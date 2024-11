Con llanto incluído, Lourdes Arrieta se justificó por no haber dado quórum en la sesión por la Ficha Limpia

Lourdes Arrieta no bajó al recinto esta mañana para dar quórum en la fallida sesión que se proponía tratar el proyecto de ley conocido como “Ficha Limpia”. Sin embargo, se presentó para hablar durante las expresiones en minoría que se llevan a cabo tras el fracaso de la sesión.

La legisladora; ex La Libertad Avanza, que actualmente integra un monobloque; afirmó que bajó al recinto “para dar la cara”.

“Hoy vengo a hacerme cargo, porque yo no di quórum y eso no significa que soy enemiga del pueblo”, dijo Arrieta.

Visiblemente afectada, continuó: “Yo veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino. Con tanto dolor. Yo no puedo creer que, tanto de un lado como del otro, se están rifando las ilusiones de tantos”.

“Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina, tampoco respondo al Ejecutivo, porque me echaron. Estoy sola dando la cara”, agregó la diputada mendocina.

Luego aclaró entre lágrimas: “Estoy limpia, estoy libre de toda contaminación, no le debo nada a nadie. Por eso creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar”.

Arrieta explicó los motivos por los que no acompañó el tratamiento del proyecto. En primer lugar habló de supuestas “causas inventadas” y en un giro inesperado afirmó: “Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas con inteligencia artificial, por ejemplo”. Y agregó que “con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz, podrían inventarte una causa”.

También acusó que “hay muchos que te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera” y aseguró que eso le genera frustración.

Los jubilados por sobre la ficha limpia

“Señores, yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que está esperando cobrar un poquito más, cobrar sus juicios, en un veterano de guerra que está esperando el resarcimiento histórico hace años y ustedes ni siquiera le pueden dar un poquito más de aumento”, expresó Arrieta.

Ya enfurecida, la legisladora lanzó una acusación: “Señores, son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo porque soy liberal, libertaria y no oculto mi cara ante nadie”.

“Cuántas veces se habla acá de moralidad y de familia, cuántas veces nos dicen lo que tenemos que decir, ejemplo en una iglesia. Pastores que se hacen ricos con la plata del pobre y acá nos están diciendo que no se pueden meter. No pueden acompañar ni siquiera una ley que ayude a prevenir la ludopatía”, prosiguió Arrieta.

Sin perder el hilo, la diputada no se guardó nada y acusó también al poder judicial y las fuerzas de seguridad: “Sé muy bien que de los dos lados hay jueces, hay fiscales, hay incluso policías y hay gente amiga del poder político de turno que se coluden para hacerle la vida imposible al otro”. Luego, la legisladora solicitó que se amplíe el tratamiento del proyecto de ficha limpia, que le den “la posibilidad de participar”.

Arrieta cerró su intervención con una conclusión casi filosófica: “La raíz de todos los males es el amor al dinero. Quiero ficha limpia, pero quiero que se amplíe para que me dé las garantías de transparencia institucional. ¡Viva Cristo, viva la patria y viva Malvinas”.

