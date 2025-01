Mauricio Macri interrumpe sus vacaciones para liderar una reunión del PRO y definir su estrategia electoral 2025

Mauricio Macri arribará este miércoles a Buenos Aires con el objetivo de convocar a la cúpula de su partido político. Se tratará de una visita rápida, que durará sólo un día, en la que buscará reorganizar a sus dirigentes, establecer líneas de acción para este año electoral y mostrar unidad interna.

Este desplazamiento coincide con el creciente distanciamiento entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), luego de que Javier Milei respondiera con dureza a las críticas que le realizó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por sus declaraciones en el Foro Económico de Davos.

Durante su estadía, el expresidente también mantendrá un encuentro con el senador Luis Juez, quien recientemente anunció que renunciará a la presidencia del bloque del PRO tras manifestar desacuerdos con la conducción partidaria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según informó el diario La Nación, existe la posibilidad de que Alfredo De Angeli, actual vicepresidente del bloque, asuma el liderazgo de forma provisoria hasta fin de año. Desde el entorno de Macri descartaron que su viaje tenga relación con alguna reunión con representantes del Gobierno Nacional.

Los "zurdos" contraatacan: Javier Milei suma una nueva denuncia tras su discurso en Davos

El viaje del expresidente se da en el contexto de los cuestionamientos que Jorge Macri realizó a Javier Milei por sus declaraciones sobre género y diversidad. El jefe de Gobierno porteño, criticó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el feminismo y la comunidad LGBT realizadas en el Foro de Davos, al considerarlas “sumamente injustas”.

“Utilizar un caso aislado para generalizar me parece una injusticia enorme”, expresó, en referencia a un caso en Estados Unidos en el que una pareja homosexual fue condenada por abusar de sus hijos adoptivos durante más de dos años, utilizado como ejemplo por Milei.

En ese mismo foro, el presidente Milei afirmó que “la ideología de género no es más que abuso infantil” y calificó a las personas homosexuales como “pedófilos”. En sintonía, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno planea eliminar la figura de femicidio del Código Penal.

Las críticas de Jorge Macri a Javier Milei por sus ideas antifeministas y homofóbicas

En respuesta, Jorge Macri afirmó: “Proteger a los niños es fundamental, eso está claro, pero el abuso no tiene que ver con género, religión o edad. Usar un caso particular para convertirlo en una regla general no es justo”, señaló.

“Quisiera ver a un presidente que trabaje por la unión de los argentinos en lugar de fomentar nuevas divisiones”, agregó el líder del PRO. “La libertad incluye la posibilidad de elegir cómo vivir, cómo expresarse y qué camino tomar. Hay cuestiones que simplemente no comparto”, añadió.

Jorge Macri y Javier Milei

El jefe de Gobierno porteño también destacó que la diversidad “es un valor distintivo de la Ciudad” y aseguró que no permitirá que se pierda. “Es algo que defenderemos siempre”, afirmó.

“Admiro la diversidad que existe en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó, y agregó: “Aquí convivimos con eventos como la Marcha del Orgullo y la del niño por nacer. Somos un ejemplo de diálogo interreligioso y de convivencia. Esto es parte de la esencia de Buenos Aires”.

Dirigentes del PRO ven “inconsistente” el armado de Karina y le piden a Macri que no pacte con Milei

Además, subrayó que la diversidad “es un logro social que pertenece a todos y no a un solo partido político”. Según su perspectiva, “la mayoría de los espacios políticos cuenta con personas que respaldan estos valores”, añadió.

Por otro lado, aclaró que no busca minimizar las agresiones sufridas por la comunidad LGBT, pero advirtió que muchas de las propuestas del Gobierno no tienen posibilidades de avanzar en el Congreso.

“La problemática de los femicidios y la violencia dentro de los hogares, especialmente hacia las mujeres, es algo con lo que seguimos trabajando a través de políticas públicas y vamos a continuar en esa línea. Queremos garantizar igualdad de oportunidades para todos los argentinos y reducir las brechas existentes”, concluyó.

En cuanto a una posible candidatura de su primo Mauricio Macri para las próximas elecciones legislativas, Jorge Macri señaló: “Esa es una decisión que él debe tomar. Personalmente, pienso que sería positivo. Tiene la capacidad y sería un gran gesto”, manifestó.

En una entrevista radial brindada a Radio Mitre este domingo, Jorge Macri también habló sobre el tono confrontativo del Gobierno Nacional y expresó: “Me gustaría un presidente que fomente el diálogo y los acuerdos”. A pesar de sus críticas, no descartó la posibilidad de una alianza futura entre ambos espacios políticos.

NG

LT