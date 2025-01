Diputados podría debatir la suspensión de las PASO el próximo miércoles

Este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo una reunión con representantes de la mayoría de los bloques parlamentarios para buscar avanzar en acuerdos de cara a las sesiones extraordinarias. Durante el encuentro, se trabajó en la elaboración de un plan legislativo que permita tratar la suspensión de las PASO, la ley de Ficha Limpia y los proyectos penales que ya cuentan con despacho del Cuerpo.

Por el oficialismo, en la reunión estuvieron presentes el jefe de bancada libertaria, Gabriel Bornoroni; la neuquina Nadia Márquez; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán.

Además estuvieron representantes de casi todos los bloques, salvo Unión por la Patria y la Izquierda. Por su parte, desde el PRO informaron a El Parlamentario que no asistieron a la reunión porque ya habían participado de otro encuentro la semana pasada en Casa de Gobierno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego de la cita, desde el oficialismo reconocieron que se aleja la posibilidad de eliminar las PASO y que buscarían una nueva estrategia para intentar suspenderlas.

Tras la renuncia de Luis Juez, Alfredo De Angeli asumirá la titularidad del bloque PRO en el Senado

Al salir de la convocatoria, el presidente del bloque MID, Oscar Zago, aseguró que “hay consenso para la suspensión de las PASO, no así para la eliminación”. En declaraciones a la prensa, también adelantó que la idea es reunirse en plenario de comisiones y dictaminar los días 4 y 5 de febrero, para llevar el tema al recinto el miércoles 6.

El exjefe de bancada libertaria consideró que se logrará alcanzar el quórum para el miércoles 6 y no descartó una nueva reunión con los sectores dialoguistas para el próximo lunes. A su vez, señaló que los proyectos de juicio en ausencia y el de reiterancia y reincidencia podrán estar en la convocatoria de la primera sesión.

En cuanto al proyecto de Ficha Limpia, Zago afirmó que la intención del oficialismo es tener listo el dictamen para presentarlo en una sesión durante la semana del 11 de febrero. Al igual que el proyecto anterior, este también cuenta con el respaldo de varios miembros dialoguistas.

De igual manera, mencionó la posibilidad de que el proyecto de ley sobre compensación e índice de actualización de quebrantos llegue con dictamen para la segunda sesión en la Cámara de Diputados.

Qué hará el bloque de Facundo Manes y Martín Lousteau

Por su parte, Pablo Juliano del bloque Democracia para Siempre se mostró “un tanto decepcionado” y sostuvo que al oficialismo solamente le interesa la eliminación de las PASO. El diputado aseguró que “se colocó en el temario lo de ficha limpia, pero en realidad no hay ninguna vocación ni ninguna voluntad de que esto termine prosperando”.

Según Juliano, “nos proponen postergar el tratamiento de ficha limpia, dejarlo postergado después del tratamiento primero de la eliminación de las PASO. Evidentemente, hay sólo una búsqueda electoralista, una agenda más de casta que de otra cosa”.

“No nos pudieron responder nada con respecto al tratamiento del Presupuesto”, señaló el legislador. Además consideró que el tema de las PASO podría tratarse tranquilamente en las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo.

Los radicales con peluca apoyarán la eliminación de las PASO

“No urge al Parlamento, sin embargo, no tener presupuesto, no tener un montón de herramientas, no tener previsibilidad para los que están cosechando, sembrando, exportando, es para nosotros más trascendental que las prioridades que tiene el presidente de la Nación”, manifestó.

En relación al proyecto de Ficha Limpia, se supo que Democracia para Siempre mantendrá la misma postura que adoptó al cierre del período ordinario, cuando el tema no pudo resolverse en dos sesiones fallidas. En esa ocasión, el bloque registró una asistencia del 100% en ambos encuentros en la Cámara de Diputados.

La postura del PRO

Este miércoles, el bloque de senadores del partido se reunirá para oficializar a sus nuevas autoridades. En ese marco, Alfredo De Angeli será será proclamado como nuevo presidente del bloque PRO de la Cámara alta en reemplazo de Luis Juez.

Sobre la intención del oficialismo de eliminar las PASO, De Angeli señaló que se evaluará "cómo llega" el proyecto, aunque aclaró que "el debate debe darse dentro del partido y también con los diputados".

En relación al Presupuesto 2024, De Angeli aseguró que debe considerarse esa herramienta "por el bien de los gobernadores", advirtiendo que "el Gobierno lo presentó de esta manera y podemos estar de acuerdo o no. Pero es un debate que también debe llevarse a cabo".

MC/fl