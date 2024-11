Alfredo De Angeli reclamó al gobierno la eliminación de las retenciones: "Los números del campo están malísimos"

El senador por el PRO Alfredo De Angeli reclamó al gobierno de Javier Milei la eliminación de los derechos de exportación, conocidos como retenciones, para los principales cultivos.

“El gobierno tiene que sacar las retenciones, hoy los números en el campo están malísimos. Con los precios de exportación caídos y las retenciones de 30 y pico por ciento, no hay margen y el hombre de campo se las está aguantando porque no quieren que vuelvan los otros”, afirmó el ex dirigente de la Federación Agraria en declaraciones a CNN Radio.

“El gobierno de Milei y Caputo saben que el productor agropecuario no quiere que vuelva el kirchnerismo y está esperanzado en que el año que viene le empiecen a sacar las retenciones”, añadió.

Según el senador entrerriano, le hizo el reclamo personalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien le señaló que bajaría las retencinones “cuando tenga superávit”. “Le respondí que se lo vamos a pagar con creces, como pasó con Mauricio Macri, que se duplicó la producción de maíz y trigo cuando sacaron las retenciones y generó mucho más empleo”, señaló De Angeli.

En la actualidad, los derechos de exportación alcanzan al 33% para la soja, el 12% para el trigo y maíz y 7% para el girasol. En el primer semestre de 2024, el gobierno recaudó U$S 2.660 millones por retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, casi un 160% por encima del mismo período de 2023.

Pocos días atrás, el ministro de Economía en declaraciones radiales afirmó que “es una prioridad para nosotros, lo dijo el Presidente, lo dije yo, bajar las retenciones. Lo vamos a hacer tan pronto tengamos la plata para hacerlo, superávit, para poder hacerlo”, señaló.

Márgenes ajustados para el campo

Al histórico reclamo de los productores agropecuarios se suma una campaña con márgenes más ajustados para los productores por la caída de los precios internacionales de la soja.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la próxima producción de soja será de 53,15 millones de toneladas, ubicándose 6% por encima de la anterior y como la más alta de los últimos seis años.

“Sin embargo, la suba de las cantidades no llega a compensar la caída en los precios, de modo que el valor local de la producción arroja una leve caída en relación con el año anterior (US$ 13.786 millones para la campaña 2024/25 versus US$ 13.875 millones en la 2023/24)”, señala el reporte.

En cuanto al resultado bruto para los productores, “para la nueva campaña 2024/25 se proyecta en 223,8 dólares por hectárea, un 20% por detrás del año inmediato anterior e incluso un 25% por detrás del promedio de los últimos cinco años. En efecto, incluso si se deja de lado el tendal de pérdidas que dejó la sequía, aún nos encontramos con los márgenes brutos más ajustados desde la campaña 2017/18”.

