A partir de la renuncia de Luis Juez a la presidencia del bloque PRO en la Cámara Alta, el senador Alfredo Luis De Angeli asumirá en su reemplazo este miércoles, y el senador Martín Goerling Lara será designado en la vicepresidencia.

La decisión de abandonar la conducción del bloque había sido anticipada por Juez días atrás, al manifestar que fue “desautorizado” cuando en la votación de la expulsión del exsenador Edgardo Kuider algunos legisladores del PRO optaron por la suspensión. Finalmente, el cordobés se reunirá mañana con el titular del partido amarillo, donde le comunicará su definición a Mauricio Macri.

"Vamos a defender la institucionalidad, todo lo que sea para defender la democracia y la República ahí estará el PRO. Por supuesto que habrá mucho debate", sostuvo De Angeli luego de la reunión en el Senado donde se consensuó que él asuma la titularidad del bloque.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alfredo De Angeli y el bloque PRO tras la reunión en el Senado

Antes de ser senador, Di Angeli fue referente de la Federación Agraria en Entre Ríos durante varios años, pero alcanzó gran conocimiento público tras el conflicto por las retenciones a la soja en 2008. Finalmente asumió en el Congreso en el año 2013 con el PRO.

El entrerriano mantiene una buena relación con Macri y quedó mejor posicionado que Goerling Lara para presidir el bloque ya que el segundo responde a la ministra Patricia Bullrich. Goerling de hecho fue propuesto para presidir la Bicameral de Inteligencia por la funcionaria del Gobierno, cargo que finalmente fue ocupado por el radical Martín Lousteau.

Consultado por el nuevo rol que se oficializará en las próximas horas, De Angeli dijo: “Hemos acompañado al Gobierno de Milei tanto y en cuenta sean los proyectos para el bien de los argentinos. Ficha limpia, no vamos a tener dudas en seguir trabajando, ley Antimafias... Esas son las banderas que defendemos".

Pichetto: “A Macri le faltó consensuar más y abrirse a otros sectores políticos, como Schiaretti”

Sobre la eventual eliminación de las PASO, propuesta de la Casa Rosada, reflexionó: "Vamos a ver cómo llega. El debate lo tenemos que dar dentro del organismo del partido y también con los diputados". Finalmente, en las últimas horas de este martes, se conoció que el Gobierno aceptó ir por la suspensión.

En referencia al Presupuesto —que ante la falta de resolución en el conflicto del Ejecutivo con los gobernadores el del 2023 fue prorrogado dos veces—, De Angeli aseguró que debe haber plan de gastos "por el bien de los gobernadores" y añadió: "El Gobierno lo hizo así y podemos estar de acuerdo, o no. Pero es un debate que se tiene que dar también".

Del encuentro en el Senado en que se definió la nueva presidencia participaron los ocho integrantes del bloque: De Angeli, Goerling, Carmen Álvarez Rivero, Victoria Huala, Andrea Cristina, Beatriz Ávila y Guadalupe Tagliaferri, quien lo hizo de manera virtual.

La explicación de Luis Juez sobre su renuncia: "Me molesta que me subestimen"

En cuanto a su salida, Luis Juez expresó: "Hay ciclos que se agotan. Tuve el año pasado un alto protagonismo como presidente de una bancada y siento que ese protagonismo requiere ceder para que otros puedan hacerlo como mayor inteligencia. No está bueno atornillarse en los cargos".

Sin embargo, en una entrevista que dio hace dos semanas había anticipado que dimitiría a la presidencia del bloque porque se había sentido “desautorizado” en la votación por la expulsión de Edgardo Kueider. Además había afirmado que deseaba candidatearse en 2027 como gobernador de Córdoba.

“Me trajo mucho dolor de cabeza esa votación. A mí me molesta que me subestimen” sintetizó Juez, y continuó “Me dolió muchísimo que, de los cinco votos que votaron la suspensión, cuatro eran nuestros”.

Macri navega entre la batalla final contra Bullrich, las PASO y una liga PRO sub 40

"Yo no soy un especulador. Unos tipos corrieron el rumor de que yo quería ser el nuevo presidente provisional del Senado, tercero en la línea de mando, eso no es así. Yo no pido nada y se lo dije al presidente. Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador", afirmó en esa oportunidad el cordobés.

LM/ML