Lourdes Arrieta: "Los mensajes de esa otra Karina a Kueider tienen el mismo tono de los que recibía de un secretario de Lule Menem"

La diputada Lourdes Arrieta, que integra el monobloque Fuerzas del Cielo tras correrse del espacio del oficialismo, apuntó contra La Libertad Avanza: “Se han dado cuenta del error de haber permitido que se sumaran personas de todos los espacios, inclusive referentes con causas o procesamientos mal vistos en sus provincias”. Además, la legisladora denunció que el secretario de Lule Menem, el asesor presidencial, la llamaba con un tono “violento” luego de que hiciera declaraciones. “Fue un modus operandi de violencia institucional y política”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Lourdes Arrieta es diputada nacional por Mendoza, electa en 2023 con mandato hasta 2027. Hasta agosto de este año, fue presidenta de La Libertad Avanza en su provincia. En 2023 fue candidata a concejal de Las Heras, ocupando el cuarto lugar en la lista de la Unión Mendocina, aunque no resultó electa.

Sos uno de los casos más significativos de las dificultades que tuvo La Libertad Avanza para construir una especie de armonía dentro de sus propios legisladores y, al mismo tiempo, sumar nuevos. ¿Cuál es tu balance sobre los problemas que hubo en la conformación de un bloque razonablemente homogéneo y cohesionado?

En cuanto al balance acerca de La Libertad Avanza y cómo se ha organizado en estos meses tras obtener distintos sellos partidarios en las provincias, creo que por la falta de experiencia y el verticalismo que tienen parte de los que conforman el espacio se han olvidado de los procesos y de las personas que integramos el partido. Creo que se han dado cuenta del error de haber permitido que se sumaran personas de todos los espacios, inclusive referentes con causas o procesamientos mal vistos en sus provincias. A pesar de que se hablaba de pureza o de liberales que querían un cambio, terminaron sumándose de todos los espacios. La Libertad Avanza tiene mucho para aportar. Sin embargo, la gente que lo integra hoy en día es la que perjudica su avance."

¿A qué le atribuís que en vos se hayan sintetizado estas disidencias dentro de la conformación del bloque?

Primero, la falta de experiencia en la política. Este es mi primer cargo público, así que creo que se le atribuye a eso. Después, al no venir de la política, no conozco lo que es la hipocresía. Soy una persona frontal, sincera, honesta, y me gusta decir las cosas como son. Eso ha marcado una línea disruptiva dentro de La Libertad Avanza, cuando uno tiene que ser orgánico y, muchas veces, callar. En mi caso me costó adaptarme a ese modelo. Creo que puedo llegar a sumar desde un espacio completamente distinto. Siempre he dicho que apoyo al presidente, pero también digo las cosas que veo porque como ciudadana una mira los ojos de muchos ciudadanos que hoy no la están pasando bien.

Claudio Mardones: Un momento crítico y que concentró la atención de la opinión pública fue la visita de un grupo del bloque de LLA a condenados por delitos cometidos en la última dictadura en el penal de Marcos Paz. ¿Se arrepiente de haber formado parte de ese grupo? ¿Se arrepiente de haberlo denunciado?

No me arrepiento de haber denunciado. Creo que el argentino merece conocer la verdad y he tratado de respetar el repudio de todos los sectores de la sociedad y de los políticos. Por eso expuse los chats y me presenté ante la justicia, y me arrepiento de haber ido. Me hubiera gustado que me dijeran realmente el fin de la visita y así poder tomar una decisión al respecto. Creo que la única engañada no fue Bonacci, sino que fuimos dos, las más jóvenes, a las que nos dijeron una cosa y terminó siendo otra. Eso fue lo que a mí me terminó de detonar, después de presiones y de vivir operaciones dentro del partido.

Le hace bien a la sociedad argentina saber quiénes son sus legisladores, quiénes toman partida por, en este caso, por los genocidas, y quienes respetamos a la justicia y el dolor de miles de familias y no queremos volver atrás. Creo que ciertos diputados son aislados y están apoyando estas iniciativas como el indulto o la domiciliaria a quienes han cometido delitos tristísimos, que duelen y que hoy siguen sangrando en nuestra Argentina.

CM: ¿Qué más supo? ¿Hubo reuniones previas? ¿Hubo coordinaciones previas a la visita al penal de Marcos Paz que protagonizó usted?

No sé si hubo reuniones después, pero sí sé que hubo antes de la visita a la cárcel de Marcos Paz. Sé que hubo una o dos reuniones con diputados de La Libertad Avanza con abogados de los condenados por delitos de lesa humanidad y con este sacerdote Ravasi, que es el que organizó, junto con otros funcionarios, el proyecto para indultarlos o darles la domiciliaria.

En su momento, en uno de los chats, el diputado Benedit, de alguna manera comprometió a la ministra de Seguridad porque dijo que habló con ella y que tenía las puertas abiertas para desenvolverse en las cárceles federales como si fueran su propia casa. Entiendo que la ministra dio un paso al costado y dijo que no hubo comunicación, y eso nunca se pudo comprobar.

