Martín Menem: "Que Karina Milei sea candidata depende de ella, a mí me gustaría"

Como suele suceder en los años electorales, los referentes políticos aprovechan la costa atlántica para iniciar la campaña durante la temporada de verano. Esta vez, el turno fue de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no habló con los medios, pero viajó acompañada por Martín Menem, que sí expresó su deseo para que la hermana del mandatario se postule en las legislativas 2025.

En conferencia de prensa, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que la hermana del presidente, Javier Milei, "en mi opinión, reúne las condiciones para ser candidata" y que a él “le gustaría” que integre una de las listas, pero que "depende de la voluntad de ella". "No deja de ser una decisión muy personal", insistió.

Karina Milei "ha sido capaz de que Javier llegue a ser presidente sin tener partido, así que su capacidad como dirigente está de manifiesto y es una de las personas más importantes del Gobierno", comentó Menem. Si bien dejó en claro su aspiración para que la secretaria se candidatee, al cerrar su mensaje advirtió: “Tal vez tiene más potencial cerca del presidente que en una banca".

Aunque la figura central del evento fue Karina Milei, "El Jefe" no habló con los medios y delegó ese rol en sus pares. En cambio, se sacó fotos con vecinos en el aeropuerto y mantuvo un encuentro con militantes de La Libertad Avanza para "intercambiar ideas y estrategias que promuevan los principios de libertad y prosperidad en la provincia".

En el acto en el hotel Nuevo Ostende también participaron el titular del partido libertario de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y el dirigente local Alejandro Carrancio.

“La Feliz” suele ser una buena vidriera para la política en plena temporada, fue el destino que eligió Javier Milei para donar su primer sueldo como diputado cuando asumió en 2021. Además, Mar del Plata integra la quinta sección electoral bonaerense, la segunda con más votantes de la provincia de Buenos Aires.

Martín Menem habló sobre el acercamiento de LLA con el PRO

En el marco de los tires y aflojes con Mauricio Macri, Martín Menem también señaló que apostará a un acuerdo. “Seguramente vamos a confluir de manera conjunta con el PRO" sostuvo frente a la prensa.

En relación al crecimiento del partido oficialista, indicó: "Este proceso lleva tres años y el 24 de febrero se cumple un año desde que LLA obtuvo personería como partido en La Rioja. Llegamos sin partido y en alianzas con muchos otros partidos que firmaron. Tenemos un espíritu amplio, pero no cometemos errores del pasado cuando hubo alianzas con fines electorales solamente".

"Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes por eso. Nosotros no miramos de dónde vienen, pero sí no nos movemos del rumbo que fijamos y de la batalla cultural contra el populismo. No negociamos las ideas", añadió Menem.

La visita a Mar del Plata marca el inicio de la campaña electoral oficialista, pero además continúa una serie de recorridas que las autoridades nacionales de LLA realizaron por diferentes provincias —Misiones, Salta, Neuquén, Córdoba, Chaco y Corrientes— para "consolidar la estructura partidaria en todo el territorio argentino".

En cada destino, la hermana del presidente Javier Milei y el titular de la Cámara Baja destacaron la importancia de "combatir a la casta" y promover la "batalla cultural" que permita "instalar definitivamente la libertad en el país".

