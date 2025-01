El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rechazó las críticas del presidente Javier Milei al feminismo radical y al colectivo LGBT en el Foro de Davos, al sostener que se trató de “una injusticia brutal”. Paralelamente, se refirió a una posible candidatura de Mauricio Macri en las próximas elecciones legislativas. “Esa es una decisión que tiene que tomar él, yo creo que sería muy bueno que él sea candidato, sí, creo que tiene las condiciones, creo que es un gesto”, señaló al respecto.

En una entrevista que concedió a Radio Mitre este domingo 26 de enero, el jefe de gobierno porteño se refirió al estilo confrontativo del gobierno nacional y aseguró: “Me gustaría un presidente que llame más al acuerdo”. De todos modos, no descartó una alianza entre ambos partidos.

“Tomar un caso y plantear que todos son iguales me parece una injusticia brutal”, sostuvo, luego de que el mandatario expusiera un conocido caso en Estados Unidos en el que una pareja homosexual fue condenada por abusar a sus hijos adoptivos durante más de dos años.

Vale señalar que en el marco del Foro de Davos, Milei aseguró que “la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", y definió a los homosexuales como "pedófilos”. En sintonía, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Poder Ejecutivo busca eliminar la figura de femicidio del Código Penal.

Tras esos dichos, Jorge Macri aseguró: “Que hay que proteger a los niños, no tengo dudas, pero hay abuso de personas de distinto origen, creencias, edades. Por eso, agarrar un caso y transformarlo en esto me parece injusto”, señaló.

“Me gustaría ver un presidente que abogue más por la unidad de la Argentina que por instalar nuevas divisiones”, reclamó el referente del PRO, y sumó: “En el concepto de la libertad está la libertad de elegir como expresarse, querer mostrarse, las elecciones de vida. Hay un tema que no me cierra”.

En la misma línea, sostuvo que la diversidad “es un patrimonio de la Ciudad”, y prometió defenderla. “Nadie nos la va a arrebatar”, agregó.

“Amo la diversidad que representa la Ciudad de Buenos Aires y amo todas las diversidades”, sumó, y añadió: “Es una Ciudad en la que conviven la Marcha del Orgullo con la del niño por nacer. Ser la capital mundial del diálogo interreligioso. Acá convivimos y tenemos una mesa de diálogo. Es identitario de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, planteó que se trata de un patrimonio que “nadie va a romper”, y definió que se trata de “una conquista social” que no es patrimonio de ningún partido político. "Casi todos los espacios deben tener integrantes que respalden estas ideas”, subrayó.

Por su parte, sostuvo que no busca quitarle dramatismo en función de las agresiones que padecieron los integrantes del movimiento LGBT, pero aclaró que varias de las ideas del Gobierno no contarán con los votos necesarios en el Congreso.

“La realidad de los femicidios y de la violencia intrafamiliar, particularmente ejercida sobre mujeres, es una realidad con la que venimos peleando y estableciendo políticas y lo vamos a seguir haciendo siempre. Queremos generar oportunidades iguales para todas las personas que quieran progresar en la Argentina también y terminar con desigualdades”, sentenció.

Qué dijo Jorge Macri sobre una eventual candidatura de Mauricio Macri

Acerca de la posibilidad que Mauricio Macri pueda ser candidato, el jefe de gobierno porteño señaló: “Esa es una decisión que tiene que tomar él, yo creo que sería muy bueno que él sea candidato, sí, creo que tiene las condiciones, creo que es un gesto”.

Además, sobre el apoyo del PRO al Gobierno, agregó: “Mauricio ha tenido mucha generosidad desde las elecciones generales pasadas. Hubo un minuto de decir: ‘Vamos a apoyarlo a Milei para que sea presidente’. Tal vez podría haber sido presidente igual sin nuestro apoyo, tal vez no, es contrafáctico”.

“Pero lo hicimos y lo hicimos sin ninguna especulación. Acompañamos, asumiendo costos complejos a lo largo de este año, en el Congreso Nacional”, continuó.

Por último, sobre una posible alianza, cerró: “Esta semana tenemos una reunión, probablemente volvamos a plantearle al Gobierno la necesidad de una mesa de diálogo, una reunión federal que la va a conducir Mauricio. Me parece que eso es parte del debate que hay”.

Además, sobre el debate acerca de eliminar las PASO, Macri compartió su postura: “A mí me parece que una elección, el gasto de las PASO hoy en la Argentina, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, no tiene sentido. A nivel nacional son más de 200 mil millones de pesos que hay que gastar para unas PASO”.

Sobre el defict fiscal, Javier Milei y lo qué hizo LLA: la mirada de Jorge Macri

Al ser consultado en la entrevista radial sobre la visión que tiene el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el mandato del libertario Javier Milei en materia económica fue contundente: "Sobre el concepto imprescindible de tener equilibrio fiscal, administrar con promesa y a las cuentas no gastar más de lo que se genera, sí. Casi te diría que es una marca registrada del PRO", aseguró, al tiempo que recordó: "Mauricio Macri instaló ese discurso de manera muy fuerte cuando fue presidente, y nosotros lo hacemos de esa manera, tanto cuando me tocó ser intendente en Vicente López, un intendente no puede ni emitir ni tomar deuda, con lo cual no hay otra manera de trabajar que no sea en equilibrio fiscal", señaló y agregó que en la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires el 2024 cerró "con menor nivel de deuda, con una ejecución de presupuesto con ahorros muy importantes de más de 500 mil millones de pesos", aseguró.

"Ahorramos el año pasado en la ciudad de Buenos Aires (...) Eso nos permite bajar impuestos. Acabamos de anunciar bajar impuestos. No sólo las anunciamos, sino que las hacemos", dijo enfático.

Al ser consultado sobre el hecho de que si la llegada de Javier Milei fue la que generó esta postura más marcada de cuidad ingresos /egresos, señaló:, "Yo creo que la historia no empieza cuando uno llega. Es un defecto habitual que tiene a veces la política o la vida, ¿no? Pensar que las cosas empiezan cuando uno llega. Las cosas que se hicieron antes, que sirven a muchas de las cosas que uno está haciendo ahora. Y yo soy de esos, soy de los que creen que no hay que romper todo lo que se venía haciendo hay que corregir lo que había que hacer. Me parece que Mauricio abrió una huella y hoy el presidente tomó esa agenda con mucho más apoyo, con mucho más aval de la sociedad, porque además él fue muy directo cuando lo planteó en campaña. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, las dos cosas son reales" sostuvo..

