Axel Kicillof se reunió con 35 intendentes para establecer un frente "amplio" que "sea férreamente anti-Milei"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió este martes en Villa Gesell a 35 intendentes bonaerenses para analizar el desdoblamiento de las elecciones legislativas, a la par que los instó a construir una fuerza política "amplia" para enfrentar al Gobierno del presidente Javier Milei.

"Construir con amplitud y generosidad una fuerza política para enfrentar a Milei", fue el pedido que el gobernador bonaerense les hizo a los más de 30 jefes comunales que participaron del encuentro que se llevó a cabo a partir desde las 14 en el Hotel Intersur de la ciudad balnearia. El pedido llega en medio de la puja por el poder en un peronismo —como principal oposición al Gobierno nacional— cuya conducción no hace pie y que al interior vive tensionado entre el sector kicillofista y La Cámpora.

Según indicaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a Kicillof, durante la reunión se abordó el desdoblamiento de los comicios de medio término, pero ese no fue el tema "exclusivo" de la conversación. "Fue un tema de tantos. No había nada para resolver hoy", plantearon desde el entorno del gobernador bonaerense, aunque sostuvieron que la voluntad que manifiestan la "mayoría" de los intendentes es a favor de desdoblar las legislativas. "Axel explicó que no se puede decidir hasta que no se sepa qué va a pasar con las PASO nacionales", precisaron.

Entre las cuestiones que se trataron en el transcurso de la reunión estuvo la elaboración de un frente que "rompa fronteras y sea férreamente anti-Milei". Además, se analizaron el presupuesto y los recursos disponibles; la necesidad de "poner en valor la gestión" provincial y las municipales, y las obras y fondos que se van a requerir para dar "respuestas" a la sociedad en medio de un año electoral. También se abordó en la agenda a impulsar en la campaña con el objetivo de "cuidar la provincia y los municipios".

Participaron por parte de la administración provincial la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Infraestructura, Gabriel Katopodis; de Economía, Pablo López; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, entre otros funcionarios.

Los intendentes que acudieron a la reunión con Kicillof

En tanto, los intendentes que estuvieron presentes fueron Germán Lago, de Alberti; Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Julio Marini, de Benito Juárez. También asistieron Fabián Cagliardi, de Berisso; Sergio Barenghi, de Bragado, y Daniel Stadnik, de Carlos Casares. Asimismo, formaron parte Francisco Echarren, de Castelli; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Rodrigo Aristimuño, de Coronel Rosales; Esteban Acerbo, de Daireaux; Mario Secco, de Ensenada, y Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz.

De igual modo, integraron la reunión Andrés Watson, de Florencio Varela; Carlos Rocha, de General Guido; Juan Manuel Álvarez, de General Paz; José Nobre Ferreira, de Guaminí; Juan de Jesús, de La Costa, y Fernando Espinoza, de La Matanza. A su vez, Julio Alak, de La Plata; Alfredo Fisher, de Laprida; Carlos Ferraris, de Leandro N. Alem; Walter Wischnivetzky, de Mar Chiquita; Lucas Ghi, de Morón, y Facundo Diz, de Navarro también hicieron acto de presencia.

Al igual que Sebastián Walker, de Pila; Federico Achával, de Pilar; Gustavo Barbé (interino), de Punta Indio; Mauro Poletti, de Ramallo; Ariel Succurro, de Salliqueló; Ricardo Alessandro, de Salto; Fernando Moreira, de San Martín; Cecilio Salazar, de San Pedro; Gustavo Cocconi, de Tapalqué; Héctor Olivera, de Tordillo, y Gustavo Barrera, anfitrión del encuentro.

En tanto, Ignacio Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; María Celia Gianini, de Carlos Tejedor; Ricardo Curutchet, de Marcos Paz; Juan José Mussi, de Berazategui, y Mario Ishii, de José C. Paz no pudieron asistir, pero adhirieron al encuentro.

MB/ML