Elizabeth Peger: Usted también se pronunció sobre la detención del senador Kueider en Paraguay, con 200.000 dólares en efectivo sin haber sido declarados, y todas las sospechas en torno al origen de esos fondos. ¿Mencionó a Karina Milei vinculada al caso?

No, no la mencioné específicamente, pero me llamó la atención y me resultaron muy familiares porque los mensajes de esa otra Karina a Kueider tienen el mismo tono de los que yo recibía. Me recordó mucho a lo que yo vivía dentro del espacio de La Libertad Avanza. Seguían lo que decía en los medios, qué publicaba o en qué medio daba una nota. En mi caso nunca fue directo ni de Karina ni de Lule Menem, sino que siempre fue un secretario. Me llamó mucho la atención la relación, pero no puedo dar fe de que sea Karina.

EP: ¿Usted tiene sospechas de que pudieron haberse pagado sobornos para la sanción de la ley Bases en el Senado?

No sabría decirle justamente porque no soy senadora. Espero que no.

EP: Respecto a esos mensajes que dice haber recibido de algún colaborador de Karina Milei, ¿qué le recomendaban?

Este señor, el secretario de Lule Menem, me decía cosas como “¿Por qué dijiste tal cosa?', '¿Por qué mandaste tal mensaje?', '¿Por qué subiste tal nota?” con un tono muy violento, muy agresivo. Eran llamadas a los gritos en las que me decía: “¿Por qué dijiste esto? Sos una mentirosa”. Puse a disposición los chats a mi abogado por si en algún momento me llegaban a vincular con algo que yo no estaba comprometida. Realmente para mí fue un modus operandi de violencia institucional y política. Entiendo que, desde el lado de quienes rodean a Karina, no estaban enterados de estos modos de este secretario.

EP: Lule Menem es la mano derecha de la secretaría General, Karina Milei…

Sí, y este secretario sería la mano derecha de Lule.

EP: ¿Y esto tiene alguna referencia de que algún otro de sus colegas haya vivido esta situación?

La mayoría. A los diputados de segunda nos mandaban a hablar con el secretario. Con los de primera, que son los amigos de Javier o de Karina, tenían otro tipo de relación, entonces sufríamos el destrato de esta persona.

EP: ¿Los mandaba a cumplir alguna orden vinculada al mensaje que querían transmitir?

Sí. El mensaje principal era más que nada discursivo, y no hablar en nombre de La Libertad Avanza o no salir a hacer campaña. Después, de alguna manera, el grupo fue creciendo, y era evidente que teníamos que salir a hacer campaña de afiliación. Por otro lado, apuraraban a los distintos encargados de armar los partidos en las provincias para que tuvieran el sello lo más pronto posible.

CM: Ahora que está en un monobloque, ¿qué lectura hace de los últimos movimientos del gobierno y del presidente Javier Milei? ¿Cómo está viviendo las medidas de ajuste que realmente resienten hasta su propio electorado?

Más que vivirlo, me pongo en la piel del otro, del que la está pasando mal. El mendocino o el argentino de a pie, de clase media, votó un cambio radical, donde el ajuste iba a ser para la casta y terminó yendo al pueblo. Por ejemplo, uno de los dolores más grandes es ver que nuestros jubilados siguen con una mínima de 250.000 más un bono de 70.000, que no se actualiza hace 8 meses, y encima les quitan medicamentos. Antes, cuando armaba La Libertad Avanza, veía que varios eran ancianos que tenían esa esperanza. Hoy por hoy, hay mucha indignación y mucho dolor de parte de ese sector.

Si bien creo que estuvo bien el achicamiento del Estado, y creo que habría que achicarse un poquito más, no se puede seguir acumulando riquezas sin decirnos a dónde se va a invertir y sin darnos la seguridad de que ese dinero va a ser bien distribuido, sobre todo a los que hoy la están pasando mal.

¿Valió la pena dedicarte a lo que te dedicas? ¿Qué expectativa tenés respecto a la política en el futuro? ¿Valió la pena La Libertad Avanza? ¿Qué te deja el año?

Uno que es creyente se aferra a un versículo de la Biblia que dice: 'Todo pasa para bien a los que amamos a Dios.' No me arrepiento y no me arrepiento de haber pasado por La Libertad Avanza. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena, y creo que vale la pena seguir apoyando al Presidente. Sí vale la pena involucrarse en política e insto a los argentinos de bien a que puedan dedicarse a esto, porque es la única manera que vamos a tener para quitar a aquellos políticos que están hace años, que lo hacen solamente por ambición y no por vocación. Necesitamos que más argentinos vean en la política no una escapatoria, sino una manera de ayudar.

Para los próximos años, me parece que se viene un gobierno liberal, sea peronista o sea mileista, pero tenemos al menos 20 años de liberalismo por delante. Creo que esa es la única manera de construir una Argentina que está en el siglo XXI, que tiene necesidades completamente distintas a las del siglo XX. Por ejemplo, la inteligencia artificial atenta muchas veces contra el trabajo de cientos de argentinos. Entonces, tenemos que estar preparados justamente para estos nuevos desafíos.

