"O vamos con el PRO juntos en todos lados o iremos separados", fue el mensaje que envió el presidente Javier Milei a Mauricio Macri, de cara a las Elecciones Legislativas 2025. Tras el ultimátum, el jefe de Gobierno porteño y primo del exmandatario, Jorge Macri, anunciará este viernes el desdoblamiento de los próximos comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Se trata de uno de los primeros movimientos electorales por parte del partido "amarillo", que se convirtió en el principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso pero actualmente no atraviesan su mejor momento. Según trascendió, las elecciones de medio término en CABA se realizarían en Julio.

Javier Milei: "En las elecciones o vamos con el PRO juntos en todos lados o iremos separados"

En ese sentido, desde el Ejecutivo porteño enviaron a Legislatura un proyecto para suspender las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para que se trate en sesiones extraordinarias -antes de marzo-, según consignó el medio TN. Además de la estrategia electoral, el foco también está puesto en lo económico por el ahorro del dinero público que se conseguiría en caso de no celebrar las primarias.

"En la Ciudad se puede suspender las PASO y desdoblar. No sería bueno que se vote cuatro veces en cuatro meses, si se mantiene las PASO", señaló en la red social X el legislador porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica. "Distinto es una Reforma Constitucional de 'laboratorio electoral', donde necesitas una ley de 40 votos y que diga que se va a modificar de la Constitución", añadió en su mensaje.

"Son dos cosas diferentes. Una puede tener consenso (la suspensión de las PASO), la otra merece tratarse con más seriedad", sostuvo en referencia al futuro que podría tener la medida en la Legislatura local.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el presidente Javier Milei.

Sin embargo, existe otro sector de la oposición que no está de acuerdo con esta modificación en las reglas de juego para los próximos comicios. "¿Por qué desdoblar las elecciones? ¿Es prioritario para los vecinos?", se preguntó en la plataforma ex Twitter Sebastián Nagata, integrante de Confianza Pública en el órgano legislativo porteño.

"Podemos votar sólo dos veces: una urna para los cargos nacionales y otra para los de la Ciudad. Así, se ahorraría dinero y se evitarían reformas de apuro en año electoral y complicaciones para los vecinos", lanzó mediante la publicación.

El PRO tomó distancia de la propuesta electoral de Javier Milei sobre una alianza nacional

La respuesta de Mauricio Macri al ultimátum de Javier Milei

Días atrás, Mauricio Macri respondió el ultimátum de líder de La Libertad Avanza ante un eventual acuerdo electoral en 2025. En un mensaje en sus redes sociales, el expresidente le pidió "transparencia" y "cuidar la república".

En su descargado, el fundador del PRO afirmó que coincide con Milei y le pidió poner todas las "ideas sobre la mesa" y "cumplir con la palabra" como consideró que lo ha hecho su espacio "este año" apoyando iniciativas legislativas, para "ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

Así le devolvió el dardo al Jefe de Estado, que expresó durante una entrevista con la revista Forbes: "O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no".

En ese reportaje, Milei sostuvo que las elecciones de 2025 serán "extremadamente importantes para marcar la velocidad de las reformas", y responsabilizó a "la política" de "empastar todo", lo que incrementó el impacto en la sociedad de los cambios implementados. "Podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido", cerró.

Otro de los referentes del PRO que brindó más detalles sobre las diferencias con el libertario fue Facundo Pérez Carletti, secretario del partido y cercano a Macri. Según manifestó, el enfoque del espacio está en “fortalecer la estructura en cada provincia” y se mostró preocupado por la idea de Milei de querer "nacionalizar las elecciones legislativas".

"Cada jurisdicción debe evaluar lo que es mejor para su situación particular; el próximo año no se elige presidente, por lo que la continuidad de Milei no es el tema central", explicó en diálogo con Futuröck FM al decir que hay gobernadores que buscarán expandir su base luego de buenos desempeños electorales en 2023.

