Jorge Macri, entre las fechas para las PASO y un nuevo método PRO

Los empleados de la Heladería Cadore (un comercio tradicional de helados artesanales) sobre avenida Corrientes se sorprendieron. Una familia de inmigrantes italianos la fundó y sigue siendo un éxito comercial. Sin aviso previo, Jorge Macri les dejó un mensaje, les habló de “apostar a la Ciudad” y la importancia de emprender. Apenas con algunos días de diferencia ocurrió algo similar en un local de empanadas salteñas: se trata de La Morenita. Los dueños recibieron un llamado intempestivo del jefe de Gobierno para agradecerles su aporte.

También recibió un mensaje personalizado Jakarta, el influencer pastelero, reconocido por sus originales tortas. El jefe comunal lo llamó por teléfono para felicitarlo por sus productos hiperrealistas y la calidad de su cocina.

Los mensajes personalizados de Jorge Macri forman parte de una nueva estrategia: el nuevo método PRO de cercanía, una idea que fue creciendo desde que su primo Mauricio asumió en la Ciudad y organizaba los ya famosos “timbreos”.

En este marco, en las charlas informales, donde hay desde familias a artistas pasando por dos bomberos que salvaron un niño de 4 años que se estaba ahogando, el jefe de Gobierno se lleva inquietudes, quejas y pedidos

también: desde un contenedor, una vereda rota, más policías o temas de tránsito, entre otras cosas. El metro cuadrado de los vecinos. La política de cercanía fue una idea histórica del partido amarillo y ahora toma una nueva faceta en la Ciudad con el equipo jorgemacrista que trabaja en el segundo y en el tercer piso de Uspallata, la sede gubernamental de Parque Patricios.

Paralelamente, una decisión clave se dará en las próximas semanas. De aprobarse, como todo indica, la suspensión de las PASO en la Ciudad en la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno está decidido a convocar las elecciones a legisladores porteños para el 18 de mayo.

Esa fecha es la que hoy está instalada en el PRO salvo que no se suspendan, o eliminen las PASO nacionales, lo cual obligaría a Jorge Macri a apuntar al domingo 11 de mayo. ¿Por qué motivo? Porque el 15 de mayo, si hay primarias nacionales, es la fecha de inscripción de alianzas, y el jefe comunal no quiere contaminar la negociación entre LLA y el PRO a nivel nacional ya que, en territorio porteño, no habrá acuerdo.

Por su lado, el consultor español Antoni Gutiérrez Rubí comenzó a dar sus primeros pasos en la impronta de gestión y sobre todo en la arena política. En las charlas que comenzó a tener con el equipo de Jorge Macri se avanzó en la idea “modernizar” el PRO. Esto se pudo ver en el primer acto partidario a comienzos de enero en Villa Pueyrredón: se trata de las palabras PRO, pero con un fast forward.

El gurú español viene planteando una diferenciación de Milei para el partido. Y cree que habrá una competencia “virtuosa”. Por ello apelará a lo que llama el “voto dual”. Eso es: cree que muchos porteños valoran la gestión del PRO a nivel local y optarán por los libertarios a nivel nacional.

Esta idea supone otra extra: Gutiérrez Rubí cree que Jorge Macri tiene que ampliar la base de representatividad para atraer votantes que no sean parte del núcleo duro mileísta. Es más: en Uspallata creen que este núcleo duro no hay crecido en la Ciudad. “Sigue en el orden del 20/22%”, explican en el partido amarillo. “Lo que vamos a buscar es la brecha de casi 30% con la imagen de Milei, es ese electorado que vamos a ir a buscar con el voto dual en la elección porteña”, resumen.