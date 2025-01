Juez vuelve de vacaciones, se reúne con Macri y define cómo sigue su vínculo con La Libertad Avanza

El próximo martes está previsto que Luis Juez se reúna con Mauricio Macri para hablar cara a cara luego de la decisión del cordobés de renunciar a la presidencia del PRO en el Senado. Está previsto que en la charla –no está confirmado el lugar ni la hora-, Juez plantee no sólo las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, sino también cómo seguirá el vínculo con el espacio que fundó el expresidente Macri.



Lo concreto es que Juez comenzará a “militar” para La Libertad Avanza (LLA) sin integrar de manera formal ese espacio, sino convencido de que las decisiones que viene adoptando Javier Milei son las correctas. De hecho, la relación personal que mantiene con el Presidente es uno de los caballitos de batalla del exintendente de Córdoba y que buscará seguir capitalizando, ante las críticas que generaron, por un lado, la mencionada renuncia a la presidencia del bloque del PRO y, por otro, haber confesado que pretendía ser el candidato a gobernador de Milei en Córdoba en el 2027.

Los dardos provienen de todos lados: desde LLA porque la mayoría considera que no es momento de hablar de candidaturas y también porque pretenden que el espacio se referencie en un “libertario puro”, muy lejos de lo que representa Juez en la política. “Pasó por todos los espacios políticos que fueron protagonistas en los últimos 30 años de la política. Si Milei no le tuviera una estima personal, no tendría chances”, señalan los libertarios más resentidos con el líder del Frente Cívico.



Juez no tiene previsto entrar en disputas con los libertarios y mucho menos con los integrantes del ex Juntos por el Cambio, que también le critican su “salto” a las fuerzas del cielo. “No hay ningún pase”, intentan aclarar cerca de Juez.



¿Quién ocupará el lugar que dejó vacante Juez en el PRO? Por ahora asoman los nombres de Martín Göerling y Alfredo De Ángeli, quienes se encargan de las cuestiones formales y operativas hasta que se defina la sucesión. De hecho, ambos estuvieron presentes en representación del PRO en la reunión que encabezó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para intentar avanzar con el temario de extraordinarias.

Fuego cruzado

Los dirigentes del Frente Cívico siguen de cerca lo que pueda suceder en el Senado tras la decisión de Juez de renunciar al bloque del PRO y descartan que el cordobés vaya a pedir algún cargo, específicamente el lugar que hoy ocupa Bartolomé Abdala, nada menos que la presidencia provisional.

“Juez no quiere quedar en medio de las balas entre Milei y Villarruel. No es una pelea de él y no quiere quilombos”, señalan sus allegados para bajarle la espuma a la información que surgió con fuerza durante la semana respecto a la posible renovación de autoridades en la Cámara alta.



Según publicó Clarín, Abdala no está dispuesto a entregar el cargo sin dar batalla, sobre todo después del trajinar del año pasado para la aprobación de la ley Bases. El senador por San Luis confirmó que quiere seguir estando en la línea de sucesión presidencial, aunque sabe que el panorama es complejo.

“Abdala llegó al cargo de la mano de Villarruel y la aparición de Juez se da en un momento de máxima tensión en la relación entre la vice y Milei”, señaló Clarín. De todas formas, es una incógnita si el Presidente, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo deciden que sea Juez quien ocupe, eventualmente, el lugar de Abdala.

Marcó la cancha



En el plano local, los allegados al senador reconocen que la movida que originó el propio Juez asegurando que pretende ser el candidato de Milei en 2027 fue muy positiva. “Les marcó la cancha al resto”, sostienen. En ese sentido, señalan que luego de las declaraciones Rodrigo de Loredo se vio en la obligación de plantear que el radicalismo debería analizar una alianza con LLA con vistas a las elecciones legislativas pero sin descuidar el 2027, lo que le valió feroces críticas de parte de la UCR.



Algo similar sucedió con Bornoroni, quien insiste con que no es tiempo de hablar de candidaturas pero no esconde su malestar por el crecimiento que podría experimentar Juez puertas adentro de LLA. De hecho, trascendió que en los próximos días se podría conocer una encuesta donde se mediría a Juez como “candidato libertario”.