que permite sumar fuerzas sin que se pierda la identidad de cada parte. Unión por la Patria podría convocar a un acuerdo para derrotar a Milei con otras fuerzas utilizando la herramienta de las primarias sin repetir viejos errores.

3. Las PASO no son sólo un método para dirimir candidaturas o disputar “internas”. Es un diseño institucional que sirve para alimentar debates de cara a la sociedad que pueden enriquecer las propuestas políticas, testear y confrontar ideas programáticas, forjar referencias públicas que diversifiquen el espectro de una coalición, ampliar la base de sustentación electoral conteniendo distintos sectores. Bien utilizadas redunda en un beneficio para el conjunto, más allá de ganadores o perdedores.

4. El ejemplo de las presidenciales del 2023 es muy esclarecedor. Pese a que fue equívocamente negada por una parte importante de la misma coalición, las PASO entre Massa y Grabois ayudaron a enriquecer y alimentar la propuesta electoral de UxP y mejor aprovechada hasta habría rendido más frutos. Y demostró implacablemente que en ningún caso la competencia en las primarias impidió unificar la fuerza en la contienda general.

El Gobierno apuesta a las PASO y a las leyes de seguridad, pero duda sobre Ficha Limpia

En las elecciones legislativas de 2025, al igual que ocurrió en 2017 durante el gobierno de Macri, no sólo se plebiscitará la gestión del gobierno nacional, sino que también se dirimirá una discusión importante en la oposición: quiénes serán los principales representantes opositores y quiénes serán los encargados por la ciudadanía de articular una futura alternativa de gobierno hacia 2027.

En estas elecciones legislativas necesitamos expresar claramente un frente que impugne el modelo de deshumanización, saqueo, desindustrialización, entrega de la soberanía nacional, autoritarismo y consagración de la injusticia social. Está claro que sin la herramienta de las PASO el gobierno tendrá mejores chances de fragmentar las alternativas e invisibilizar a quienes ejercemos una oposición frontal. Por eso defender las PASO no debe ser sólo una discusión de ingeniería electoral. Hoy son un bastión político importante para mantener la unidad y ejercer la oposición sistemática, sin la cual difícilmente habrá una verdadera alternativa en 2027.



* Economista y Diputado Nacional. Dirigente del partido nacional Patria Grande